Soll Laudenbach den Tourismusverband Churfranken verlassen? Gemeinderat diskutiert über Kosten und Nutzen

»Mir sind die Beiträge zu hoch« - Entscheidung vertagt - Antrag aus der Bürgerversammlung

Laudenbach 21.09.2022 - 15:00 Uhr 4 Min.

Sagt Laudenbach auf Wiedersehen zum Tourismusverband Churfranken? Der Gemeinderat ist uneins. Während sich einige Ratsmitglieder von der Mitgliedschaft überzeugt zeigen, wollen sich andere das Geld lieber sparen.

Am Dienstag hat sich der Laudenbacher Gemeinderat rund eine Stunde seiner zweieinhalbstündigen Gemeinderatssitzung mit der Mitgliedschaft beim Verein Churfranken beschäftigt. Da im Frühjahr eine Sitzung bezüglich des Mitgliedsbeitrages angesetzt werden solle und die Kündigungsfrist ein halbes Jahr zum Jahresende von 2023 betrage, beschloss das Gremium bei einer Gegenstimme seitens Andreas Löffler (FW), die Entscheidung über den Verbleib bei Churfranken zurückzustellen.

Grund für den Tagesordnungspunkt war ein Antrag seitens Alfred Zenger während der Bürgerversammlung Ende Juni, dass der Gemeinderat über die Mitgliedschaft entscheiden solle. Die Behandlung im Gremium wurde damals seitens der Bürgerversammlung einstimmig beschlossen.

Viel Geld für nichts?

Zu Beginn informierte Bürgermeister Stefan Distler (DU) die Ratsmitglieder und vier Zuhörer darüber, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung im November 2018 mit 11:1 Stimmen beschlossen hatte, dem Tourismusverband Mainland Miltenberg Churfranken beizutreten. Der Beitrag für die Gemeinde bestehe aus einem Jahresbeitrag von 1000 Euro sowie einer Marketingumlage. Die Umlage setze sich jeweils zur Hälfte aus Betten und Einwohnerschlüssel zusammen. Somit habe Laudenbach von 2019 bis einschließlich 2021 einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von jeweils 2886 Euro gezahlt.

Die Höhe der Ausgaben für Marketingprojekte von Churfranken belaufe sich auf etwa 150.000 Euro bis 180.000 Euro. Das Betriebsergebnis läge zumeist zwischen null und 1000 Euro. Grundsätzlich finanziere sich der Verein aus Beiträgen vom Landkreis Miltenberg, den 25 Mitgliedskommunen, den etwa 360 Einzelmitgliedern sowie den Werbeeinnahmen aus Anzeigenschaltungen in den Printprodukten und dergleichen.

Im Anschluss brachte Brigitte Duffek, Geschäftsführerin von Churfranken, die Arbeit des Vereins näher. Mittels einer Präsentation ging Duffek auf die Aufgaben wie zum Beispiel die Erstellung des Urlaubskataloges, des Weinkalenders sowie der Rad- und Wanderbroschüren, Presse-, und Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media-Aktivitäten ein. Zudem erläuterte sie die Möglichkeiten der Churfrankenhomepage und den dort neu hinzugefügten Bereich von »Arbeiten und leben in Churfranken«.

"Wir müssen jeden Cent umdrehen"

Nach der Präsentation wandte sich Andreas Löffler direkt an die Geschäftsführerin. 2018 sei er dafür gewesen, die Arbeit zu unterstützen. Doch seitdem habe sich einiges im Ort getan. Laudenbach habe nicht mehr das an Gastronomie, was es einmal hatte. Es werde keiner auf die Churfrankenseite gehen und nach Laudenbach schauen, so Löffler. Weiter bezog er Stellung: »Wir müssen jeden Cent umdrehen. Mir sind die Beiträge zu hoch.« Für Michael Breitenbach (DU), der den Beitrag als »ganz schön hoch« empfand, traf Löffler »den Nagel auf den Kopf«.

Mehr Kontrolle mittels einer ergebnisorientierten Marketingauswertung, ob die Maßnahmen für die Kommune etwas bringen, wünschte sich Christine Ahner (DU). Gleichzeitig stellt sie fest: »Wir sind keine Gemeinde, die im Tourismus aufstrebt. Ich habe nicht das Gefühl, dass es was bringt. Wir sollten selbst versuchen, die Situation im Dorf zu ändern. Ich denke nicht, dass ein Geldbetrag für Marketingbeiträge daran etwas ändert. Wo fangen wir Mal an zu sparen?«

Welchen Vorteil hat eine Mitgliedschaft im Verein Churfranken für Laudenbach? Was bringt es für die Gastronomie, was für den Tourismus? Bei diesen Fragen gehen die Meinungen der Gemeinderäte auseinander.

»Vielfältiges Angebot«

Für die weitere Mitgliedschaft plädierte Walter Eck (CSU). 2018 habe er den Antrag gestellt, Churfranken beizutreten. Vom »vielfältigen Angebot« sei er fasziniert. Auch Michael Breitenbach (CSU) zeigte sich »vollkommen überzeugt« von der Arbeit. Churfranken präsentiere die Region und Laudenbach sehr gut, daher spreche er sich deutlich dafür aus, dabei zu bleiben.

Auf Bernd Kleins (FW) Frage, ob die drei Laudenbacher Einzelmitglieder aus Gastro- und Übernachtungsbereich auch weiterhin Mitglied bleiben könnten, wenn die Gemeinde austrete, antwortete Brigitte Duffek, dass bisher nur dann gewerbliche Mitglieder dabei sein konnten, wenn auch die Kommune dazu gehöre. Bürgermeister Distler erklärte, dass die Kündigungszeit ein halbes Jahr zum Jahresende von 2023 betrage und es voraussichtlich im kommenden Frühjahr eine Sitzung zur den Beitragsstrukturen von Churfranken geben solle. Schließlich schlug er vor, die Informationen sacken zu lassen, das Ganze noch einmal zu diskutieren und die Entscheidung zu verschieben.

JENNIFER LÄSSIG

Gemeinderat Laudenbach in Kürze Laudenbach. In seiner Sitzung befasste sich der Laudenbacher Gemeinderat zudem mit folgenden Themen: ?Forstbetriebsgemeinschaft: Einstimmig billigten die Gemeinderäte die Neustrukturierung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Spessart-Süd, die notwendigen Haushaltsmittel werden für 2023 eingestellt. Zudem stimmten die Ratsmitglieder der Aufnahme von Fusionsverhandlungen mit der FBG Weckbach-Gönz zu und baten darum, hierfür eine Arbeitsgruppe einzurichten. Walter Adamek, Vorsitzender der FBG Spessart Süd, stellte zuvor die Aufgaben und das Finanzierungskonzept vor. So belaufen sich die jährlichen Kosten und Gründungskosten auf rund 100.000 Euro. Für das erste Jahr kann die Gemeinde mit einer Förderung in Höhe von 15.000, mittelfristig von 35.000 Euro rechnen. Die Gründungspauschale beträgt drei Euro pro Hektar. Zusätzlich zahlt jede Gemeinde sechs Euro pro Hektar Mitgliedsbeitrag, hinzu kommt ein Anteil am Waldpflegebeitrag. So ergeben sich bei 213 Hektar Gemeindewald für Laudenbach Gesamtkosten von 1967 Euro. Ab dem zweiten Jahr belaufen sich die Kosten auf 1328 Euro. Bisher habe sich der Mitgliedsbeitrag der Kommune auf 234 Euro zusätzlich 20 Cent pro verkauften Festmeter, was beim Hiebsatz von 900 Festmetern 180 Euro ausmacht, belaufen. ?Straßenbeleuchtung: Einmütig beschloss das Gremium, die Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen umzustellen und die Mittel dafür in den Haushalt 2023 aufzunehmen. Bürgermeister Stefan Distler (DU) erklärte, dass mit Bewilligung anzufragender Fördermittel ein Zuschuss von 90 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten erfolgen könne. Weiter informierte er, dass die Verwaltung an der Anfrage, ob Straßenlampen abgeschaltet werden könnten, um Energie zu sparen, noch arbeite. Es gestalte sich schwierig, einzelne Leuchten abzuschalten und andere nicht.? Hundesteuer: Einstimmig beschloss der Gemeinderat eine neue Hundesteuersatzung, die ab 1. Januar 2023 gelten soll. Demnach beläuft sich die Steuer für den ersten Hund auf 60 Euro (bisher 25), für den zweiten und jeden weiteren auf 90 Euro (bisher 50). Für den ersten Kampfhund müssen 700 Euro (bisher 510) sowie für den zweiten und jeden weiteren 1100 Euro Euro (bisher 1020) gezahlt werden. ?Zuschuss: Über einen Zuschuss von etwa 1238 Euro, was 20 Prozent der Gesamtkosten von rund 6192 Euro für die Anschaffung einer Gläserspülmaschine und neuer Garagentore entspricht, darf sich der Laudenbacher Fußballverein Kickers freuen. Die Auszahlung kann frühestens im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

? Kindergarten: Bürgermeister Stefan Distler (DU) informierte darüber, dass er von Bürgern darauf angesprochen worden sei, wieso es noch keine Einweihungsfeier zum neuen Anbau der Kindertagesstätte Karolusheim gegeben habe. Hierzu solle es nach Wunsch der Trägerschaft und Kindergartenleitung, wenn alle Arbeiten, darunter auch die Außenanlage, fertig gestellt sind, einen Tag der offenen Tür mit einem Fest geben. (jel)