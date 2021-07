Sommer, Sonne, Freibad seit 100 Jahren in Amorbach

Schwimmbecken und Kinderbecken präsentieren sich zum Jubiläum von ihrer besten Seite

Das Amorbacher Freibad in einem Foto von 1937. Das Amorbacher Freibad bietet seinen Besucher das 2019 neu errichtete Kinderbecken und das Schwimmerbecken mit Riesenrutsche (im Hintergrund).

Drohende Schließung 2004

2004 drohte nach 83 Jahren Badebetrieb (siehe Kasten) zum Entsetzen vieler die Schließung des nostalgisch anmutenden Freibads, mit dem Generationen von Bürgern liebgewordene Erinnerungen an herrliche Sommertage verbanden. Das Bad war in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig geworden, und zwar in einem Maße, das für den leeren Stadtsäckel nicht zu bezahlen war.

Groß war der Protest der Amorbacher, als die Stadt mitteilte, das Bad müsse geschlossen werden, da es den Auflagen der Behörden nicht mehr genüge, die Sanierung aber nicht zu finanzieren sei. Doch beim Protest allein blieb es nicht: Schon bald fanden sich zahlreiche Schwimmbadfans zusammen, um sich mit Rat und Tat für die Erhaltung des Bades zu engagieren. Nicht zuletzt die Tatsache, dass sich unter ihnen Fachleute wie ein Ingenieur oder ein Steuerberater befanden, trug dazu bei, dass dem Stadtrat bereits nach kurzer Zeit ein ausgefeiltes Finanzierungs- und Sanierungskonzept vorgelegt werden konnte. Gemeinsam mit der Stadt wollte man die Sanierung in vier Bauabschnitten möglich machen, Spenden sollten dabei helfen.

Engagierter Förderverein

Die Stadt stimmte zu und die Mitglieder des kurz darauf ins Leben gerufenen Vereins »Freunde des Freibades 1921« krempelten die Ärmel hoch. Schon im Frühsommer 2004 wurde der erste Bauabschnitt in Angriff genommen und auch der Badebetrieb lief bereits wieder. Neben vielen ehrenamtlichen Einsätzen am Bau starteten die Freibadfreunde unermüdlich Aktionen aller Art, um Geld für die Sanierung aufzutreiben und Spenden »locker zu machen«.

Immer wieder schien es unsicher, ob die Finanzierung wirklich gelingen würde: Eine großzügige Spende des inzwischen verstorbenen Wahl-Amorbachers Joachim Schulz sicherte schließlich endgültig die Rettung des Schwimmbades. Im Jahr 2018 wurde die Fassade des Eingangsgebäudes erneuert. Im Zuge dessen bekam das Freibad offiziell auch einen neuen Namen, weil der Förderverein und die Stadt Amorbach daran interessiert waren, auch die umliegenden Gemeinden mit »ins Boot« zu holen. So hieß es jetzt auf dem Eingangsgebäude: Freibad Bayerischer Odenwald, Amorbach, Weilbach - wobei zu erwähnen ist, dass sich die Gemeinde Schneeberg gleichfalls an allen Aktivitäten für den Erhalt beteiligt hat.

Mit der Eröffnung des neuen Kinderbeckens 2019 wurde schließlich auch der vierte Sanierungsabschnitt erfolgreich beendet. Die Wassertiefe variiert vom seichten Strandauslauf bis zu 60 Zentimeter Wassertiefe, damit Kinder jeden Alters gefahrlos planschen können. Am freigewordene Platz des alten Kinderbeckens entstand eine Bühne, die der Lions Club Amorbach-Miltenberg finanzierte und erstellte.

Im Team Finanzlast gestemmt

Die ehrenamtlichen »Aktivisten« können zum 100. Geburtstag stolz auf sich sein: Knapp 530 000 Euro hat der mittlerweile über 800 Mitglieder zählende Verein bislang für die Sanierung aufgebracht, wobei ein beträchtlicher Anteil von der »Joachim und Susanne Schulz-Stiftung« beigesteuert wurde. Weitere 1,1 Millionen Euro investierte die Stadt. Auch die Nachbargemeinden erkannten die Wichtigkeit der Einrichtung für ihre Bürger und unterstützten das Vorhaben.

Das Schwimmbad ist heute nicht nur technisch »up to date« sondern erstrahlt auch optisch in neuem Glanz. Es verfügt über zahlreiche Sportmöglichkeiten wie Beachvolleyball und Tischtennis. Auch die Gastronomie kann sich sehen lassen und manch einer kommt hierher, um einfach nur in Ruhe einen Schoppen oder eine Brotzeit zu genießen.

Werner Rodenfels