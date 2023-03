So schützen Ehrenamtliche den Feuersalamander in Klingenberg

Nächtliche Patrouillen und Zäune

Klingenberg a.Main 14.03.2023 - 17:55 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am Infostand der Salamanderfreunde im Mai 2022 bemalte Gisela Kühn-Rogalla mit Kindern Steine Nächtlicher Fund: Diesen Feuersalamander fanden die Freiwilligen bei eine Patrouille. Zum Schutz der Feuersalamander: Schilder und ein grüner Zaun sollen verhindern, dass die Tier von Autos überfahren werden.

Die Freiwilligen laufen an der Clingenburgstraße von 19 bis 23 Uhr auf und ab. Die Straße führt in Serpentinen den Hang der Schlucht hoch auf die Burg, zum Restaurant Burgterrasse und dem Klingenberger Schützenhaus. Die Feuersalamander-Freunde bewachen die Straße von Mitte März bis Ende Mai immer an regnerischen Tagen. Das ist die Laichzeit der Salamander-Weibchen. Das bedeutet, dass die nachtaktiven Tiere vom Berg ins Tal strömen, um im Seltenbach ihre Eier abzulegen. Weil sie dabei oft auch die Straße kreuzen, ist das Risiko, von Autos überrollt zu werden, groß. Deshalb achten die Feuersalamander-Freunde bei ihren Einsätzen besonders darauf, dass Besucher langsam fahren, sagt Gisela Kühn-Rogalla, Hauptorganisatorin der Gruppe.

Die Gruppe ist seit 2019 aktiv. Bernd Seifert hatte sie ins Leben gerufen. Die Freiwilligen arbeiten eng mit der Stadt Klingenberg, Naturschutzverbänden und den Anliegern am Berg der Klingenberger Schlucht zusammen. In Kooperation trafen sie bereits einige Vorkehrungen zum Schutz der Tiere. Beispielsweise installierte der Bund Naturschutz Hinweisschilder für Autofahrende. Es gibt auch schon eine Schranke am Fuß der Auffahrt. Diese ist zwar nicht abschließbar, aber die Feuersalamander-Freunde oder der Wirt der Burgterrasse schließen sie am Abend manuell, um den Nachttourismus zu minimieren.

2022 errichtete daneben der Landschaftspflegeverband Miltenberg in Kooperation mit der Bergwacht Miltenberg einen permanenten Schutzzaun am Straßenrand. Dadurch gelangen die Amphibien nicht mehr so leicht auf die Straße, sondern werden von einer Kunststoffplane am Zaun abgefangen. Die Feuersalamander-Freunde kontrollieren die Planen bei ihren Einsätzen und bringen die aufgefundenen Tiere in den hinteren Teil der Schlucht. Dieser wird nicht von der Straße unterbrochen und ist so sichereres Terrain. Kühn-Rogalla erklärt, das Ziel sei, das Straßengebiet Salamander-frei zu machen. Über die aufgefundenen Tiere - ob tot oder lebendig - führen die Feuersalamander-Freunde Protokoll und tragen die Fundorte in einen Lageplan ein.

Auch der Klimawandel stelle eine enorme Bedrohung dar, vor der die Gruppe den Salamander schützen wolle, so Kühn-Rogalla. Die Salamander gingen auch außerhalb der Laichzeiten sozusagen auf Spaziergang und Futtersuche durch das Gebiet. Weil es im vergangenen Herbst zum Beispiel sehr regnerisch und mild war, gab es eine große Salamander-Wanderung, die für die Zeit eher untypisch wäre, schildert die Tierschützerin. Darüber hinaus trockne der Seltenbach ab Mai zu großen Teilen aus. Die Dürre gefährde die Eier und somit gleichzeitig das Fortbestehen der Population im Gebiet. Vor zwei Jahren retteten die Ehrenamtlichen die Larven aus einem ausgetrockneten Teil des Bachlaufs, indem sie sie in einen feuchteren Bereich brachten.

Gisela Kühn-Rogalla sieht sich und die anderen Salamanderschützer mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Darunter mangelndes Interesse für das Leben des Salamanders in Klingenberg. Viele Menschen würden Infotafeln an der Klingenberger Schlucht ignorieren, beträten ohne große Rücksicht auf die Tiere den Bachlauf und ließen Hunde in der Schlucht frei herumlaufen. Sie kritisiert ferner, dass viele nicht verstünden, dass es nicht nur gelte, den Seltenbach zu schützen, sondern auch den Hang der Schlucht. Er sei die Futterquelle und das "Wohnzimmer der Salis", wie sie die Salamander liebevoll nennt. Auch dort herrsche immer noch zu viel Verkehr. "Der Massentourismus ist unser Feind", beklagt sie.

Kühn-Rogalla ist klar: "Autos können wir nicht verbieten, nur kontrollieren." Dazu wäre zum Beispiel eine elektrische oder zumindest einhängbare Schranke hilfreich, sagt sie. Eine solche Sperre könnte nicht jedermann öffnen, wie es bei der jetzigen noch der Fall ist. Außerdem wäre eines ihrer Ziele, auf den Wanderwegen in der Schlucht sporadisch Kontrolleure einzusetzen. Diese sollten dann auch über den Salamander informieren. Eine ähnliche Aktion starteten die Feuersalamander-Freunde im vergangenen Mai. Sie bauten einen Informationsstand vor dem Schluchteingang auf. So wollte man Besucherinnen und Besucher für das Thema sensibilisieren und die eigene Begeisterung für den Feuersalamander weitergeben. elze

Elena Zengel