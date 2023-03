So erleben junge Afghanen die Notunterkunft in Röllfeld

Ra­min Shir­zad war 35 Ta­ge lang von Afg­ha­nis­tan nach Deut­sch­land un­ter­wegs. »Zu Fuß, mit dem Bus, mit dem Au­to«, er­zählt er. Sei­ne Rei­se führ­te ihn über Bul­ga­ri­en. Das sei der »sch­limms­te Weg der Welt« ge­we­sen. Vie­le sei­ner Lands­män­ner, die er Brü­der nennt, hät­ten die Rei­se nicht über­lebt. Sch­ließ­lich kam der 29-Jäh­ri­ge in Deut­sch­land an und wohn­te ein paar Ta­ge lang in ei­ner Not­un­ter­kunft in der al­ten Schu­le im Klin­gen­ber­ger Stadt­teil Röll­feld.