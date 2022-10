So sah Wörth im Jahr 1874 aus

Historische Ansichten in Darmstädter Archiv entdeckt

So sah der Darmstädter Unternehmer und Hobbymaler Heinrich Andriano die Wörther Altstadt im Mai 1874 vom Erlenbacher Mainufer aus. Links im Bild zu sehen ist die Schlossruine (links) mit dem bald darauf niedergelegten Palasgiebel, dem damals noch von einem Spitzdach bekrönten Turm und dem 1869 von der Firma Zengel, Karb und Comp., Vorgänger der Holzwarenfabrik Cäsar Fuchs, eingebauten Schornstein. Zum Vergleich: So zeigt sich Alt-Wörth 148 Jahre später. Zwischen Schlossturm (links) und Wolfgangskirche (rechts; heute Schifffahrtsmuseum) dominiert seit einigen Jahren der wuchtige Neubau der Firma MTS Maintank die Silhouette. Foto: Jürgen Schreiner Vom Hofgut aus blickte Heinrich Andriano am 23. Mai 1874 die Landstraße hinunter auf das Wörther Schloss, in dessen Ruine seit 1865 von Hofgutpächter Georg Karb und dem Gastwirt Emil Zengel ein Sägewerk mit Zigarrenformfabrik etabliert wurde.

Sehr erfreut äußerte sich auf Nachfrage der frühere Kreisheimatpfleger und Verfasser der Wörther Stadtchroniken, Werner Trost, über die Entdeckung der auch ihm zuvor nicht bekannten historischen Stadtansichten. Es seien »schöne, anschaubare Zeitdokumente«, auch wenn sie seiner Einschätzung nach nicht die künstlerische Qualität beispielsweise eines Karl Weysser erreichen, der 1870 das Wörther Maintor gezeichnet und gemalt hat.

Dicht bebaut

Eines der Bilder zeigt die Altstadt, wie sie sich Andriano 1874 vom Erlenbacher Mainufer aus im Bereich der heutigen Werft darbot. Die Silhouette wurde dominiert von der Schlossruine und der Wolfgangskirche. Das beschaulich, fast idyllisch anmutende Gemälde gibt einen guten Eindruck davon, wie dicht die Altstadt entlang der Stadtmauer bebaut war.

Das sollte sich nach dem Jahrhunderthochwasser von 1882 dramatisch ändern: In Folge der Katastrophe wurden nach Angaben der Wörther Stadtchronik 116 von insgesamt 216 Häusern abgebrochen. Die Bewohner siedelten sich jenseits der Landstraße auf überschwemmungsfreiem Gelände an - so entstand Neu-Wörth. Ursprünglich war sogar geplant, die Altstadt ganz aufzugeben, doch wurde dies nicht verwirklicht.

Reger Schiffsverkehr

Die Tradition Wörths als Schifferstadt illustriert der rege Verkehr von Frachtkähnen und Nachen auf dem Main. Das Gros des Gütertransports wurde 1874 noch auf dem Wasserweg abgewickelt - einen Eisenbahnanschluss sollte Wörth erst zwei Jahre später bekommen. Auf der Wiese vor dem Schloss ist der Schiffbauplatz von Markus Zipprich mit dem aufgebockten Rumpf eines hölzernen Schelches erkennbar.

Besonders aussagekräftig ist das Gemälde in Bezug auf den Baubestand des Wörther Schlosses, von dem heute nur noch der Turm steht. Dieser bildete zusammen mit dem Giebel des 1862 abgerissenen Herrenhauses und dem 1869 von der Firma Zengel, Karb und Comp. eingebauten Schornstein ein markantes, die Vertikale akzentuierendes Ensemble am Südende der Altstadt. Der beeindruckend hohe Treppengiebel wurde - entgegen früherer Annahmen - offenbar erst beim Neubau des Verwaltungsgebäudes der Firma Cäsar Fuchs in den 1880er-Jahren niedergelegt.

Links vom alten Pfarrhaus, im Bereich des heutigen Schiffermastes, ist das obere Maintörlein erkennbar. Es handelte sich hierbei um keinen Torturm, sondern lediglich um einen Torbogen, der von einem auf die Stadtmauer gesetzten Wachthäuschen gekrönt war. Auch dieser bescheidene Wehrbau der Wörther Stadtbefestigung wurde nach dem Hochwasser von 1882 abgerissen.

Blick vom Hofgut

Vom Hofgut aus - bei dessen Pächter Georg Karb der Darmstädter während seines Aufenthalts in Wörth logiert hat - fertigte Andriano ein weiteres Aquarell, auf dem das alte Schloss recht genau als Halbruine zu sehen ist, in einer noch von Wiesen, Feldern und Obstgärten geprägten Mainlandschaft. Dieses Gemälde hält jene Phase fest, als sich eine Holzwarenfabrik mit damals hochmoderner Schneidedampfmaschine soeben in dem verwahrlosten früheren Adelssitz etabliert hatte. Der vierflügelige, reich durchfensterte Baukomplex war im Mauerwerk noch weitgehend erhalten, aber nur teilweise und behelfsmäßig unter Dach. Das ursprünglich viel steilere Dachwerk war 1860 bis 1862, obwohl den Schriftquellen zufolge noch vollständig intakt und in gutem Zustand, komplett abgetragen worden.

Nicht alle Details stimmen auf Andrianos Schlossdarstellung: So ist aus alten Fotografien und Plänen bekannt, dass die mainaufwärts weisende Fassade des Südostflügels neun Fensterachsen hatte, während der Künstler deren Anzahl aus perspektivischen Gründen auf fünf reduziert. Korrekt dargestellt ist in jedem Fall das Spitzdach des Turms, das erst nach einem Brand 1916 durch die heutigen Zinnen ersetzt wurde.

Neben verschiedenen Motiven aus dem südhessischen Raum hat Heinrich Andriano in seiner Künstlermappe - die glücklicherweise die Darmstädter »Brandnacht« im Zweiten Weltkrieg vom 11. auf 12. September 1944 unversehrt überstanden hat - auch drei Amorbacher sowie jeweils zwei Miltenberger und Klingenberger Motive hinterlassen. Von Wörth finden sich neben den hier veröffentlichten noch eine weitere Ansicht der Altstadt (die Unterstadt mit Maintor, Schellenbergerwerft und Tannenturm) sowie Zeichnungen des Hofguts und des alten Rathauses.

Hinweise auf alte Ansichten von Wörth aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, gerne auch in Privatbesitz, an den Autor.

Jürgen Schreiner

Zur Person: Heinrich Andriano Heinrich Andriano (geboren 1829 in Bruchsal, gestorben 1892 in Darmstadt) war laut Eintrag im Stadtlexikon Darmstadt bis zu einem Reitunfall Berufsoffizier im Rang eines Oberleutnants. Nach seiner Heirat mit einer Hessin aus Nordheim hielt er sich abwechselnd in Mannheim, Baden-Baden und Heidelberg auf. Im März 1870 zog Andriano nach Darmstadt. Auf seinem Anwesen in der Martinstraße 18 gründete er 1873 eine Wasserfabrik und beschäftigte sich auch mit Malen und Zeichnen. Eine Sammlung seiner Zeichnungen befindet sich im Stadtarchiv Darmstadt unter dieser Signatur. (js)