"Siri, ich will heiraten!" - Wann kommt der digitale Standesbeamte im Kreis Miltenberg?

Randnotizen

Wir haben diese Woche hier in unserem Artikel gelesen, wie zögerlich teilweise die Digitalisierung der Rathäuser und der Kreisverwaltung vorankommt. Fairerweise muss man sagen: Nicht nur hier, überall in Bayern drohen Verwaltungen am Ziel zu scheitern, bis Ende 2022 ihre Vorgänge zu digitalisieren. Dabei ist es ja nicht so, dass Behörden gar keinen Fortschritt kennen. Zumindest steigt kein Bürgermeister mehr auf einen Berg, um die Gebote der Hundehaltungsverordnung oder der Friedhofsgebührensatzung in Stein zu meißeln.

Nun leben wir allerdings in Zeiten, wo ein Mensch nur die Worte »Siri, ich will heiraten!« in ein Gerät sprechen muss und sich von der Partnersuche bis zu den Flitterwochen praktisch durchklicken kann, ohne von der Couch aufstehen zu müssen. Das geht beim Online-Dating los - das bekannte »Tinder« ist jetzt schon zehn Jahre alt. Dann folgen Dates per Zoom-Call, die Suche nach Hochzeitsdeko über Blogs, die Bestellung des Caterings notfalls über Lieferando und die Urlaubsbuchung per App.

Da gibt es nur noch einen nicht-digitalisierten Engpass: das Standesamt. Ja, freilich, es gibt da viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Rathäusern, die zu dem feierlichen Anlass rührende Worte finden. Andererseits könnten Google und Facebook mit all unseren Standort-Daten, Suchabfragen und Chatnachrichten wahrscheinlich längst automatisiert eine Hochzeitsrede schreiben - in der dann ehrlicherweise nicht stehen würde, wie sich das Paar »zufällig im Supermarkt kennengelernt« habe. Sondern auf Tinder.

Vielleicht ist es mit der Digitalisierung der Behörden wie mit der Thronfolge der Queen: Sollte man den recht alten Charles und das in die Jahre gekommene Internet nicht einfach überspringen - zugunsten des nächsten? Statt dem Internet wäre das die virtuelle Wirklichkeit des »Metaverse«. Da sollen Personen live und fast wie im echten Leben - nur eben digital und vielleicht mit VR-Brille - miteinander sprechen, Städte anschauen, einkaufen und arbeiten können. Warum nicht gleich dort vor dem digitalen Standesbeamten heiraten?

Kevin Zahn