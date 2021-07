So könnten die Eschauer Friedhöfe umgestaltet werden

Sondersitzung des Gemeinderats

Das Bestattungswesen unterliegt einem Wandel. Der ist mittlerweile auch im ländlichen Raum angekommen, darin sind sich der Rathauschef und Thomas Struchholz einig. Die Nachfrage nach neuen Bestattungsformen ist deshalb gegeben. Zudem geht der Trend weg von langen Liegezeiten. Viele Erdgräber werden mittlerweile schon nach zehn Jahren zurückgegeben, statt nach zwanzig oder gar dreißig Jahren. Das Thema Friedhof ist laut Struchholz sehr sensibel, weswegen man strukturiert heran gehen muss.

Der Landschaftsarchitekt fasste zusammen: Jeder der vier Friedhöfe hat seinen eigenen »Fingerabdruck«, den es jeweils zu berücksichtigen gilt. Zudem gebe es eine gewisse zeitliche Reihenfolge zu beachten. Gerade beim Friedhof in Hobbach dränge die Zeit, vor allem was den Eingangsbereich und die Aussegnungshalle angeht. Struchholz erinnerte in seinem Vortrag daran, dass eine Komplettrenovierung nur stückchenweise voran geht. Er sieht die Chance, dass der Friedhof in Hobbach so entwickelt werden kann, dass er langfristig Bestand hat. Auch bei den anderen Friedhöfen sieht der erfahrene Landschaftsarchitekt Potential. Beim Friedhof in Eschau könnte beispielsweise das historische Grabfeld aufgewertet und in Sommerau könnte die historische Kirche in die Planung einbezogen werden. Auch beim Friedhof in Wildensee gibt es laut Struchholz einige Möglichkeiten, die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der von ihm vorgeschlagen Agenda sind die Wegebeläge, die Rollator- und insgesamt behindertengerecht gestaltet werden können. Das gilt für alle vier Friedhöfe. Wie er ausführte, geht der Trend eindeutig weg von den Reihengräbern, wie man sie aus vergangenen Jahren kennt. Ein moderner Friedhof sei nicht nur ein Ort zum Erinnern und Trauern, sondern solle auch eine gewisse Erholungsfunktion bieten. Zum besseren Verständnis hatte der Landschaftsarchitekt Bilder vom Friedhof in Veitshöchheim mitgebracht, der mittlerweile umgestaltet wurde.

In der anschließenden Diskussion stellte Bürgermeister Gerhard Rüth fest, dass der Paradigmenwechsel eine große Herausforderung ist, dem es sich zu stellen gilt. Natürlich dürfe auch der finanzielle Aspekt nicht aus den Augen verloren werden.

Gemeinderat Sebastian Wehren (Freie Wähler Eschau) wollte wissen, ob die Planung teilweise schon Bestandgräber betrifft. Dies wurde von Struchholz bejaht. Allerdings wies er darauf hin, dass so etwas nicht im Hauruck-Verfahren machbar ist. Gemeinderat Georg Horlebein (SPD) regte an, auch jetzt schon etwas flexibler mit den Wünschen der Bevölkerung umzugehen.

Nach der Diskussion wurde der Beschluss gefasst, dass der Marktgemeinderat den Friedhofsrahmenplan zunächst wohlwollend zur Kenntnis nimmt. Auf Basis eines von der von der Marktverwaltung ausgearbeiteten Maßnahmen- und Umsetzungsplans wird die weitere Vorgehensweise in einem Workshop des Marktgemeinderats am 16. Oktober besprochen. MWZ

Bildunterschrift: Der Friedhof in Eschau soll, ebenso wie in Sommerau, Wildensee und Hobbach modernisiert werden.

Foto: Miriam Weitz

