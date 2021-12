So ist es um den Tourismus im Südspessart bestellt

Gästeführer sollen Region bereichern – Gastro und Übernachtungen "extrem ausbaufähig"

Collenberg 08.12.2021 - 12:42 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Burgen wie die Kollenburg sind laut Allianzsprecher Andreas Freiburg die touristischen »Zugpferde« des Südspessarts. Wir haben uns vor Ort umgehört, wie der Bereich Tourismus aktuell aufgestellt ist. Archivfoto: H. Englert

Insgesamt haben neun Personen an der Gästeführerausbildung teilgenommen, die von der Allianz Südspessart und der Volkshochschule (VHS) Miltenberg organisiert wurde (siehe Main-Echo-Gespräch). Aus der Gemeinde Altenbuch war jedoch kein Interessent dabei. Der Altenbücher Bürgermeister Andreas Amend (parteilos) verweist auf die Corona-Zeit, in der seine Gemeinde "alle möglichen Kontakte" einbremse. Der Collenberger Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU), der auch Sprecher der Allianz ist, schildert es so: "In Altenbuch hat man keinen Bedarf gesehen."

Kultur und Wirtschaften

Ziel der Ausbildung sei es gewesen, qualitative touristische Dienstleistungen anzubieten. Freiburg kann sich vorstellen, dass die Gästeführer Kombinationen wie Kultur und Wirtschaften ausarbeiten und dass die Führungen auch die Einheimischen ansprechen werden. Allianzmanagerin Lena Batrla sagt über die Ausbildung: "Das ist ein Baustein, der den Kultur- und Geschichtsbereich bereichern wird." Sie hofft, dass die Gästeführer zusammenarbeiten werden, dass Führungen beispielsweise in Collenberg beginnen, die Gäste ein Stück laufen und dann in Dorfprozelten einkehren. Auch Führungen für Kinder seien denkbar. "Man muss aber realistisch sein: Die Gästeführer wollen davon nicht leben", so die Allianzmanagerin zur voraussichtlichen Nachfrage.

Konkrete Zahlen zum Tourismus im Südspessart können weder Batrla noch Freiburg liefern. Einen Anhaltspunkt bieten Betriebe aus der Region (siehe Hintergrund). Freiburg macht dennoch eine "positive Entwicklung" aus. Die sähe er anhand der Autos, die mit fremdem Kennzeichen am Main oder Schützenhaus parkten. Vor allem seit Corona gebe es einen merklichen Boom. Die Menschen würden immer mehr erkennen: "Vor der Haustüre ist es auch schön."

Broschüre stärker nachgefragt

Brigitte Duffeck vom Verein Churfranken, zu dem auch die Südspessart-Gemeinden gehören, verweist auf Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik. Das Problem: In der Statistik ist nur Stadtprozelten erfasst und dort auch nur Betriebe ab zehn Betten. Im August 2021 wurden 423 Gäste erfasst, die ein Bett belegten. 386 davon kamen aus Deutschland, 37 aus dem Ausland. Zum Vergleich die Zahlen für Miltenberg im selben Zeitraum: 3061 Gäste insgesamt, davon 2836 Deutsche und 225 Ausländer. Ein Blick in den August 2018 - und damit in die Zeit vor Corona - zeigt, dass die Zahlen für Stadtprozelten relativ gleich geblieben sind. Damals gab es 425 Übernachtungsgäste. Generell sei die Broschüre Südspessart in diesem Jahr jedoch stärker als sonst nachgefragt worden, berichtet Brigitte Duffeck.

Michael Seiterle vom Tourismusverband Spessart-Mainland kann nur für die Gesamtregion Entwicklungen benennen. Der Tourismus habe sich in den vergangenen Jahrzehnten positiv entwickelt: "Die Zahl der Gäste im Spessart und Mainviereck hat bis zum Beginn der Pandemie um über 40 Prozent zugenommen." In normalen Jahren gebe es über 20 Millionen Tagesbesucher und knapp drei Millionen Übernachtungen. Durch die Coronakrise seien jedoch allein zwischen März und September 2020 Umsatzausfälle von rund 213 Millionen zu beklagen. Seit Juni 2021 hätten die Zugriffszahlen auf die Spessart-Mainland-Webseite allerdings wieder zugelegt und auch die Onlinebuchungen hätten sich positiv entwickelt. Für den Südspessart nennt Seiterle folgende Sehenswürdigkeiten: die Henne- und Kollenburg, die europäischen Kulturwege und den Mainradweg. Dieser sei "einer der beliebtesten Fernradwege Deutschlands".

"Burgen sind die Zugpferde"

Bürgermeister Freiburg bestätigt: "Wir haben ein hohes touristisches Angebot. Burgen sind die Zugpferde." Er nennt in diesem Zusammenhang noch den jüdischen Friedhof in Collenberg-Reistenhausen. Bislang läge der Fokus im Südspessart vor allem auf Fahrrad- und Mountainbiketouren sowie auf Wandern und Bogenschießen. In Zukunft werde sich auch Kanufahren oder Standup-Paddling immer mehr etablieren, so Freiburg. Schon jetzt gebe es einen regionalen Anbieter. Was ebenfalls neu hinzukommen werde, sei der Kulturtourismus. So werde im nächsten Jahr das Sandsteindokumentationszentrum in Collenberg eröffnen sowie der Sandsteinkulturweg eingeweiht werden, der in Bürgstadt startet und sich durch den Südspessart zieht.

"Extrem ausbaufähig" ist laut Freiburg aber noch der Sektor Gastronomie und Übernachtung: "Unsere Achillesferse sind die relativ wenigen Vermieter." Viele Gäste wichen nach Freudenberg oder Mönchberg aus, weil es im Südspessart nicht viele Angebote gebe. Für die Zukunft könnte sich Andreas Freiburg durchaus eine Kooperation mit den Flusskreuzfahrt-Reedereien vorstellen. Außerdem wolle man in überregionalen Medien Interesse an der Urlaubsregion Südspessart wecken und Reisereporter einladen, um die Region über die Grenzen hinaus bekannt zu machen.

Julie Hofmann

Hintergrund: Situation regionaler Betriebe Wir haben uns bei vier touristischen Betrieben im Südspessart umgehört, wie dort die aktuelle Lage ist. Dietmar Brand ist Besitzer des Gasthauses Goldener Stern in Dorfprozelten. "Die Pandemie stört unheimlich, sie begrenzt unseren Betrieb auf fünf, sechs Monate im Jahr", sagt er. Auch der Biergarten sei während der Saison nur noch zu drei Vierteln besetzbar gewesen, viele Gäste habe er wegschicken müssen. Generell gebe es in jüngster Zeit aber mehr Gäste. "Der Auslandsurlaub ist bei vielen gestrichen worden." Andererseits kämen jedoch auch weniger Ausländer. Klaus Jaschke ist Vorsitzender des Kleinkaliberschützenvereins Fechenbach (KKV), der in Collenberg seit 2007 einen Bogenparcours betreibt. Jaschke verzeichnet einen "sehr positiven Trend" in den vergangenen Jahren, auch wenn er keine konkreten Zahlen nennen möchte. "Corona hat uns in die Karten gespielt", sagt der Vereinsvorsitzende. Sehr viele Gäste suchten sich im Südspessart oder in Miltenberg und Bürgstadt Unterkünfte und blieben zwischen fünf und sieben Tagen in der Region. In Collenberg betreibt Gerhard Schäfer seit zwei Jahren eine Ferienwohnung. Auch wenn die Urlaubssaison bedingt durch Corona später gestartet sei, hatte er circa 15 Übernachtungsgäste in diesem Jahr. "Wir hatten mehrfache Anfragen für denselben Zeitpunkt", so Schäfer. Viele seiner Gäste seien Bogenschützen. Auch im Landgasthof Waldeck im Stadtprozeltener Stadtteil Neuenbuch machen die Bogenschützen einen großen Anteil der Gäste aus. Die Inhaberin Sabine Herbert verzeichnete während der Corona-Zeit im Sommer deutlich mehr Gäste. "Mit dem Auto kann man schneller wieder heimfahren", sagt sie. Den Tourismus in der Region hält sie für ausbaufähig. Herbert würde sich wünschen, dass nicht nur verstärkt für Miltenberg und Wertheim geworben wird. (juh) Lesen Sie dazu auch unser Interview: Dorfprozeltener Gästeführer in spe spricht über seine Ausbildung