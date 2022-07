Sonderausstellung »Carte e Terra« auf Miltenberger Burg

Kunst werke von Thomas Lange und Mutsuo Hirano - Letzte Vernissage für Museumsleiter Hermann Neubert

Miltenberg 29.07.2022 - 15:44 Uhr 1 Min.

Thomas Lange (Zeichnungen/Malerei) und Mutsuo Hirano (Skulpturen) präsentieren derzeit auf der Miltenberger Mildenburg (Burgmuseum) im Rahmen einer Sonderausstellung ihre Kunst, hier zu sehen bei der Vernissage am Donnerstagabend zusammen mit Museumsleiter Hermann Neubert und die stellvertretende Musuemsleiterin und Kulturvermittlerin Vera Mion (Aufzählung von links).

Die Vernissage am Donnerstag war die letzte im Burgmuseum von Hermann Neubert als Museumsleiter und gerade deshalb eine ganz besondere. Für ihn schloss sich ein Kreis, denn Neubert - seinerzeit bereits langjähriger Leiter des Stadtmuseums - war seit der Eröffnung des Burgmuseums dort mit dabei. »Vor nunmehr fast 17 Jahren fiel die wegweisende Entscheidung, in der Mildenburg ein Museum einzurichten. 2009 begann die Sanierung und 2011 konnten wir eröffnen«, blickte Neubert zurück und kündigte an, er werde Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Seit zwölf Jahren kümmert er sich mit seinem Team um die Museen in der Stadt und auf der Burg. »Ich liebe beide Museen, und zwar immer noch wie am ersten Tag«, konstatierte Neubert.

Seit 2012 seien auf der Burg 19 Sonderausstellungen mit unterschiedlichsten Künstlern gewesen. »Zunächst waren wir bestrebt, möglichst die Künstler auszustellen, die auch in der Dauerausstellung vertreten sind, um ihnen dadurch die Möglichkeiten einer breiteren und vertieften Präsentation zu bieten«, sagte der Museumsleiter. Ganz streng habe das Museum dieses Prinzip aber dann doch nicht durchhalten wollen, und sich beispielsweise für die Kunst der in Miltenberg lebenden Jutta Winterheld oder die der hier geborenen Ursula Jüngst geöffnet. Die beglückendsten Momente seien stets die Begegnungen mit den Künstlern gewesen, so Neubert.

In manchen Fällen seien sogar Freundschaften entstanden wie mit Lange und Hirano. Er freue sich deshalb, dass seine letzte Ausstellung eine mit zwei echten Freunden sei. Von Lange sind neben den Papierarbeiten der aktuellen Sonderausstellung auch Ölgemälde in der Dauerausstellung zu sehen. Eine der beiden Reihen der Keramikarbeiten von Hirano werde dann ebenfalls dauerhaft im Museum bleiben. Jürgen Lenssen, Ideengeber und Förderer des Burgmuseums, beleuchtete die Ausstellung vor dem Hintergrund von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für den musikalischen Rahmen sorgten Michael Geiger (Trompete) und Jan Gehrig (E-Piano).

Marco Burgemeister