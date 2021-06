»Skandalöse Zustände« in Kleinwallstadt oder falsche Vorwürfe?

Private Ordnungshüter kritisieren Fehlverhalten am CAP-Markt - Jugendliche kontern online mit Beleidigungen

Der Bereich zwischen CAP-Markt und Bahnhof, in dem angeblich mit Drogen gehandelt und diese auch konsumiert werden Im Müllbehälter am Haltepunkt der Bahn sollen mehrfach Spritzen und Methadondosen gefunden worden sein Im Bereich der Ruhebänke am CAP-Markt soll es zu den massiven Beleidigungen gekommen sein

In einer Facebook-Gruppe des Ortes wird weiter nachgelegt. Jetzt ist auch von Drogensüchtigen und Dealern im Bereich zwischen Markt und Bahnhof die Rede, von gefundenen Spritzen, von einem Drogenumschlagplatz und jungen Drogendealer aus dem Ort. Hätten nicht einige engagierte Bürger reagiert und wären tätig geworden, wäre bis heute noch nichts zur Abhilfe geschehen.

Lange Vorgeschichte

»Im CAP-Markt haben die lieben Mitarbeiter Angst, gegen diese Jugendlichen etwas zu sagen. Mit Behinderung ist das auch nicht einfach. Dafür habe ich volles Verständnis«, sagt Kerschke. Der ehemalige CAP-Markt-Leiter sei selber »ein glühender Maskenverweigerer« gewesen, wahrscheinlich der Grund, warum gegen Maskenverweigerer nichts unternommen wurde. Die Aggressionen der »Gang« würden weiter bestehen, mittlerweile komme es auch am Bahnhof zu Beleidigungen und Vermüllung des Geländes durch die Gruppe.

Geschäftsführer Armin Staab und Marktleiter Kai Reis reagierten besonnen in einem Gespräch mit dem Medienhaus auf die erhobenen Vorwürfe, die sich mittels Facebook im Stile von Fake-News schnell im Ort verbreiteten und kommentiert wurden. »Seit genau einem Jahr besteht der Markt, die erste Zeit ist schwierig gewesen. Der vorhergehende Lebensmitteldiscounter hat lange eine Neuvermietung verhindert, Kunden, die sich neue Einkaufsstätten gesucht hatten, mussten erst wieder zurückgewonnen werden«, erklärt Kai Reis, von der Lebenshilfe, zuständig für den Kleinwallstädter Markt. Das Personal sei auf seine Aufgabe vorbereitet worden, bei der Anzahl der Mitarbeiter mit Handicap keine einfache Angelegenheit. Von Anfang an haben zudem auch noch die Corona-Auflagen zusätzlich bewältigt werden müssen.

Selbsternannte Wächter

Dass dann Gemeinderäte nach drakonischen Strafen für ein Foto - eine Momentaufnahme im noch nicht eröffneten Markt ohne Maske, aber mit entsprechendem Abstand vor der Eröffnung bei einem Pressetermin aufgenommen - verlangt haben, war ein erster negativer Höhepunkt. Eine Gruppe Bürger des Ortes sah sich danach aufgefordert, das Ganze zu überwachen und für Ordnung in und um den Markt zu sorgen. Da sich die Mitglieder dieser Gruppe deshalb häufiger dort aufhielten, wurden einige Regelverstöße festgestellt, auf die nach ihrer Ansicht von der Marktleitung nicht angemessen reagiert wurde.

Verschärft wurde die Situation, als eine Gruppe Jugendlicher dort öfter auftauchte und sich dabei auf den aufgestellten Garnituren vor dem Markt ohne Abstand und Maske breitmachte. Jetzt wurde nicht mehr die Marktleitung informiert. Vielmehr sprachen die selbst ernannten Ordnungshüter die Jugendlichen direkt und mit erhobenem Zeigefinger auf ihr Fehlverhalten an. Deren Reaktion kam umgehend.

Gereizte Stimmung

»Personen wie ich, die die Jugendlichen darauf aufmerksam machten, dass es verboten ist, dort so zu sitzen, wurden zunehmend aggressiver angemacht«, berichtete Kerschke. Dabei habe dann ein Wort das andere gegeben und so dauerte es nicht lange, bis es zu den im Netz publizierten ordentlichen Beleidigungen durch die Jugendlichen als Reaktion kam.

Dass dies so vorgefallen sein könnte, bestreitet auch die Marktleitung nicht. »Warum wollen diese Menschen dort selbst für Ordnung sorgen, statt die Marktleitung oder die Polizei zu informieren und um Abhilfe zu bitten«, fragt sich Reis, ohne die Jugendlichen besonders in Schutz zu nehmen. Die Jugendlichen direkt und belehrend auf ihr Fehlverhalten anzusprechen, Handyaufnahmen von der Gruppe machen zu wollen und mit der Polizei zu drohen, provoziere diese oft zusätzlich.

Bei den Jugendlichen gebe es mit Sicherheit auch schwierige Charaktere. »Auch im Markt benehmen sich Mitglieder der Gruppe manchmal nicht so, wie es sein sollte, wurden auch schon beim Diebstahl ertappt, Hausverbote gegen einzelne ausgesprochen«, erklärte Reis. Aber das habe die Marktleitung im Griff.

Polizei sieht kein Problem

Gespräche mit der Polizei und Bürgermeister Thomas Köhler wurden seitens der Marktleitung geführt. Die Polizei habe auf Bitte der Marktleitung Unterstützung zugesagt, wenn es nötig werde. Sollte die geplante Sicherheitswacht im Ort eingerichtet werden, hat Köhler versprochen, werde auch sie einen besonderen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in diesem Bereich haben. »Die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten, ist unser Bestreben«, resümiert auch Kai Reis von der Lebenshilfe.

Von viel heißer Luft spricht Richard Salzer von der Polizeiinspektion Obernburg im Zusammenhang mit den Facebook-Kommentaren. Natürlich habe die Polizei danach diesen Bereich verstärkt ins Auge genommen, dort aber keine besonderen Vorkommnisse festgestellt. Auch den Drogenvorwurf in diesem Bereich kann er nicht bestätigen. Es gebe auch keine Kunden des Markts, die auf die Polizei zugekommen seien oder Anzeige gegen die Jugendlichen erstattet hätten. Dass Jugendliche an zentralen Plätzen in Gruppen zusammenstehen, komme an vielen Orten im Landkreis vor. Salzers Erfahrungen hierzu: »Von denen geht in der Regel aber keine Gefahr aus.«

Hintergrund Zwischenruf In Kleinwallstadt hat jetzt eine Gruppe, eine Art Nachbarschaftswache gebildet, die im Bereich des CAP-Marktes versucht, Probleme zu lösen, die ohne sie gar nicht bestehen würden. Unbestritten gibt es dort Jugendliche, die sich in Gruppen ohne Maske und Abstand im Bereich der für Kunden reservierten Bänken und Tischen aufhielten. Sie haben aber weder Kunden des Marktes noch deren Mitarbeiter beleidigt. Aggressiv wurden sie erst, als sie ebenfalls aggressiv auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurden und ihnen mit allen möglichen Konsequenten gedroht wurde. Sollte sich jemand tatsächlich dort bedroht fühlen, sollte er sich an den Marktleiter wenden, der einen direkten Draht zur Polizei hat. Die selbsternannten Aufpasser sollten ihre Arbeit mit ihren Maßregelungen einstellen.

Hintergrund: Nachbarschaftswache Im 19. Jahrhundert schlossen sich Bürger zu einer Bürgerwehr zusammen, um sich selbst zu schützen und um Gefahren abzuwenden, weil es damals keinen entsprechenden staatlichen Schutz gab. Heutzutage handelt es sich dabei um privat organisierte Nachbarschaftswachen, die "die Sache" selbst in die Hand nehmen wollen um Vandalismus und Straftaten zu verhindern. Sie glauben, dass der Staat, der sich eigentlich um Recht und Ordnung kümmern sollte, seine Pflichten als solches vernachlässigt. Privatpersonen dürfen zwar "patrouillieren" und die Gegend beobachten, sie haben aber keine Sonderrechte. (hjf/Quelle: www.anwalt.org)