Sodener Trafohäuschen als Kunstwerk und Blickfang

Bild erinnert an Salzsiedertradition

Sulzbach 14.12.2022 - 18:03 Uhr < 1 Min.

Am neuen Kunstwerk in Soden (von links): Anja Dissler, Richard Goldhammer, Bürgermeister Martin Stock, Günter Jira und Rainer Schmitt.

Das Motiv zeigt die typische Hügellandschaft in Sodens Umgebung, eine Salzsieder-Szene sowie den Text, des historischen Salzsieder-Liedes. Am Montag wurde das Kunstwerk offiziell der Öffentlichkeit übergeben.

Salzhaltiges Quellwasser

Von 1328 bis 1764 wurde in Soden etwa 500 Jahre lang Salz gewonnen. Die Sodener sahen damals, dass die Rehe immer aus derselben Quelle tranken. Daraufhin hat festgestellt, dass das Wasser salzhaltig ist. Das salzhaltige Wasser hat man in Töpfen gesammelt und anschließend das Salz abgeschöpft. Auch der Name «Sod« bedeutet Mineralquelle und weist darauf hin, dass in Soden Salz gewonnen wurde.

Das Salzsiederlied, das am Trafo-Häuschen zu lesen ist, stammt von Richard Goldhammer vom Carnevalclub Soden (CCS). Eine Neuauflage des Buches »750 Jahre Soden« mit der Geschichte Sodens und der Salzsiedertradition kann zum Preis von 25 Euro im Rathaus im Bürgerbüro erworben werden.

Beim Ortstermin freuten sich Zweite Bürgermeisterin Anja Dissler, Richard Goldhammer vom Carnevalclub CCS Soden, Bürgermeister Martin Stock, Günter Jira vom Bayernwerk und Rainer Schmitt, Netzplaner beim Bayernwerk, über das neue Kunstwerk in Soden.

Martin Roos

Hintergrund: Salzsiederlied "Im herrlichen Spessart liegt Soden, ein kleines Dörflein, die Quellen die da entspringen, sind salzhaltig und rein. Hier bauen wir unsere Hütten, hier sind wir zu Haus, aus diesem Tal bringt uns keiner mehr raus."