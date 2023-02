Carmela de Feo alias La Signora reißt in der Kochsmühle Obernburg das Publikum von den Stühlen

Multitalent

Obernburg 12.02.2023

Mit Akkordeon, witzig-skurrilen Tänzen oder "nur" mit Gestik und Mimik: Als "La Signora" sorgt Carmela de Feo am Samstag in der Kochsmühle für Begeisterungsstürme.

Vorbeigetippt! Das Ganze spielte sich in etwa so am Samstagabend in der Obernburger Kochsmühle ab, nicht vor 1000, sondern vor knapp 90 Besuchern, nicht mit Gardemädchen, Büttenrednern, Elferrat und Tusch, sondern mit einer einzigen Frau auf der 20 Quadratmeter-Bühne, die mit ihrem Akkordeon, ihrer ausdrucksstarken Singstimme und mit überschäumendem Temperament, mit mitreißender Gestik und Mimik und mit einer bewundernswerten Spontaneität und Bühnenpräsenz in der Kochsmühle eine Begeisterung weckte.

Zugegeben: Die Mehrheit im Raum bestand nicht aus hyperkritischem Kabarettpublikum, eher aus einer Art Fanclub der Künstlerin des Abends, der Akkordeonistin, Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Komödiantin Carmela de Feo, Tochter italienischer »Gastarbeiter«, die seit fast zwei Jahrzehnten mit ihrer Kunstfigur »La Signora« große Erfolge feiert.

Hummeltaille und Haarnetz

Die Frau, die sich selbst mit erfrischender Selbstironie so beschreibt: »klein, Hummeltaille und Haarnetz«, hat viele renommierte Preise erhalten. Beispielsweise 2011 den Musikpreis beim Bayerischen Kabarettpreis und elf Jahre später den Deutschen Kleinkunstpreis.

Wer am Samstag also als eingefleischter Karnevalsmuffel in der Kochsmühle saß und sich dabei ertappte, dass er sich immer wieder mal wie Bolle freute und nur mit Mühe das laute Mitsingen beim »Trink, trink, Brüderlein trink« unterdrücken konnte, musste also auch kein schlechtes Gewissen haben, sich »unter Niveau« amüsiert zu haben. Den Fans der Künstlerin waren solche Bedenken ohnehin fremd - zu Recht!

»Animale da palcoscenico« könnte man die Frau in ihrem gewohnt grau-schwarzen Outfit nennen, der italienische Ausdruck für »Rampensau« - positiv, ja oft sogar liebevoll gemeint für ein Multitalent, das mehr als genug Farbe durch ihren Auftritt in die Räume zaubert, in Kleinkunsttempeln und in große Säle. Natürlich kann man sie auch immer wieder auf dem Bildschirm erleben, aber der Samstag in Obernburg bewies so ganz nebenbei: Nichts kann Liveauftritte ersetzen, vor allem nicht die von Vollblutakteuren wie La Signora.

Deshalb bringt es auch nicht viel, einzelne Passage des neuen Programms »Allein unter Geiern« schriftlich wiederzugeben. Nur kleine Kostproben als Trost für diejenigen, die trotz Anstehens keine Karte mehr bekamen.

Im Dialog mit Besuchern

Spontaneität und Schlagfertigkeit im Dialog mit den Besuchern in der ersten Reihe waren schon allein das Eintrittsgeld wert und niemand fühlte ich vorgeführt, auch wenn die Besucher weit hinten besonders laut lachten, weil sie wussten, sie bleiben Zuschauer. Dass die Künstlerin im Dialog erkennen ließ, dass sie mit Sebastian Fitzek offenbar nichts anfangen kann, war nicht schlimm, dürfte nicht nur Denis Scheck, sondern viele anspruchsvolle Literaturfreunde sogar gefreut haben. Sprachgrenzen übersprang La Signora souverän, selbst in einer einzigen Sentenz: »Dolce Vita hat ohne Quanta Costa keinen Sinn.«

Wer philosophische Exkurse schätzt, kam bei »Erfolg ist ein bequemes Nagelbrett« auf seine Kosten und beim Urteil, unmusikalische Menschen lebten in der »Sackgasse der Kultur«.

Und natürlich gab es auch in einem Programm mit zahllosen Highlights noch ganz besonders Passagen, von denen die Besucher noch lange schwärmen werden. Vom gemeinschaftlichen Test über die Langlebigkeit von Werbesprüchen beispielsweise, von Songs wie dem vom »Damenklo« mit dem mitreißenden Klatschrhythmus in der Kochsmühle, und ganz besonders von einem Schlagermedley mit dem Potenzial, Kult zu werden und nicht nur Geheimtipp in der »Apothekenumschau« zu bleiben.

Alles in allem: Ein authentischer Auftritt einer Vollblutkünstlerin, der in der Erfolgsgeschichte der Kochsmühle einen Ehrenplatz bekommen sollte.