So war der 20. Sommerrausch in Amorbach

Kabarett-Open-Air

Amorbach 19.06.2022 - 09:01 Uhr < 1 Min.

"Es fühlt sich gut an" - der erste Song von Michl Müller brachte es auf den Punkt. Wieder auf der Bühne, wieder vor Publikum. Wieder eine satirische Anspielung hier und Lachen und Beifall, die vom Gegenüber zurückkommen. Aktion, Reaktion und umgekehrt. Ein Miteinander. Und deshalb war der 20. Sommerrausch auch ein Manifest für die Kultur live. Mit dabei außerdem: Urban Priol (der Erfinder des Sommerrauschs), der gebürtige Amorbacher Philipp Weber, Wortakrobat Willy Astor, Johannes Scherer&Andy Ost und Duo. - Allen Krisen zum Trotz.

Putins Krieg zum Trotz, der Inflation zum Trotz, dem Virus, dem Klimawandel,... - "Wir wollen für ein paar Stunden alles einfach mal alles vergessen", sagten Besucher des Festivals im Interview gegenüber unserem Medienhaus, "mal lachen". Ja, und mitunter auch über die Sorgen lachen. Denn diese Bühne blendet die Welt nicht aus, im Gegenteil. Kabarett bedeutet vor allem auch, jenes in den Fokus zur rücken, was sich in Schieflage findet. Ein besonderer Sommerrausch in einer besonderen Melange. Nicht nur weil es der 20. war.

Sommerrausch Amorbach: Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe

Die Eröffnung des 20. Sommerrauschs:

Manuela Klebing/Annika Kickstein/Dominik Pagio