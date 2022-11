Soldaten in Miltenberg mit Spendenbüchse für Friedensarbeit »bewaffnet«

Patenschaftskompanie Hardheim sammelt für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Miltenberg 28.11.2022 - 13:24 Uhr < 1 Min.

Miltenbergs Bürgermeister Bernd Kahlert übergibt die Spendendose an die Vertreter der Patenkompanie, von links: Oberstabsgefreiter Pascal Streib, Oberfeldwebel Marcel Böhm, Oberleutnant Florian Müller und Obergefreiter Jonas Penne.

Hauptfeldwebel Marcel Böhm teilte dazu mit, dass auch in den Stadtteilen Breitendiel, Mainbullau, Schippach, Berndiel, Wenschdorf und Monbrunn, nach jeweiliger Absprache mit den Ortsvertretern, vom 2. bis 4. November gesammelt wurde. Am Freitag übergab Bürgermeister Bernd Kahlert im Miltenberger Rathaus symbolisch eine Spendenbüchse, die im Rathaus stand, an Oberleutnant Florian Müller, den Chef der Patenkompanie. Den Spendenerlös in Höhe von 645 Euro wird die Patenkompanie an den Volksbund überweisen.

Kahlert bedankte sich ausdrücklich bei den Soldaten der Patenkompanie. Erst im Juni dieses Jahres habe die Stadt Miltenberg die Patenschaft für den Stabszug des Panzerbataillons 363 übernommen. Es erfordere schon einiges an Engagement, um unter die Leute, von Haus zu Haus zu gehen und die Menschen um eine Spende zu bitten. Dieser freiwillige Dienst habe in diesem Jahr ein besonderes Gewicht. »Denn der Krieg vor unserer Haustüre in der Ukraine macht sehr deutlich, dass Frieden, Freiheit und Sicherheit nicht selbstverständlich sind«, so Bürgermeister Kahlert zu den Vertretern der Patenkompanie.

Bernhard Setzer