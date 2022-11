Solarpark am Ebenheider Hof nimmt nächste Hürde

Gemeinderat in Kürze

Katastrophenschutz: Über den Sachstand des Katastrophenschutzkonzeptes der Gemeinde informierte Bürgermeister Günther Winkler die Räte. Die Gemeindeverwaltung habe in den letzten Wochen drei Notstromaggregate in Auftrag gegeben, von denen zwei bereits geliefert wurden. Das dritte Aggregat soll Ende November geliefert werden. Damit könnten die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung für eine gewisse Zeit aufrechterhalten sowie Schule und Turnhalle als Notunterkünfte genutzt werden. Weiterhin wurden Untersuchungen angestellt, wie eine Treibstoffversorgung sichergestellt werden kann.Ein eigener Krisenstab habe vergangene Woche erstmals getagt. Teilnehmer sind die Kommandanten der Ortsteilwehren, einem Mitglied des Roten Kreuzes, und aus der Verwaltung die Sachbearbeiterin für öffentliche Sicherheit, der Bauhofleiter sowie Geschäftsleiter und Bürgermeister. Bei diesem ersten Treffen wurde das Katastrophenschutzkonzept erstellt. Es umfasst die Bereiche Notstromversorgung, Kraftstoffbevorratung, Lebensmittelbevorratung, Löschwasserbevorratung, Bevölkerung, Erstanlaufstellen, Alarmierung, systemrelevante Infrastruktur, und weitere Regelungen. Einige organisatorische Fragen müssten noch geklärt werden, erläuterte Winkler - und betonte, dass jedem klar sein sollte, dass die Gemeinde nicht für eine Lebensmittel- oder Stromversorgung der einzelnen Bürger sorgen könne. Im Notfall könne für eine geringe Anzahl von Tagen die Wasserversorgung aufrecht erhalten und auch ein Notquartier bereitgestellt werden. "Es sind noch ein paar Hausaufgaben zu machen, aber wir sind vorbereitet und hoffen, dass wir das Konzept nie benötigen werden", so das Fazit des Bürgermeisters.

Umweltbeauftragter: Da sich aus dem Gemeinderatsgremium niemand für das Amt des Umweltbeauftragten bereit erklärt hatte, wurde das Amt durch die Gemeinde dem Förster übertragen. Der Umweltbeauftragte sei in erster Linie Ansprechpartner für Belange im Bereich Energie, Natur und Umwelt, erläuterte der Bürgermeister.

Volkshochschule: In der aktuellen Abrechnung der Volkshochschule Miltenberg für das Jahr 2021 beträgt der zu leistende Zuschuss für die Gemeinde Eichenbühl 2728 Euro, informierte der Bürgermeister. Aus der Gemeinde hatten 36 Personen an Kursen teilgenommen.

Geld für Übungsleiter: Mit 1070 Euro beteiligt sich die Gemeinde Eichenbühl in gleicher Höhe wie der Landkreis Miltenberg am Zuschuss zu den Personalkosten für Übungsleiter beim VfB Eichenbühl, beschlossen die Räte. Wie in den vergangenen Jahren wird der Betrag mit der Turnhallenbenutzung aufgerechnet.

Bebauungsplan nachbessern: Der Bebauungsplan "Burgäcker I" im Ortsteil Riedern muss nachgebessert werden. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung und das Planungsbüro, die notwendigen Hinweise und Festsetzungen von Landratsamt und weiteren Behörden mit aufzunehmen. Nach der Überarbeitung wird der Planentwurf erneut öffentlich ausgelegt.