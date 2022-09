Sodenthaler Mineralbrunnen kooperiert mit Touristikverbänden

So­dentha­ler Mi­ne­ral­brun­nen mit Sitz im Sulz­ba­cher Orts­teil So­den ko­ope­riert mit drei re­gio­na­len Tou­ris­tik­ver­bän­den: Räu­ber­land, Spess­art-Main­land und Chur­fran­ken (sie­he Hin­ter­grund). Die Zu­sam­men­ar­beit be­gann of­fi­zi­ell am 1. Sep­tem­ber und ist auf drei Jah­re aus­ge­legt. Die re­gio­na­len Ver­bän­de er­hal­ten für ih­re Leis­tun­gen fi­nan­zi­el­le Un­ter­stüt­zung, hieß es auf ei­ner Pres­se­kon­fe­renz in So­den am Di­ens­tag.