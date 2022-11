So arbeiten die Macher von "Aktenzeichen XY... ungelöst" - Alzenauer Goldraub in ZDF-Sendung

Main-Echo-Gespräch

Obernburg 08.11.2022 - 17:50 Uhr 7 Min.

Ina-Maria Reize-Wildemann ist seit über 25 Jahren Chefredakteurin bei »Aktenzeichen XY ... ungelöst«. Rudi Cerne ist seit Januar 2002 das Gesicht der Sendung.

Ina-Maria Reize-Wildemann ist seit über 25 Jahren Chefredakteurin des deutschlandweit ersten Formats, das wahre Verbrechen aufgreift. Für ein Symposium war sie in Obernburg (Kreis Miltenberg) und bot unserer Redaktion einen Blick hinter die Kulissen.

Wie finden Sie die Fälle für Aktenzeichen XY ... ungelöst?

Der Weg, den wir uns wünschen, ist, dass die Polizei auf uns zukommt. Die Polizeidienststellen sind es mittlerweile gewohnt, dass die Medien auf sie zukommen, seit das Thema Crime (Anmerkung der Redaktion: Verbrechen) so boomt. Deswegen müssen wir aktiver die Polizeimeldungen durchforsten und dann Kontakt zu den Dienststellen aufnehmen.

Wie wählen Sie aus, was für die Sendung aufgegriffen wird, wenn die Polizei auf Sie zukommt?

Es gibt ganz klare Regeln, was ein Fall für XY ist: Es muss sich um Kapitalverbrechen handeln und die Ermittlungen müssen abgeschlossen sein. Wir kommen dann, wenn die Fälle ausermittelt sind. Wir beschäftigen uns überwiegend mit Kapitalverbrechen. Wenn die Polizei mit einem Kapitaldelikt nicht mehr weiterkommt, dann ist es ein Fall für XY.

Hintergrund: Unsere Region bei Aktenzeichen XY Unter anderem folgende Fälle aus der Region gab es bei »Aktenzeichen XY ... ungelöst«: September 2019: Messerangriff auf einen 45-Jährigen im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim von November 2017. Januar 2019: Suche nach dem Vater der getöteten Schülerin Mezgin N. aus Goldbach (Kreis Aschaffenburg). Die Leiche der 16-Jährigen, die seit Mai 2017 als vermisst galt, war im Dezember 2018 gefunden worden. März 2018: Raubüberfall auf Juweliergeschäft Vogl in der Aschaffenburger Innenstadt. Februar 2013: Raubüberfälle eines Trios am Aschaffenburger Floßhafen sowie im Stadtteil Schweinheim im Herbst 2010. Mai 2010: Suche nach dem »Brillentäter«, einem Mann, der unter anderem in Lohr (Kreis Main-Spessart) und Alzenau Kreis Aschaffenburg) mit gestohlenen EC-Karten Geld abgehoben hatte. August 2009: Entführung eines Autofahrers auf der A 3 bei Mainhausen (Kreis Offenbach) im März 2009. Die Täter fuhren mit ihm bis Kleinostheim (Kreis Aschaffenburg) und raubten ihn aus. August 2008: Suche nach Alexander R., der in Mespelbrunn (Kreis Aschaffenburg) eine dreifache Mutter erstochen hatte. Dezember 2006: Blitzeinbruch in den Aschaffenburger Mediamarkt. Juni 2006: Suche nach Bankräuber mit Anglerhut, der unter anderem im Karlsteiner Ortsteil Dettingen (Kreis Aschaffenburg) zuschlug. Februar 2006: Suche nach der Mutter eines tot aufgefundenen Babys in Obernburg (Kreis Miltenberg). Juni 2004: Blitzeinbruch bei Juwelier Vogl in der Aschaffenburger Innenstadt im Februar 2004. Oktober 2003: Mord an Silke S. aus Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg).

Sie haben in der Redaktion aber auch Kollegen, die auf der Suche nach interessanten Fällen sind?

Genau, eine Kollegin macht das schwerpunktmäßig, damit wir die Polizeidienststellen nicht mit zu vielen Anfragen belasten

Wie bereiten Sie die Fälle auf, die Sie zeigen?

Wenn wir uns mit Polizei und Staatsanwaltschaft auf einen Fall geeinigt haben, nimmt ein Redakteur Kontakt zum Ermittler auf und reist zu einem Recherchetermin vor Ort. Wir unterhalten uns so lange mit dem Ermittler, wie er es einrichten kann. Wenn möglich, lassen wir uns den Tatort zeigen. Es ist sehr wichtig, dass man die Verhältnisse kennt, über die man später schreiben möchte. Denn wir wollen nah an der Realität sein.

Welche Informationen brauchen Sie noch?

Erst einmal natürlich die Fakten: Was ist geschehen? Dann Hintergründe zum Opfer: Was ist das für ein Mensch, aus welchem Umfeld kommt er? Wir wollen dem Opfer möglichst gerecht werden. Der Ermittler, das Ermittler-Team oder der Staatsanwalt sagen uns, welche Fragen ermittlungsrelevant sind, damit das ins Drehbuch einfließen kann.

Zurück in der Redaktion entsteht je nach Komplexität des Falls das Drehbuch. Vor der filmischen Umsetzung bitten wir die Polizeidienststelle, das Drehbuch auf Richtigkeit der Fakten hin gegenzulesen. Dann wird die Regie mit einbezogen, der Location-Scout (Anmerkung der Redaktion: derjenige, der die Drehorte auswählt) - das große Filmteam. Der Autor oder die Autorin und der Regisseurin beziehungsweise der Regisseur besprechen das Buch dann ausführlich miteinander, um zu klären, wie alles gemeint ist. Es kann nicht alles im Drehbuch stehen und wir wollen ja den Charakter und das Wesen des Opfers so darstellen, wie wir es verstanden haben.

Wie nähern Sie sich dem Opfer?

Bei Mord fragen wir bei der Kripo an, ob es zumutbar ist, dass wir mit den Angehörigen sprechen. Wenn die Polizei zustimmt und den Kontakt vermittelt - und nur dann - unterhalten sich die Redakteure mit den Angehörigen, um das Opfer möglichst realitätsgetreu darstellen zu können.

Kam es schon vor, dass die Polizei sich kurz vor der Ausstrahlung gemeldet hat, dass sie jetzt doch einen Tatverdächtigen hat?

Das kommt tatsächlich vor, manchmal sogar mehrmals im Jahr. Meistens dann, wenn der Film gerade fertig ist. Aber das kann man natürlich nicht verhindern. Aber das kann man nicht verhindern.

Haben Sie denn Filme in der Hinterhand?

Natürlich haben wir Vorrat. Die Filme, die wir jetzt gerade in der Abnahme haben (Anmerkung der Redaktion: Das Gespräch war Mitte Oktober), haben wir im August produziert. Wir haben mehrere Blöcke Vorlauf, so dass wir immer auf andere zurückgreifen können.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man selbst zum »Ermitteln« neigt, wenn man sich so intensiv mit einem Fall befasst. Ist das bei Ihren Redakteuren auch so?

Bei uns sind alle mit wahnsinnig viel Engagement bei der Sache. Ich habe Regisseure, die überzeugt sind, dass sie Fälle gelöst haben. Das ist, glaube ich, die Motivation von uns allen: Dass jeder einzelne glaubt, »wenn ich den Film nicht so wahnsinnig gut gemacht hätte, dann hätte der sich nie gemeldet!« Das ist ja auch schön, aber manchmal muss man sich auch ein bisschen bremsen. Jeder steigt wahnsinnig tief ein und ist mit Herzblut dabei. Ich habe gestern zum Beispiel wieder einen Anruf von unserer der Frau, die die Rollen besetzt, gekriegt, die gesagt hat, dass die Täter dem Regisseur zufolge auf den Überwachungsvideos viel jünger aussehen, als die Polizei angegeben hat. Dann sage ich: »Das was die Polizei sagt, zählt.« Daran halten wir uns strikt.

Wie ist denn die Erfolgsquote Ihrer Sendung?

Von allen bei uns gezeigten Fällen sind rund 40 Prozent geklärt. Wenn man sich vorstellt, dass das alles ausermittelte Fälle sind, wo eigentlich nichts mehr geht, ist diese Quote sehr, sehr gut. Allerdings lässt sich nicht herausrechnen, an wie vielen gelösten Fällen XY beteiligt war. Die Wirkung von XY ist so vielfältig, das kann man gar nicht unbedingt in Zahlen benennen.

Inwiefern vielfältig?

Manchmal stellt sich ein Tatverdächtiger, weil er in der Presse liest, dass er morgen Abend in XY gesucht wird. Der stellt sich - das habe ich alles erlebt -, weil er nicht will, dass seine Verlobte mitkriegt, was er gemacht hat. Auch das ist eine Wirkung von XY, obwohl wir es nie ausgestrahlt haben.

Oder jemand kommt an den Drehort, sagt »Ich bin das Opfer, ich zeige euch, wie es war.« Am Ende hatte er das Ganze selbst verursacht, auch das hatten wir schon. Da gibt es die unglaublichsten Spielarten. Wir machen uns nichts vor, die Arbeit macht die Kripo. Wir ermitteln ja nicht, wir berichten nur. Und wir freuen uns, wenn aufgrund einer Berichterstattung ein Täter geschnappt wird. Bei den Cold Cases (Anmerkung der Redaktion: bislang ungelöste Altfälle) klappt das immer sehr gut, auch nach so langer Zeit.

Ich kenne aus meiner Arbeit die Antwort der Polizei: Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir Ihnen das nicht sagen. Passiert Ihnen das auch?

Wir sind da in einer Sondersituation: Wir kommen in der Regel auf Wunsch der Polizei. Wir sind ein Mittel ihrer Ermittlungsarbeit, das unterscheidet uns beispielsweise von einem Zeitungsjournalisten. Das ist ein sehr komfortabeles Arbeiten. Normalerweise haben wir eine partnerschaftliche Beziehung. Wir begeben uns da freiwillig rein, verbieten uns damit aber auch jegliche Kritik an der Polizeiarbeit. Wir geben unseren journalistischen Kodex ein Stück weit auf und machen uns ganz bewusst zu deren Partnern. Darum wissen sie, dass sie nichts zu befürchten haben.

War das immer im Konzept vorgesehen?

Natürlich, das war immer so. Das hat sich in 55 Jahren nicht geändert. Wir haben Gott sei Dank eine unglaubliche Kontinuität und praktisch keine Fluktuation in der Redaktion. Das ist für die Polizei ganz wichtig.

Ein Beamter des Bundeskriminalamts hat neulich gesagt: »Ich bin jetzt seit acht Jahren da und immer sehe ich dieselben Gesichter bei euch.« Das schafft Vertrauen. Für uns wäre eine es Katastrophe, wenn wir andauernd Wechsel hätten. Es dauert auch relativ lange, bis die Redakteure so mit der Polizei umgehen, wie es bei uns üblich ist.

Gab oder gibt es Fälle, die Ihnen bis heute nachgehen?

Die gibt es. Bevor ich selber Mutter wurde, habe ich nicht glauben können, dass Verbrechen an Kindern einen tatsächlich noch einmal mehr tangieren. Wenn ich einen Fall hatte, in dem ein Kind im Alter meiner Tochter war, hat mir das sehr, sehr zu schaffen gemacht. Ich habe schon manches Mal gedacht: Eigentlich bräuchten wir psychologische Betreuung.

Gibt es einen Fall, der nach der Ausstrahlung gelöst wurde, den Sie nicht vergessen werden?

Ja natürlich, Lolita Brieger. Ein 29 Jahre alter Fall, bei dem im Prinzip alle wussten, wer es war (Anmerkung der Redaktion: Der Freund und Vater des ungeborenen Kindes der 17-jährigen Getöteten). Aber es war nicht nachzuweisen. Dann kam Kriminalhauptkommissar Schu, der alle noch einmal wachrütteln wollte.

Das ist unser Geheimnis: Wir schildern diese Sachen sehr emotional, so dass der Zuschauer vorm Fernseher - und eben auch der Mitwisser, auf den es abzielt - sagt »Mein Gott, die wissen immer noch nichts, die haben immer noch nichts in der Hand!«. So war es auch im Fall von Lolita Brieger: Innerhalb von wenigen Tagen hat der Mitwisser sich gemeldet und die Stelle benannt, wo sie die Leiche hingebracht haben. Nach 29 Jahren haben sie auf einer Müllhalde ihre menschlichen Überreste gefunden. Ihre noch lebende Mutter konnte sie endlich beerdigen, hatte einen Ort, an dem sie trauern kann. Das ist für die Angehörigen unendlich wichtig. Und dafür lohnt es sich - das weiß der erfahrene Ermittler und wir wissen es auch.

Bei Lolita Brieger handelte es sich um einen sogenannten Altfall. Interessiert das die Zuschauer oder sind es eher die aktuellen Themen?

Erstaunlicherweise sind die Altfälle wirklich attraktiv für die Zuschauer. Fälle, die Jahre her sind, machen wir schon immer. Eben weil wir warten, bis die Polizei ihre Arbeit gemacht hat. Seit 2015 heißt das »Cold Cases« und hat ein besonderes Label. Das ist heute ein Aushängeschild. Wir machen Cold Cases in jeder Sendung.

Ihr Angebot fächert sich immer weiter auf: Sondersendungen, seit September auch ein Podcast. Das Interesse scheint groß ...

Wir haben seit Jahren eine Super-Quote. Und wenn man eine gute Quote holt, will der Sender immer mehr. Aber wir bremsen, denn wir wollen die großen Fälle. Und in Deutschland passiert Gott sei Dank nicht so viel, dass es für noch mehr Sendungen reichen würde. Wir wollen nicht gezwungen werden, irgendwelchen Kleinkram zu machen. Das ist nicht XY. Deswegen kam die Idee mit den Sondersendungen, wir haben also statt 12 Sendungen 15 pro Jahr. Wir machen das thematisch, also zum Beispiel die Vermisst-Sendungen »Wo ist mein Kind?« Wir machen solche Fälle auch nur dann, wenn die Polizei mit uns zusammenarbeiten will, wenn die Ermittler sagen: »Es bringt was«.

Katrin Filthaus

Goldraub in der Sendung Am Mittwoch, 20.15 Uhr, wird in »Aktenzeichen XY ... ungelöst« unter anderem über den Raubüberfall auf ein Auto in Alzenau (Kreis Aschaffenburg) berichtet. Zwei bewaffnete Täter hatten den Kleinwagen am 19. August gestoppt und waren in einem schwarzen Jaguar mit zwei Behältern voller Goldgranulat entkommen.