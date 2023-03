Sind Niedernberger Kinder Stubenhocker?

Freizeitangebote kaum genutzt

Niedernberg 09.03.2023 - 14:53 Uhr 2 Min.

Ob Schaukeln, Hopsekästchen oder einfach Versteckenspielen: Kinder, die häufig an der frischen Luft spielen, sind später im Leben meist geünder als reine «Stubenhocker».

Mit einem Mix aus Online-Umfrage und Ortsbegehungen im vergangenen Sommer wurden seitens der Kinder und Jugendlichen Themen und Verbesserungsvorschläge gesammelt. Etwa 320 junge Leute waren auf unterschiedliche Art und Weise einbezogen und haben sich mit vielfältigen Ideen und Hinweisen eingebracht. Besonders bemerkenswert war dabei die Tatsache, dass ein großer Teil der jungen Niedernberger ihre Freizeit zu Hause verbringen und die angebotenen Möglichkeiten im Ort nicht oder nur wenig nutzen. Hier müsse die Attraktivität der Angebote verbessert werden.

Nachdem die Grundlagen ermittelt waren, wurden mit dem zentralen Baustein des Projektes, der Workshop-Tag, alle Ergebnisse zusammengetragen und zu fünf Themenschwerpunkten zusammengeführt. Knapp 30 Kinder und Jugendliche vor Ort gewichteten die Themen und bearbeiteten sie in drei Workshop-Gruppen. Themenschwerpunkte waren in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit die Spielpätze, das Gemeindebild und die soziale Infrastruktur, Treffpunkte und Räume für Jugendliche, neue Angebote für Kinder und Jugendliche und die Verkehrssicherheit.

Aus den Themenschwerpunkten wurden dann die Bereiche herausgearbeitet, in denen sie sich von der Gemeinde mehr Initiativen oder Infrastrukturmaßnahmen erwarten. So sehen in der Gruppe »Spielplätze« die Kleinen die Situation auf den Spielplätzen gut, Ältere (ab neun Jahren) hingegen als verbesserungswürdig an. Neben Vorschlägen für mehr Geräte, wie etwa Tischtennisplatte, Seilbahn oder Wippen, wollen sich die Teilnehmer im Rahmen eines Schulprojektes an der »Aufforstung« von Hecken beteiligen.

Eisdiele und Insel im See

In der Gruppe »Gemeindebild und soziale Infrastruktur« war vielfach der Wunsch nach einer Eisdiele vorhanden. Es wurden erste Ansätze für einen festen Standort am Dorfplatz oder im Boardinghouse entwickelt. Daneben waren Verbesserungen und Erweiterungen für Fahrradständer sowie die Fahrradzufahrt an Rewe und Norma ein großes Thema.

Umfangreich waren die Erwartungen der Gruppe »Treffpunkte/Räume und neue Angebote« an die Gemeinde. Am sehnlichsten werden eine Insel im See sowie ein Pump Track gewünscht. Wasserspender im Ort werden vermisst, ebenso Toiletten an den Spielplätzen und ein Spielplatz am Main. Das Volleyballfeld am Honisch Beach sei zu häufig von Erwachsenen belegt, die Errichtung einer Seilbahn dort sollte geprüft werden. Verbesserungsvorschläge gab es für den Soccer-Platz (Beleuchtung, stabilere Netze, Überdachung eine Ball-Ausleihstation) sowie den Skater-Park (größere Fläche, zu wenig Rampen und häufig kleine Kinder auf der Fläche). Die verschiedenen Vorschläge müssen jetzt auf Realisierbarkeit überprüft werden.

Auf erste Schwierigkeiten bei der Umsetzung ging Wöll ebenfalls ein. Bei manchen Wünschen sei die Realisierung aus rechtlichen Gründen nicht möglich (etwa die Schwimminsel). Andere Vorschläge betreffen Sachverhalte, auf die die Gemeinde keinen Einfluss habe (Errichtung Eisdiele) oder würden besser mit Vereinen realisiert werden.

Zum Abschluss präsentierte Gemeindepädagoge Wöll eine Liste mit offenen Fragen an den Gemeinderat, deren Beantwortung die Richtung für die Realisierung vorgebe. Auch solle über die zukünftige Ausrichtung der Jugendbeteiligung beraten werden. Der Abschluss-Termin, bei dem ein Fazit gezogen werden und das weitere Vorgehen abgesprochen werden soll, findet am 24. März statt. Die anschließende Debatte im Gemeinderat zeigte, dass das Thema ernst genommen wird und die einzelnen Maßnahmen beraten und auf Realisierbarkeit überprüft werden.

Angebote der Schule

Über Angebote an Kinder und Jugendliche in der Ganztagsbetreuung informierten Schulleiter Horst Kern als Vertreter der Schule und Barbara Schieder, die Vorsitzende des Fördervereins der Kardinal-Döpfner-Volksschule. Dort wird eine Mittagsbetreuung in gemeindlicher Trägerschaft angeboten.

Jährlich besuchen etwa 110 bis 140 Schüler die Einrichtung. Sie erhalten durch engagiertes, geschultes und pädagogisch qualifiziertes Personal, momentan sind das 18 Mitarbeiter, ein betreutes Mittagessen, qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit individueller Förderung sowie kreative und sportliche Kurse. Immer ist auch ein aktiver Handballer des TV Großwallstadt dabei.

In den individuellen Förderkursen stehen vor allem die Sprachförderung, die Schulaufgaben- und die Prüfungsvorbereitung, aber auch die individuelle Einzelförderung im Fokus. Die angebotenen Freizeitaktivitäten sind vielseitig, reichen von Spielen, Backen, Basteln über Kochen bis hin zu sportlichen Aktivitäten. Gemeinsam werden unterschiedliche Projekte organisiert, aber auch das Gesellige kommt mit Festen, die das ganze Jahr über stattfinden, nicht zu kurz.

Christel Ney