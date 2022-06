Wel­che neu­en Trick­be­trü­ge­rei­en am Te­le­fon gibt es? Um die­se Fra­ge dreh­te sich ein Vor­trag von Kri­mi­nal­haupt­wacht­meis­ter Wer­ner Stür­mer von der Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on Aschaf­fen­burg am Mitt­woch im Dorf­wie­sen­haus in Schnee­berg. Es wa­ren rund 25 Se­nio­ren an­we­send. Zu die­ser Ver­an­stal­tung hat­ten die Se­nio­ren­be­auf­trag­ten von Schnee­berg ein­ge­la­den.