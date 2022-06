Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sommernacht der Musicals mit Abba, Elisabeth und Aida auf der Clingenburg

Akteure des Vereins MainMusical versprechen Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus vom 12. bis 16. Juli

Klingenberg a.Main 14.06.2022 - 14:55 Uhr 2 Min.

Intensive Einzel- und Gruppenproben im nüchternen Ambiente des Klingenberger Pfarrheims mit dem Gesangslehrer der Sonderklasse Bernhard Oberländer (rechts) bereiten die "Sommernacht des Musicals" auf der Clingenburg optimal vor.

Der Grund, warum beispielsweise um die Mittagszeit Lukas Fengler immer wieder die Arie »Wer viel wagt, der gewinnt« des Radames aus »Aida«, dem Erfolgsmusical mit der Musik von Elton John und Texten von Tim Rice, anstimmte: »Aida« ist eines der Musicals, mit deren Erfolgssongs die Akteure von MainMusical auf der Clingenburg an den fünf Abenden einen Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus versprechen. Ein wohlschmeckendes Vier-Gänge-Menü werden die Musicalakteure den Gästen servieren. Und keine Sorge: Die hochprofessionellen Akteure haben natürlich auch das Servieren gründlich geprobt. Vier Gänge von Vor- bis Nachspeise stehen in einem kreativen Dialog mit Songs aus den Musicals und man darf gespannt sein, wie sich Essen, Trinken und der Charakter der Musicals schlüssig zu einer Art Gesamtkunstwerk ergänzen.

Die Ankündigung auf der Homepage dürfte schon jetzt nicht nur Musicalfreunden das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, vor allem wenn man bedenkt, dass das Ganze bei hoffentlich idealem Sommerabendwetter im reizvollen Ambiente der Clingenburg stattfindet: »Wir beginnen mit gut gelaunten Abba-Songs aus dem Musical ›Mamma Mia‹. Die griechische Sommerstimmung des Stückes wird für den gelösten und beschwingten Einstieg in den Abend sorgen.

Der zweite Musicalblock versetzt mit ›Wicked‹ in die »grüne« Stimmung des Hexenstreits von Elphaba und Glinda im Zauberland Oz. Vor dem Hauptgang begeben wir uns mit Songs aus dem Musical ›Elisabeth‹ auf die Spuren der letzten österreichischen Kaiserin und kommen damit in den feierlichen und kaiserlichen Rahmen der Monarchie in Wien.

Der letzte Block entführt mit dramatischen und auch romantischen Songs aus ›Aida‹ nach Ägypten und lässt so den Abend fesselnd und orientalisch ausklingen. Alle Musicalblocks bieten Highlights und werden uns in immer wieder andere Stimmungen und Atmosphären versetzen, die dann in den folgenden Menü-Gängen ihr Gaumen-Genuss-Pendant finden werden. Denn jeder Menü-Gang wird von den vorhergehenden Musicalsongs inspiriert sein und die jeweilige geschmackliche Ergänzung bieten. Seien Sie gespannt!«

Für Gruppen ein Tipp, um die Spannung auf den Abend noch zu steigern: Sie könnten kleine Wetten abschließen, welches Essen wohl zu welchem Musical gereicht werden wird. Insgesamt rund 30 SängerInnen und MusikerInnen werden an allen Abenden in Aktion sein. Wie von MainMusical gewohnt ist alles wieder exakt geplant und organisiert: Auf der Homepage https://www.mainmusical.com/sommernacht-der-musicals/ sind schon jetzt alle Informationen auch über die Preise abrufbar, können Tickets gebucht oder auch Geschenkgutscheine erworben werden.

Die Aufführungen von Dienstag bis Samstag, 12. bis 16. Juli, beginnen jeweils um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Für diejenigen, die nicht zur Clingenburg laufen wollen oder können, steht an allen Terminen am Winzerfestplatz ein Shuttlebus von 17.15 bis 18.15 Uhr bereit. Mit diesem Busticket kann man auch bis 24 Uhr nach der Vorstellung wieder von der Clingenburg zum Festplatz zurückfahren.