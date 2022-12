Solarer Wasserstoff im Fokus Miltenberger Lehrer

18 Pädagogen aus dem Landkreis lernen in einer Fortbildung, wie man die Schlüsseltechnologie den Schülern vermitteln kann

Miltenberg 09.12.2022 - 15:53 Uhr 2 Min.

Im Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld drückten 18 Lehrkräfte aus dem Kreis Miltenberg bei einer Fortbildung zum Thema "Solarer Wasserstoff" die Schulbank. Roland Full stellte den Lehrkräften eine methodisch-didaktische Reihe mit drei Experimenten vor. Damit kann den Schülern die Schlüsseltechnologie Wasserstoff anschaulich vermittelt werden.

Roland Full, pensionierter Chemielehrer, der ehrenamtlich als Jugend-forscht-Betreuungslehrer am JEG beschäftigt ist, sowie der pensionierte Industriechemiker Hans Strack (Alzenau), der ehrenamtlich die Projektgruppe »Wasserstoff« der Stadt Alzenau leitet, stellten ihr Wissen zur Verfügung. Sie engagieren sich auf diesem Gebiet, weil sie glauben, dass die Energiewende auch an Schulen thematisiert werden muss. Sie sind davon überzeugt, dass die Wasserstoff-Technologie als Schlüsseltechnologie dieses Jahrhunderts nicht nur technische Vorbereitungen erfordert, sondern auch in den Köpfen der Menschen ankommen muss. Lehrer sollen dabei den Kleinsten und Kleinen die faszinierenden Möglichkeiten des Wasserstoffs erklären.

Experimente für alle Schularten

Full startete mit einem zweistündigen Workshop zum grünen Wasserstoff - einem Wasserstoff, für dessen Herstellung erneuerbare Energien als Energieträger für die Elektrolyse verwendet werden. Dazu hatten die Veranstalter den Hilde-Domin-Saal in ein Chemielabor verwandelt, in dem die Pädagogen an jedem Arbeitsplatz eine Fülle von Experimentier-Materialien erwartete.

Als erfahrener Fortbildner hatte Full eine methodisch-didaktische Reihe mit drei Experimenten für alle Schularten vorbereitet, die die Schüler auf spielerische Art von der Knallgasreaktion zur solaren Wasserstoff-Technologie führen sollen. In einer Plastikpipette erfolgte die Minimal-Version einer Elektrolyse von Wasser und als es im Saal 18-mal knallte, war das Experiment erfolgreich mit der Knallgasprobe abgeschlossen.

Im zweiten Versuch bauten sich die Lehrer mit einfachsten Mitteln eine Brennstoffzelle, die nichts anderes als eine kontrollierte Knallgas-Reaktion darstellt. Freude kam auf, als am Ende der Strom aus der Brennstoffzelle mit zwei Edelstahltopfreibern den Propeller eines kleinen Solarmotors zum Schnurren brachte.

Abschließend machte der Referent die Lehrkräfte mit dem Solar-Wasserstoff-Lernset vertraut, wobei jeder mit einem eigenen Experimentierkasten nach detaillierter Anleitung und Erklärung eine modellhafte Wasserstoff-Station aufbaute und betrieb. Das vom Landratsamt Miltenberg beschaffte Lernset ging nach Ende der Veranstaltung in den Besitz der Schule über. Als Sponsor für weitere Experimentierkästen trat die Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) auf, was die Kursteilnehmer mit viel Beifall quittierten. Nun braucht es an den Schulen im Landkreis noch weitere Sponsoren, damit die Lehrer ihre frischen Kenntnisse und Experimentierfertigkeiten an die Klassen weitergeben können. Am Julius-Echter-Gymnasium ist dies bereits geschehen: Der JEG-Freundeskreis spendete drei Kästen, so dass es mit dem Experimentieren losgehen kann.

Nachdem Hans Strack in seinem Referat die Grundzüge der Wasserstofftechnologie sehr anschaulich erläutert und über den Stand seiner Initiative in der Modellregion Alzenau berichtet hatte, ging eine Fortbildung zu einem hochaktuellen Thema zu Ende, die alle Kursteilnehmer als sehr bereichernd empfanden. Deshalb sparten sie nicht mit Komplimenten für die Referenten und brachten ihren Dank mit einem kräftigen Applaus zum Ausdruck.

Lob vom Schulamtsdirektor

Schulamtsdirektor Harald Frankenberger, der an der Fortbildung teilnahm, zeigte sich beeindruckt von der Veranstaltung zum hochaktuellen Thema regenerative Energien. Laut Mitteilung des Landratsamts bezeichnete er die Fortbildung als »hervorragende Veranstaltung mit vielen Perspektiven für den Unterricht im Sinne einer nachhaltigen Energieversorgung.« Frankenbergers Dank galt auch Landrat Scherf für die Anregung der Fortbildung und dem Landkreis für die Finanzierung der Experimentierkästen auch für die Mittelschulen.