"Sommer in der Stadt" startet mit Genuss am Fluss

Auftakt der Veranstaltungsreihe in Erlenbach am Freitag

Kul­tu­rel­le und ku­li­na­ri­sche Ge­nüs­se ver­spricht die fünf­te Aufla­ge der Ver­an­stal­tungs­rei­he »Som­mer in der Stadt« in Er­len­bach. Von Ju­ni bis Sep­tem­ber fin­den acht Ver­an­stal­tun­gen an den sc­höns­ten Plät­zen im Zen­trum und in den Stadt­tei­len statt, teilt die Stadt­ver­wal­tung mit.