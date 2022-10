Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Singkreis Leidersbach und Gäste mit hochklassigem Programm in Volkersbrunn

Gänsehautmomente in St. Rochus

Leidersbach 24.10.2022 - 15:38 Uhr 1 Min.

Musikalischen Hochgenuss bekamen die Gäste des Konzerts "Zeitenwende Romantik-Kunst und Bürgertum," das im Rahmen des Vokal Art Frankfurt Rhein Main Festivals 2022 stattfand.

Gemeinsam mit der Kammerphilharmonie Mannheim und dem Vokalensemble La Capella des Liederkranzes 1903 Zellhausen aus Hessen bot der Singkreis Leidersbach unter der Leitung von Ralf Emge den zahlreichen Gästen musikalischen Hochgenuss. Die vier Solisten Marietta Zumbült (Sopran), Marie-Luise Reinhard (Alt), Thoma Jaron-Wutz und Michael Albert (Bass) rundeten die musikalische Darbietung hochkarätig ab. Auf dem Programm standen Nenie Opus 10 von Hermann Götz (1840-1876) und die Messe As-Dur von Franz Schubert (1797-1828).

Hommage an Schubert

Den Anfang des musikalischen Nachmittags machte Hans-Rudolf Jaskulsky mit einem Einführungsvortrag über die beiden Werke. Er informierte die Zuhörer mit allerhand Wissenswertem über die beiden Künstler, insbesondere über Franz Schubert. Der Österreicher hatte in seinem kurzen Leben - er wurde nur 31 Jahre alt - über eintausend Werke komponiert. Eines davon die Messe in As-Dur, an der er insgesamt drei Jahre schrieb. Der Komponist Hermann Goetz war ein Weggefährte von Johannes Brahms. Sein bekanntestes Werk ist vermutlich seine Oper »Der widerspenstigen Zähmung«, die auf dem gleichnamigen Werk von William Shakespeare basiert.

Götz Nenie Op.10, die Vertonung des Gedichts von Friedrich Schiller, eröffnete dann auch das Konzert, feinfühlig interpretiert von den Musikern der Kammerphilharmonie Mannheim und den Sängern beider Chöre. Darauf folgte der Höhepunkt des Konzertes, die Messe in As-Dur von Franz Schubert, wo neben den Musikern auch die vier Solisten ihr hochklassiges Können zeigten, beispielsweise bei Credo oder Sanctus et Benedictus für den ein oder anderen Gänsehautmoment sorgten.

Beim Agnus Dei, dem letzten Stück der Messe stellten dann die Musiker der Kammerphilharmonie und die Sänger ihre Virtuosität unter Beweis. Der anschließende rauschende Applaus und die stehenden Ovationen gaben der Begeisterung des Publikums Ausdruck. Dem Singkreis Leidersbach unter Vorsitz von Elisabeth Durschang war dank vielen Helfern sowohl vor als auch hinter der Bühne eine Veranstaltung von höchster künstlerischer Qualität gelungen, die wohl in vielen Herzen und Ohren noch lange nachklingen wird.

Miriam Weitz