»Singing Yoga« in Miltenberg mit Komponist Loy Wesselburg

Miltenberg 10.09.2021

Singing Yoga auf dem Sportplatz der Firma Oswald-Motorenwerke in Miltenberg

Barbara Nagel von der Miltenberger Yogaschule hatte dieses besondere Yoga-Event organisiert und dazu den aus Miltenberg stammenden und in Köln lebenden Komponisten und Musiker Loy Wesselburg eingeladen. Siyo ist eine über die Jahre von ihm neu entwickelte didaktische Methode, die Musik und Yoga sinnvoll miteinander verbindet.

»Yoga sind Töne. Yoga ist Meditation, Meditation ist Yoga«, philosophiert er. Zunächst werden verschiedene Übungen mit unterschiedlichen Tönen praktiziert. In weiteren Yogastunden werden dann Melodien gesungen. Dadurch verliere man die Hemmungen vor der eigenen Stimme. Singen könne jeder. Wichtig ist beim Singen der gemeinsame Atemrhythmus. Mit der Zeit stelle sich der Puls in Richtung 60 Schläge ein, denn Yoga ist eine Intensivierung des Atmens. Man hört, was die anderen im Raum singen und wird Teil dieser Gruppe, dieses Erlebnisses. Man tut was für den Körper, für die Konzentration und macht ganz traditionelles Yoga dabei. Das ist Singing Yoga.

Der Komponist hat, nachdem er jahrelang starke Rückenschmerzen hatte, Yoga für sich entdeckt und dann gemerkt, dass der Rücken frei wird und er sich aufrechter fühlt. So kam er zur Meditation. Dann wollte er das Singen üben und hatte dann die Idee, Gesang und Yoga zusammenzubringen. /Foto:

ney Christel Ney