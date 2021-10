Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Sommerauer Himmelsleiter« gesegnet

Neuer Treppenaufgang hinter dem »Spessartdom«

Die neue "Sommerauer Himmelsleiter" ist fertiggestellt. Am Sonntag nach dem Gottesdienst wurde der neue Fußweg an der Kirche gesegnet. Die neue "Sommerauer Himmelsleiter" ist fertiggestellt. Am Sonntag nach dem Gottesdienst wurde der neue Fußweg an der Kirche gesegnet.

Bürgermeister Gerhard Rüth betonte in seiner Festansprache, in der heutigen Zeit sei die Ortsentwicklung Schlüsselthema für jede Kommune. Um eine Zukunft zu haben, müsse ein Ort für alte und neue Bewohner attraktiv sein. Er müsse Wohn- und Lebensqualität bieten, insbesondere auch für junge Familien Arbeitsplätze und Freizeitangebote haben. Dazu bedürfe es eines ganzheitlichen Konzeptes. Aktuell unternehme man in Eschau viele Schritte, um den Ort für die aktuellen und künftigen Herausforderungen zukunftsfähig aufzustellen. Als Beispiele nannte Rüth Kinderbetreuungsplätze, Wasserversorgung, das Spielplatzkonzept und die Ausweisung neuer Bauflächen.

Verbindender Fußweg

Der Bürgermeister erinnerte, dass bereits 2008 der Beschluss gefasst wurde, sich an der Dorferneuerung aktiv zu beteiligen. Mittlerweile seien tolle Projekte wie der Marktplatz als neuer Dorfmittelpunkt, das Historische Rathaus, die Freizeitanlage Wildensee und das Freizeitareal Bahndamm Hobbach entstanden.

Der Fußweg an der Kirche sei das erste Projekt in Sommerau. Der Weg bilde eine Verbindung von der Elsavastraße zur Ringstraße mit Anbindung an den Friedhof.

250.000 Euro Gesamtkosten

Geplant hat das Projekt das Ingenieurbüro Jung GmbH (Kleinostheim). In zwei Sitzungen hat der Gemeinderat sein Einverständnis erklärt und beschlossen, die Haushaltsmittel bereitzustellen. Der Gemeinderat hatte sich auch bereiterklärt, vollständig die Kosten des Grunderwerbes, der Vermessung und Abmarkung sowie der Wegebeleuchtung und aller sonstiger nicht förderfähiger Kosten der Maßnahme zu tragen. Offizieller Startschuss war der 26. August 2019. Die Maßnahmen wurden trotz schwieriger Bauverhältnisse zügig und zuverlässig ausgeführt. Nachdem die neue Treppenbeleuchtung installiert war, war die neue »Sommerauer Himmelsleiter« fertiggestellt. Die Kosten wurden mit 260.750 Euro veranschlagt. Die finanzielle Eigenleistung der Gemeinde beträgt insgesamt 125.000 Euro. Die veranschlagten Gesamtkosten haben sich auf 250.000 Euro reduziert. Die Segnung nahm Pfarrer im Ruhestand Otto Halk vor. Der Fußweg wurde auf den Namen »Kolpingweg« getauft.

Im Sinne der Dorferneuerung

Klaus Römert vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (Würzburg) sagte in seinem Grußwort, dass der Fußweg in Sommerau eine Maßnahme ist, die nach einer langen Planungszeit und einer nicht minder langen Bauausführung dazu beitrage, die Ziele der Dorferneuerung zu verwirklichen. Die aufgetretenen Schwierigkeiten und verwaltungstechnischen Hürden hätten gezeigt, dass in Eschau die Probleme pragmatisch, schnell und zielorientiert angepackt und einer Lösung zugeführt werden.

