So stellt Miltenbergs Kreisbrandrat Martin Spilger die Feuerwehren für die Zukunft auf

Klimakrise und Fachkräftemangel

Obernburg 16.09.2022 - 13:40 Uhr 10 Min.

30.08.2022 Großheubach, KatsS Halle im Auweg: Kreisbrandrat Martin Spilger ist 100 Tage im Amt.

Wir müssen mit einem traurigen Thema einstiegen: Sie sind Kreisbrandrat, weil Meinrad Lebold gestorben ist und nicht mehr zur Wahl antreten konnte. Wie hat Ihr Vorgänger die Feuerwehren im Kreis Miltenberg geprägt?

Meinrad Lebold war als Kreisbrandrat fachlich sehr bewandert. Seine Kompetenz und seine Kontakte, die er überörtlich in Bayern hatte, haben unserem Landkreis Vorteile bei der Beschaffung gebracht: Wir haben Einsatzmittel, die mit ihm wahrscheinlich einfacher gekommen sind als ohne ihn. Und man sieht seine Handschrift in der Art und Weise, wie wir mehrere Feuerwehren im Kreis aufgestellt haben. Zum Beispiel beim Wechselladerkonzept.

Das müssen Sie erklären.

Die Aufgaben der Feuerwehr sind vielfältiger, als nur Brände zu bekämpfen. Da brauchen wir zusätzliche Einsatzmittel. Da kommt das Wechselladerkonzept ins Spiel: Zu den Löschfahrzeugen haben wir bestimmte Gerätschaften auf Abrollbehälter geladen. Zum Beispiel unseren Abrollbehälter Tank: Da ist eine Pumpe drauf, da ist viel Wasser drauf. Wenn es einen größeren Waldbrand gibt, kann die Feuerwehr Großheubach einsteigen, losfahren und wir haben 8000 Liter dabei. Dann gibt es weitere Container für Einsätze im Bereich Logistik, Gefahrgut, Ölwehr. Die Feuerwehr Großheubach hat dann zum Beispiel zwei Wechsellader und einen ganzen Stall voll von Containern - und kann ihre Einsatzmittel so flexibel mitziehen.

In ihren bisher etwa 100 Tagen im Amt haben Sie auch schon Neues angestoßen. Wie haben Sie die Kreisbrandinspektion neu aufgestellt und was haben Sie sich dabei gedacht?

Wir heißen zwar Feuerwehr, aber tatsächlich machen wir viel mehr als Brände löschen. Der Klimawandel, der demographische Wandel, der technische Fortschritt: Das sind Beispiele von vielen Themen, die uns Feuerwehren zwingen, am Ball zu bleiben. Ich habe jetzt mit Beginn meiner Amtszeit festgestellt: Wir müssen einen stärkeren Fokus auf den Katastrophenschutz legen. Da stecken auch die Erfahrungen aus der Pandemie drin und von drei Kontingent-Einsätzen aus dem vergangenen Jahr im Ahrtal. Da ging es immer um Naturkatastrophen. Wir sind ja schon in der Klimakatastrophe drin und es wird nicht besser.

Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Die Überarbeitung der Hilfeleistungs-Kontingente ist für uns zentral: Feuerwehren im Kreis haben in den vergangenen Jahren neue Einsatzmittel bekommen. Die müssen sich in unserer Planung widerspiegeln. Da gibt es Feuerwehren, die möchten weniger machen, weil sie ihre Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen. Und es gibt Feuerwehren, die wollen mehr machen. Diese Kontingentsplanung werden wir jetzt mit dem Kreisbrandrat-Wechsel aktualisieren.

Was gibt es noch zu tun?

Katastrophenschutz heißt auch: Ich habe mit mehreren Bürgermeistern schon telefoniert, bin auch in Gemeinderäte eingeladen, um ganz konkret über mögliche Stromausfälle oder eine Gasmangellage zu reden. Ob und wie und wann es dazu kommen könnte, ist ungewiss - aber wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Das Thema hat durch den Krieg Schwung bekommen, aber wir haben es am 8. April im Kreis Miltenberg auch schon erlebt: Da hat ein starker Schneefall von 30 bis 50 Zentimetern im Raum Kirchzell, Amorbach und Südspessart für einen Stromausfall gesorgt. In Amorbach und Kirchzell waren es fast 24 Stunden: Da taut Ihnen die Kühltruhe auf, da kriegen Sie nix Warmes zu essen, da machen Sie sich Sorgen um alte Menschen - manche Nerven liegen da blank. Die Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt, wo die Führungsgruppe Katastrophenschutz sitzt, ertüchtigen wir für die Koordination in solchen Fälle gerade. Dann haben wir in Miltenberg eine Einsatzzentrale, die den Anforderungen entspricht.

Wie stark könnte die Belastung durch die Klimakrise für die Feuerwehr noch werden?

Ich habe keine Glaskugel. Aber wir müssen gucken, dass unsere Einsatzmittel aktuell sind, das unser Personal sehr gut ausgebildet ist. Und wir müssen den Fall von solchen Einsätzen in Katastrophengebieten planen. Da geht es um die Anfahrt, die Verpflegung für die ersten 48 Stunden, Betriebsmittel - das ist eine relativ umfangreiche Planung, das müssen wir jetzt im Voraus machen. Wir müssen uns klar machen, was ist, wenn wir statt zwei Tagen mal zwei Wochen oder zwei Monate im Einsatz sind. Kann das unser Landkreis mit seinen Feuerwehren stemmen?

Ich höre aus all dem heraus: Auf die Feuerwehren kommen über lokale Einätze hinaus stärker übergeordnete Aufgaben zu.

Da bin ich mir nicht so sicher. Ein anderes Beispiel: Wir haben im Kreis eine Zunahme der Einsätze als Tragehilfe für den Rettungsdienst. Da werden nur zwei bis höchstens sechs Leute gebraucht. Es gibt aber immer mehr Situationen, wo der Rettungsdienst personell an seine Grenzen stößt. Wenn die örtliche Situation schlecht ist oder der Patient ungünstig groß und schwer ist, werden zunehmend Feuerwehren alarmiert. Zwei-, drei-, viermal im Jahr passiert's, dass die Feuerwehr alarmiert wird, weil der Rettungsdienst die aktuelle Hilfsfrist von 12 Minuten beim Rettungsdienst nicht einhalten kann, weil die Wägen alle gebunden sind. Da kommt zwar ein anderer Rettungswagen, aber von weiter weg, der kann die zwölf Minuten nicht halten. Wer kann schneller helfen? Die örtliche Wehr. Da sieht man, wie wichtig die lebensrettenden Maßnahmen für Feuerwehrleute sind, die wir alle zwei Jahre auffrischen müssen. Und man sieht, dass große Lagen nicht die einzige Herausforderung sind.

Sie haben einen neue Stelle als Kreisbrandinspektor für Ausbildung geschaffen. Warum?

Das Thema Ausbildung ist für mich unheimlich wichtig. Bisher war es so, dass der Kreisbrandmeister Ausbildung das zu verantworten hatte und die Bereichs-Kreisbrandmeister ihn unterstützt haben. Seit dem 1. Juni ist der Fachbereich Ausbildung ein dritter Kreisbrandinspektions-Bereich unter der Leitung von Patrick Walter und hat zwei zusätzliche Kreisbrandmeister. Alles, was zur Ausbildung dazugehört außer der Atemschutz, ist in seinem Fachbereich jetzt verortet.

Was wollen Sie damit bezwecken?

Die Vereinheitlichung der Ausbildung im Landkreis und die personelle Aufstockung, damit wir das bewältigen können mit den vielen Ausbildungsterminen. Wir haben da die Modulare Truppausbildung, die Maschinisten, die Erste Hilfe, Türöffnung, Helfer der Einsatzleitung, Taktiktraining Erstangriff, Planübungen, Leistungsabzeichen und vieles mehr - das führen wir alles zusammen. Da waren vorher die Bereichs-Kreisbrandinspektoren und -meister dabei. Ich sehe die aber verstärkt im Einsatzgeschehen. Sie haben also nicht die Arbeit weggenommen bekommen, sondern Freiraum für die Einsätze. Die Kontingent-Einsätze im vergangen Jahr haben uns gezeigt: Hier sind in solchen Fällen auf einmal 15, 20 Leute aus dem Kreis weg, auch aus der Kreisbrandinspektion - im Kreis Miltenberg geht es aber ganz normal weiter.

Sie haben auch eine Stelle für Öffentlichkeitsarbeit geschaffen. Warum war Ihnen das wichtig?

Im gesamten Landkreis wird das ganze Jahr lang so viel Gutes geleistet - von Amorbach bis Sulzbach und von Faulbach bis Mömlingen - und niemand weiß es. Das war jetzt überspitzt ausgedrückt, aber: Tue Gutes und rede darüber ist das Motto. Und so kann man Leute für Feuerwehr begeistern. Da bin ich froh, dass Katrin Cavallo mir zugesagt hat, dass sie die Öffentlichkeitsarbeit für die KBI künftig machen wird.

Sie selbst gehen da mit gutem Beispiel voran: Sie sind auf Instagram und sogar auf Tiktok. Wie bewegen Sie sich auf diesen sozialen Netzwerken?

Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, wie ich mich da zu bewegen habe. Ich werde auch kritisiert dafür.

Inwiefern?

Ich wurde gefragt: Muss das sein - als Kreisbrandmeister in Tiktok? Aber, ich kann das so salopp sagen, die Feuerwehren kennen mich: Mit einer E-Mail erreiche ich nicht mehr alle Feuerwehren. Setze ich aber einen Aufruf auf Facebook, Tiktok, Instagram und Whatsapp, dann erreiche ich oft die Mannschaft. Ein Beispiel: Von meinen Mitgliedern der Kreisbrandinspektion erwarte ich, dass sie beim Leistungsabzeichen mitmachen. Es gibt aber junge Kreisbrandmeister, die haben das noch nicht. Da haben wir mit ihnen die Leistungsprüfung in Kirchzell gemacht und ich habe über die sozialen Medien gefragt: Wer mag mitmachen? Da haben sich weitere gemeldet, bei denen es dieses Jahr mit anderen Terminen nicht geklappt hat. Dann hatten wir plötzlich zwei Gruppen und es hat riesig Spaß gemacht.

Gibt es denn aktuell noch genug Feuerwehrleute im Kreis?

Zum 31. Dezember 2021 hatten wir im Kreis über 2400 Feuerwehrfrauen und -männer in unseren 79 Feuerwehren. Das ist eine ordentliche Zahl. Die Bürger dürfen sich darauf verlassen, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie die 112 wählen. Es gibt aber Situationen, da wird es heute schon knapp. Das ist zum Beispiel heute, Dienstag, 10.40 Uhr. Wenn ich jetzt den Alarm auslöse, kann es sein, dass zu viele Feuerwehrleute auf der Arbeit gebunden sind und entweder gar nicht können oder später eintrudeln. Wir haben dafür ein System entwickelt.

Und wie sieht das aus?

Bei uns sind Stammdaten hinterlegt: Jede Feuerwehr meldet, welche Einsatzmittel und wie viel Personal sie stellen kann. Und zwar zum Beispiel um 6 Uhr, um 16 Uhr oder um 22 Uhr. Das ist keine Garantie, aber das sagt uns: Was dürfen wir im Durchschnitt erwarten. Wenn zum Beispiel nach diesen Stammdaten die Feuerwehr Miltenberg unter Tag nicht genug Personal hat, wird direkt das Einsatzmittel der nächsten Wehr alarmiert. Wenn dann nicht ausreichend Personal auf den Fahrzeugen sitzt, kann frühzeitig nachalarmiert werden. So versuchen wir, eine ausreichende Zahl an Helfern an der Einsatzstelle zu haben - aber auch nicht zu viel. Erklären Sie mal den Arbeitgebern, wenn der Arbeitnehmer mehrmals umsonst ausrückt. Da fehlt dann das Verständnis.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt ist für die Feuerwehr ein großes Thema. Was können Sie machen, damit sich das besser vereinbaren lässt?

Bisher ist ja der Fall, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ziehen lassen muss. Punkt. Er bekommt dafür den Lohnersatz, den er in der Regel von der Gemeinde zurückerstattet bekommt. Damit ihm da keine finanziellen Nachteile entstehen. Tatsächlich ist es aber doch so: Wenn auf der Arbeit jemand wegrennt, wird die Arbeit nicht mehr gemacht. Wenn in bestimmten Situationen mehrere Leute wegrennen oder länger im Einsatz sind, ist das erst recht ein Problem. Es gibt auch Arbeitgeber, die können ihren Arbeitnehmer nicht ziehen lassen, weil er oder sie an der Stelle unersetzbar ist. Beispiel: Erzieherinnen im Kindergarten. Oder Polizisten der Landespolizei. Deswegen sind wir Arbeitgebern für ihre Unterstützung unheimlich dankbar. Da gibt es einige, die uns da sehr aktiv unterstützten. In anderen Fällen ist das Verhältnis zugegeben eher schwierig.

Der Kreis Miltenberg ist ländlich geprägt und braucht viele Standorte in kleineren Orten, um schnell am Einsatzort sein zu können. Wie sieht es bei diesen kleineren Wehren aus?

Die kleinen Standorte sind ganz wichtig. Ich war kurz nach meiner Wahl bei einer Mitgliederversammlung einer kleinen Feuerwehr. Da waren neun Leute gesessen. Der Bürgermeister und ich haben ihnen gesagt, wie wichtig ihr Dienst ist. Der Hauptort braucht in dem Fall eine Anfahrt von 12 bis 13 Minuten - reine Fahrtzeit. Solange sind die alleine. Das ist wichtig, dass sie das weiter tun und die Kreisbrandinspektion unterstützt sie dabei. Ich habe es positiv gesehen, dass der Bürgermeister den Wert der Feuerwehr erkennt. Denn manchmal ist es nur die Ölspur, manchmal brennt aber der Rinderstall.

Von einzelnen Ortsteil-Wehren hört man von Konkurrenz untereinander in der Gemeinde. Wie wollen Sie solche Feuerwehren wieder näher zusammenbringen?

Ich glaube, es gibt keine Situation, wo Schützengräben an der Gemarkungsgrenze bestehen. Es gibt hier und da persönliche Differenzen zwischen Feuerwehren oder einzelnen Personen. Die Feuerwehr besteht eben aus vielen Menschen und da menschelt es auch. Manchmal ist das ein berechtigter Aufreger, da gilt es zu vermitteln. Manchmal hilft auch schon zuhören. Da steckt aber noch eine zweite Frage drin, nämlich die nach der Alarmierung: Mein Feuer, dein Feuer? Wir haben drei Situationen, wo wir ganz konkret über Wachbereiche nachdenken, wer an welchen Orten wie zuständig ist. Da suchen wir die Lösung, die den Bürgern die schnellste Hilfe bietet und wollen dabei die Feuerwehren vor Ort mitnehmen.

Der Wunsch ist groß, dass sich mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund bei der Feuerwehr engagieren. In ihrem KBI-Team bildet sich das schon ab. Ist Ihnen das ein besonderes Anliegen?

Mir war von Anfang an wichtig, dass die Leute in der Kreisbrandinspektion die fachliche Kompetenz haben oder erlangen können. Und dass sie ins Team passen. Dass dann in einem Fachbereich eine Frau künftig arbeiten wird und in einem anderen zwei Kreisbrandmeister tätig sind, die nicht Müller oder Meier heißen, sondern ursprünglich vielleicht Wurzeln in einem anderen kulturellen Bereich haben, ist dann okay. Aber ich habe als allererstes auf die Qualifikation geschaut.

Was können Sie tun, um mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund zu gewinnen?

Ich war neun Jahre Kommandant und federführend zuständig für die Ausbildung in Obernburg. Als Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Syrien kamen, habe ich gegenüber der Unterkunft gewohnt und versucht, den ein oder anderen für die Feuerwehr zu gewinnen. Das ist nur zeitweise gelungen. Das Feuerwehrwesen bei uns basiert auf Freiwilligkeit, in anderen Ländern ist das nicht so. Das mussten wir erstmal beide verstehen und erklären: Das ist bei uns kein Job. Das nächste ist dann: Fühlen sie sich im Feuerwehrverein wohl? Lassen wir sie auch rein? Dann kommt dazu, dass alle hier erstmal einen bestimmten Weg gehen mussten, damit sie auch anerkannt wurden und hier bleiben durften - mit Integrationskursen und Fortbildungen. Bei uns geht es mit einer zweijährigen Ausbildung los. Da war es für die Volleyball- und Fußballvereine leichter, Mitglieder zu gewinnen. Für die zweite oder dritte Generation der Gastarbeiter von damals ist das natürlich etwas anderes. Wir haben eine Ausländeranteil von 8 bis 9 Prozent im Kreis Miltenberg. Das sind nicht nur 500 Menschen, sondern mehrere Tausend. Ich finde es nur recht und billig, wenn wir von diesem Bevölkerungsanteil auch einen gesellschafts-stabilisierenden Beitrag einfordern.

Und wie gehen Sie auf sie zu?

Das ist die Aufgabe der jeweiligen Feuerwehr. Wir können als Kreisbrandinspektion dabei natürlich unterstützen. Die Mitgliedergewinnung erfolgt durch persönliches Ansprechen, Aktionen im Ort und durch die Einrichtung von Jugendgruppen. Die meisten aktiven Mitglieder kommen bei uns aus der eigenen Jugend. Es gibt aber auch Feuerwehren, die immer wieder Quereinsteiger gewinnen. Dabei wird der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund stetig höher.

Wie sieht es denn generell mit dem Nachwuchs aus?

Der Fachkräftemangel beschäftigt uns schon sehr. Da reden wir immer von unseren Handwerkern, aber auch bei uns werden die Jahrgänge anzahlmäßig kleiner. Das Freizeitangebot wächst zudem. Als junger Mensch kann ich mir aussuchen, ob ich im Fußball-, im Musikverein oder eben bei der Feuerwehr etwas machen will.

Was bietet die Feuerwehr denn?

Die Feuerwehr bietet Aktion, Technik und die Möglichkeit, anderen zu helfen oder sich selbst vielleicht zu schützen. Es ist ein ehrenamtlicher Beitrag. Ich glaube, dass die Bereitschaft dazu nicht versiegen wird. Aber die Anzahl derer, die das leisten können und wollen, wird aufgrund der demografischen Entwicklung schrumpfen. Da müssen wir am Ball bleiben und diejenigen, die für den Feuerwehrdienst infrage kommen, begeistern und binden. Das geht heute nicht mehr mit 16, da reicht auch nicht die Jugendfeuerwehr. Immer mehr Feuerwehren richten Kinderfeuerwehren ein. Kinder für die Feuerwehr zu begeistern, ist ganz leicht.

Wie das?

Alle Kinder wollen doch Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden. Die schleppen bei uns natürlich nicht die große Tragkraftspritze, aber spielerisch werden sie schon ans Thema Feuerwehr herangeführt.

Kevin Zahn

Zur Person: Martin Spilger Alter: 47 Jahre Wohnort: Obernburg Beruf: Hausverwalter Familie: Frau, ein Pflegekind Bisherige Feuerwehrlaufbahn: Jugendwart Feuerwehr Obernburg von 1996 bis 2002, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Obernburg von 2006 bis 2015, Kreisbrandmeister Fachbereich Ausbildung von 2015 bis 2022. (kev)

Hintergrund: Tod von Meinrad Lebold Meinrad Lebold ist am 15. März 2022 überraschend gestorben. Er war seit 2010 Kreisbrandrat und wollte bei der regulären Wahl zum Kreisbrandrat im Frühjahr erneut antreten. Mit Klaus Babilon aus Mömlingen gab es einen Gegenkandidaten. Die Wahl war zwischenzeitlich aufgrund von Lebolds Erkrankung verschoben worden. Beim neuen Wahltermin nach seinem Tod ist Babilon aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten. Martin Spilger hatte sich in der Zwischenzeit für die Nachfolge Lebolds beworben. Laut Spilger musste er die Entscheidung binnen eineinhalb Wochen treffen. Nach Rücksprache mit seiner Frau und Mitgliedern der Kreisbrandinspektion (KBI) entschied er sich dafür. Bereits vor der Wahl arbeitete er mit Kollegen von der KBI ein Konzept aus, wie sie sich Aufteilung der Arbeit in Fachbereiche künftig vorstellen. Am 15. Mai ist Spilger ohne Gegenkandidaten zum Kreisbrandrat gewählt worden und seit 1. Juni offiziell im Amt. (kev)