Sind Volkshochschulen die Vorreiter bei der Digitalisierung?

Bildung: Was die Onlineangebote bei den Volkshochschulen in Erlenbach und Miltenberg bedeuten

Miltenberg 23.11.2021

Herbert Weber ist pädagogischer Leiter und Geschäftsführer der VHS Erlenbach. Aktuell leiten sie die VHS Miltenberg gemeinsam: Mehmet Cihan (links) und Sabine Fleischmann. Die VHS in Miltenberg

Herbert Weber, pädagogischer Leiter und Geschäftsführer der VHS Erlenbach, betont die Bedeutung der Onlinearbeit: »Natürlich ist die Digitalisierung ein großes Thema in der VHS-Arbeit. Diese erfolgt bereits seit einigen Jahren in der zunehmenden Integrierung von Online-Materialien in den Präsenzkursen. So sind mittlerweile viele Lehrbücher in den Sprachkursen um zusätzliche Videos und Materialien ergänzt, die über einen QR-Code abgerufen werden können. In einigen Kursen wird auch eigenes Videomaterial erstellt und über Messenger-Dienste zur Nacharbeit zur Verfügung gestellt.« Für ihn zentral: »Mit dem Beginn der Coronazeit hat die VHS Erlenbach im Verbund mit den anderen unterfränkischen VHS intensiv an der Umsetzung von Online-Angeboten gearbeitet.« Sein Urteil über das Ergebnis fällt sehr realistisch aus: »Wir haben rund 80 Kursleitungen das Angebot unterbreitet, zusammen mit ihren bestehenden Kursen probeweise und kostenfrei auf ein Online-Format umzusteigen. Rund 20 Kursleitungen sind in die Erprobungsphase eingestiegen mit unterschiedlichen Ergebnissen. Letztlich müssen auch die Teilnehmenden bei sich zuhause über eine passende technische Ausstattung und eine stabile Datenleitung verfügen, was sich öfters als Schwierigkeit herausstellte. Nach der Erprobungsphase haben wir bis zum Sommer rund 20 Kurse online durchgeführt und dies in unterschiedlichen Bereichen: Englisch, Französisch, Spanisch, Yoga, Feldenkrais und Pilates. Daraus haben sich für das aktuelle Herbstsemester zwei neue, eigenständige Online-Kurse gebildet: einer in Yoga und einer in Spanisch.«

Für die Miltenberger VHS antwortete Mehmet Cihan. Auch sein Fazit ist eher positiv, auch er sieht aber viele offene Fragen: »Viele unserer Dozenten trauten sich und wagten den Schritt in die digitale Welt, sodass während des Lockdowns eine Vielzahl an Onlineveranstaltungen angeboten werden konnte. Hierbei wurde auch online die Breite des Kursangebots widergespiegelt: Infovorträge, Yoga, Sprachkurse, Excelschulungen etc. Viele Kurse kamen zustande; genauso mussten jedoch viele Kurse, mangels Anmeldungen, abgesagt werden.« Sein Fazit ist abgewogen und differenziert, weitgehende Einigkeit also in Miltenberg und in Erlenbach: »Auch wenn die Rückmeldungen der Teilnehmenden und Dozenten zu den Onlineangeboten positiv waren, zeigte sich nach dem Lockdown doch sehr deutlich, dass alle Beteiligten wieder Lust auf Kurse in Präsenz hatten und weiterhin haben. Das bedeutet nicht, dass die Onlineangebote nicht erfolgreich umgesetzt oder schlecht angenommen wurden. Vielmehr zeigt sich, dass Volkshochschulen nicht nur Bildungseinrichtungen sind, sondern auch Orte der Begegnung und des Dialogs. Die Kurse leben vom gegenseitigen Austausch. Man lernt neue Menschen kennen, lernt voneinander und es entstehen auch Freundschaften. All das ist online nur bedingt möglich.« Der Präsenzunterricht ist also auch in den VHS unverzichtbar: »Das bedeutet jedoch nicht, dass wir als vhs Miltenberg das Thema Onlinekurse abgeschrieben haben. Ganz im Gegenteil: es gilt, Onlineangebote sinnvoll und nachhaltig in das bestehende Kursprogramm zu integrieren.«

Das abgewogene Fazit von Mehmet Cihan zieht eine schlüssige Bilanz aus den Lehren der letzten knapp zwei Jahre über Chancen und Grenzen von Onlineangeboten in Bildung und Weiterbildung und gilt wohl für VHS wie für Schulen: »Das Präsenzangebot wird auch weiterhin den Hauptteil unserer Arbeit darstellen. Onlineformate sehen wir als gute Ergänzung zu unserem Präsenzprogramm. Die schwierige Zeit hat uns gezeigt, dass es möglich ist, verschiedene Kursformate und -inhalte in die digitale Welt zu übertragen. Diese gewonnenen Erkenntnisse gilt es weiterzuentwickeln und die digitale Bildung gerade bei uns im ländlichen Raum stärker zu verankern.«

Hintergrund: Die Volkshochschulen im Landkreis VHS Erlenbach: Bahnstraße 22 in Erlenbach. gegründet 1958. Jährlich rund 400 Kurse und Veranstaltungen, mit rund 4.000 TeilnehmerInnen. Wöchentliche Öffnungszeiten des Büros: 16 Stunden. Homepage: www.vhs-erlenbach.de. VHS Miltenberg: Engelplatz 69 in Miltenberg. 1976 wurde nach der Gebietsreform vom Stadtrat der Kreiskulturverband als Städtisches Volksbildungswerk übernommen. Ab 200 lautet der Name "Volkshochschule Miltenberg und Umgebung". Außenstellen befinden sich in Amorbach, Dorfprozelten, Stadtprozelten und Großheubach. Pro Jahr werden rund 300 Kurse und Veranstaltungen angeboten, es gibt rund 4700 TeilnehmerInnen. Wöchentliche Öffnungszeiten des Büros: 25 Stunden. Homepage: www.vhs-miltenberg.de. Unterfranken, Bayern, Deutschland: Im Bezirk gibt es rund 20 Volkshochschulen, 191 VHS zählt der Bayerische Volkshochschulverband (bvv), rund 900 der Deutsche Volkshochschulverband (dvv). Informative Homepage des Verbandes: www.volkshochschule.de. hlin