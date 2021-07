"Fast die Füße geküsst": So haben die 141 Helfer aus Unterfranken im Katastrophengebiet geholfen

72 Stunden im Einsatz

Der Kirchzeller Alois Klemm war der Leiter des Hilfeleistungskontingentes aus Unterfranken.

Klemm ist der Beauftragte für Katastrophenschutz beim Roten Kreuz im Kreis Miltenberg und ist von der Regierung Unterfranken seit 2005 bestellt als sogenannter Kontingentführer aller Hilfsorganisationen (siehe »Im Überblick«). In dieser Funktion war er von Samstag bis Dienstag mit 140 anderen Einsatzkräften aus Unterfranken in und um Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, um den Menschen dort zu helfen.

Alois Klemm ist Beauftragter für Katastrophenschutz beim BRK-Kreisverband Miltenberg.

Die Menschen hatten Hilfe dringend nötig. Die unterfränkischen Retter hatten drei große Einsatzgebiete: die Verpflegung und Betreuung der Menschen, deren medizinische Versorgung und Unterstützung der sogenannten psychosozialen Notfallversorgung.

Im Überblick: Hilfsorganisationen und ihre Helfer In Unterfranken gibt es Vertreter aller Hilfsorganisationen: Bayerisches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe und Arbeiter-Samariter-Bund. Sie waren gemeinsam als Hilfeleistungskontingent im Einsatz. 141 Kräfte waren mit 40 Fahrzeugen und acht Anhängern vor Ort.



5800 WARME PORTIONEN

Kein Wasser und kein Strom - für unzählige Menschen im Krisengebiet heißt das: kein Trinkwasser und kein warmes Essen. Klemm erzählt: »Unsere Leute haben ein älteres Ehepaar getroffen, die an irgendeinem Brunnen in einem Weinberg Wasser geholt und es mit Kanistern nach Hause gebracht haben.« Doch nicht jeder kenne solche Quellen.

Deshalb war ein Aufgabengebiet der unterfränkischen Helfer, die Bevölkerung zu versorgen. In der Nacht auf Montag kommt ihr Arbeitsauftrag für den nächsten Morgen: 5000 Menschen ab 8 Uhr morgens am alten Markt in Ahrweiler versorgen. Dazu muss man wissen, dass eine Feldküche für maximal 250 Portionen binnen zwei Stunden ausgelegt ist. Dann muss sie geputzt werden - »und dann fängt man wieder an«, sagt Klemm.

Obwohl ihre Feldküchen sonst nicht so viel leisten können, fahren die Einsatzkräfte ihre Einheiten hoch und tun, was sie können. Sie haben 2000 Liter Wasser von zu Hause mitgebracht, kaufen bei Bäckern und Lebensmittelgeschäften außerhalb des Schadensgebietes alles, was sie bekommen können. So haben sie schließlich Verpflegung für 700 oder 800 Menschen, erzählt Klemm.

Währenddessen bauen andere Helfer die Feldküche am alten Markt in Ahrweiler auf. Plötzlich fallen einem von ihnen zwei Container ins Auge. Keiner weiß, warum sie dort stehen. Keiner weiß, wer sie dorthin gestellt hat. Keiner weiß, was drinnen ist. Etwas ist jedoch auffällig: Kühlaggregate kühlen den Container-Inhalt. Was ist da bloß drin, fragen sich die Helfer.

Die Einsatzkräfte fragen sich bei anderen Helfern durch, bis sie jemanden mit einem Schlüssel finden, öffnen die Container - und entdecken ein Schlaraffenland: Toastbrot, Großpackungen Käse und Wurst, Fleisch, Toilettenpapier, sogar 400 Hamburger-Brötchen ... »Dann gab es am Montagabend mitten im Krisengebiet richtig gute Hamburger.«

Insgesamt versorgen die unterfränkischen Helfer die Menschen am Montag mit etwa 5800 warmen Portionen, 250 Lunch-Paketen, mehr als 6000 Flaschen Getränke und über 500 Litern Kaffee. »Und meine Leute wollten immer noch nicht aufhören«, sagt Klemm. Eigentlich ist Einsatzzeit nur bis Sonnenuntergang. Doch um 23 Uhr arbeiten sie immer noch in der ausgeleuchteten Feldküche. Dann schickt Klemm sie ins Bett.

Wie wichtig dieses Engagement war, merkten die Helfer vor Ort. Ein alter Mann holte sich an der Feldküche Essen - und trug dabei nur eine lange Unterhose. »Die war derart verschlammt, dass sie schon fast wie eine Jeans aussah«, erinnert sich Klemm. »Aber er hatte einfach nichts anderes mehr anzuziehen.«

»Da kamen Leute zu uns, die hatten fünf Tage nichts Warmes gegessen. Andere hatten drei Tage gar nichts gegessen«, erzählt Klemm. Er setzt nach: »Was sie getrunken haben, haben wir sie nicht gefragt. Wir wollten es nicht wissen.«

Die Hilfsorganisationen aus Unterfranken stellten ein sogenanntes Hilfeleistungskontingent: 141 Einsatzkräfte, 40 Fahrzeuge und acht Anhänger waren von Samstag bis Dienstag im Krisengebiet, um zu helfen.

SANITÄTER IM EINSATZ

Nicht nur die Verpflegung der Menschen, auch ihre medizinische Versorgung gehörte zu den Aufgaben der unterfränkischen Helfer. Klemm erzählt: »Wir sind mit einer Einheit in eine Ortschaft vorgedrungen, wo vorher keine anderen Helfer waren.« Die Menschen dort, hätten den Rettern »fast die Füße geküsst«, sagt Klemm und ergänzt: »Die Menschen sagten zu uns: Wir haben schon gedacht, ihr habt uns vergessen und uns aufgegeben.« Er stockt einen Moment, als er diese Szene Revue passieren lässt. »Wenn einem jemand so etwas sagt - mitten in Europa, in unserem Hochentwicklungsland Deutschland ...«

Dass vor den Unterfranken keine Helfer zu den Menschen gelangt sind, hat einen Grund: Die Retter hatten ein sogenanntes Amphibienfahrzeug dabei. Das ist ein schwimmfähiges Einsatzgerät, über das nur wenige Einheiten in Deutschland verfügen und das nur wenige Kräfte steuern können. Deshalb haben diese sogenannten Argonauten beschlossen, länger im Krisengebiet zu bleiben als ihre Kameraden, um dort weiter zu helfen. Sie dringen Klemm zufolge immer noch in abgeschnittene Weiler vor. Ebenso haben die Retter Motorräder genutzt: Sie fuhren mit diesen über kleine Pfade durch Weinberge in Orte, in die keine Straßen mehr führten, weil die Wassermassen sie weggeschwemmt hatten - insbesondere eine Geländemaschine war laut Klemm »Gold wert«.

In einem Ort mit 500 Einwohnern hatten die 15 Kräfte der örtlichen Feuerwehr tagelang durchgeschuftet. Durch die unterfränkischen Sanitäter bekamen diese Feuerwehrleute eine Verschnaufpause.

Die Sanitäter kümmerten sich beispielsweise um einen Anwohner, dessen Schulter ausgekugelt oder gebrochen war. Sie versorgten ihn medizinisch und forderten einen Rettungswagen an, der den Mann in ein Krankenhaus bringen sollte. Sie warteten zwei Stunden. Das Problem: »Es gab keine Zufahrt.« Selbst eine sogenannte Luftrettung - also der Einsatz eines Helikopters - war nicht möglich. Denn es gab keinen Landeplatz in dem zerstörten Landstrich.

Hintergrund: So lief der Einsatz für die Helfer Los ging es für die unterfränkischen Helfer um 14 Uhr am Samstag vom Sammelpunkt an der Autobahnmeisterei Hösbach (Kreis Aschaffenburg). Gegen 18 Uhr traf der Konvoi am Bereitstellungsraum am Nürburgring ein. Dort klärte Kontingentführer Alois Klemm, wo die 141 Kräfte untergebracht werden sollten: die Landesblindenschule in Neuwied - etwa 60 Kilometer entfernt und außerhalb des Schadensgebiets. Sonntagmorgens schickte Klemm seine Einheiten in die Krisenregion. Er musste sie »ins kalte Wasser werfen«. Denn: Eine Kommunikation mit ihnen während des Einsatzes war kaum möglich - wegen des Stromausfalls gab es keinen Handyempfang und keinen Digitalfunk. Wenn überhaupt, gingen Text-Nachrichten per Whatsapp durch. Sprach-Nachrichten waren bereits zu viel für das Netz, erzählt der Mann. Aber seine Leute seien »phänomenal« gewesen, betont der Kontingentführer. Und das, obwohl selbst ihm, dem erfahrenen Katastrophenschützer, die Eindrücke vor Ort mehr als nahe gingen - alleine durch die Gespräche und die Fotos der Kollegen. »Das geht mir schon nach, das belastet mich.« Es belastet nicht nur Klemm. »Wir setzen uns jetzt erstmal zusammen, machen die Fahrzeuge wieder einsatzklar und dann trinken wir ein Bier und reden darüber.« Auch wenn es mit einem Gespräch nicht getan sein wird, helfe dies. »Die sichtbaren Schäden werden beseitigt sein, aber die Bilder werden in den Köpfen eingebrannt bleiben«, mutmaßt er. »Aber wir werden uns um die Leute kümmern.« Nach 72 Stunden Einsatz ging es zurück nach Unterfranken. Länger sei zu belastend für die Helfer. Dann kamen die oberfränkischen Einheiten und lösten ihre Kameraden ab. Klemm Leutee fuhren nach der Ablösung um Mitternacht nicht direkt zurück. Das sei zu gefährlich. Sie brachen erst am Dienstagmorgen auf in die Heimat.

DAS TRAUMA VERARBEITEN

Was Hunger, Durst, Schmerzen und der Verlust von liebgewonnen Menschen und von Hab und Gut für psychische Folgen haben wird, kann derzeit niemand abschätzen. Damit die Menschen den ersten Schock bewältigen können, waren eigens geschulte Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) vor Ort.

Diese Ehrenamtler leisten quasi Erste Hilfe für die Seele. Sie sprechen mit den Menschen, helfen ihnen, ihre Gedanken zu ordnen und ihre nächsten Schritte zu planen, erinnern sie, was zu tun ist. So sind sie eine Stütze für Menschen in Not.

Diese Kräfte wurden deutschlandweit alarmiert und fuhren mit ihren Privat-Autos in die Krisenregion. Mit diesen Fahrzeugen konnten sie jedoch durch das zerstörte Gelände nicht zu den Betroffenen vordringen. Deshalb brachten die Unterfranken sie mit Krankentransportwagen zu den Betroffenen. Klemm fand dies zunächst nicht gut: »Wieso ein so hochwertiges Einsatzmittel als Taxi benutzen?« Doch dies habe sich als sinnvoll herausgestellt. Während die PSNV-Kräfte mit den Menschen sprachen, konnten die Sanitäter, die sie gefahren hatten, kleinere Verletzungen behandeln wie vom Schlamm verklebte Augen ausspülen. »Das war schon besser so.«

