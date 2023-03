Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Silhouette erinnert an Hobbywinzer Aloys Schüren

Skulptur aus Schiffsstahl am Klingenberger Hohbergsweg in Teamarbeit realisiert und installiert

Klingenberg a.Main 20.03.2023 - 14:59 Uhr < 1 Min.

Bei bestem Wetter wurde am vergangenen Samstag die Skulptur zu Ehren des Hobbywinzers Aloys Schüren eingeweiht. vlnr. Bürgermeister Ralf Reichwein, Weinprinzessin Julia Weidmann, Winzerin Anja Strittiger, Ulrich Schüren und Wengertschütz Erich Becker.

Unter den Gästen waren auch Wengertschütz Erich Becker, die Klingenberger Weinprinzessin Julia Weidmann und Winzer Willi Stritzinger, der dem verstorbenen Hobbywinzer stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte, wie Sohn Ulrich Schüren in seiner Rede betonte. Am 18. März hätte der begeisterte Hobbywinzer Aloys Schüren übrigens seinen 100. Geburtstag gefeiert.

1983 hatte Aloys Schüren den Weinberg gekauft, 1986 fand die erste Lese des Spätburgunders statt. Noch im hohen Alter bewirtschaftete Aloys Schüren den Weinberg selbst. Er verstarb kurz vor seinem 92. Geburtstag. Nach seinem Tod wurde der Weinberg verkauft und wird heute von Winzerin Anja Stritzinger bewirtschaftet.

Die Skulptur wurde von seinem Sohn Ulrich Schüren finanziert, designt wurde das Kunstwerk von Werner Hillerich und gefertigt wurde es aus Schiffstahl in der Erlenbacher Werft. »Man arbeitet zusammen und man hilft sich«, betonte Bürgermeister Ralf Reichwein in seiner Rede und bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei den Mitarbeitern des Bauhofs, die das Kunstwerk an Ort und Stelle gebracht und befestigt hatten.

Ulrich Schüren ließ es nicht nehmen, als Sohn des ehemaligen Weinbergbesitzers noch ein paar Worte zu sagen. Er sieht die Skulptur nicht nur als Sinnbild für die (Hobby)Winzer. Seiner Meinung nach könnte es auch der Grundstein für weitere Kunst auf dem Hohbergweg sein, der zum Rotweinwanderweg gehört.

Ulrich Schüren bedankte sich in seiner kurzweiligen Rede auch bei Werner Hillerich und bei Bürgermeister Ralf Reichwein, durch dessen Zustimmung das Projekt erst möglich wurde. Zum Abschluss wurde der letzte Spätburgunder ausgeschenkt, den Aloys Schüren noch angebaut hatte. »Das hätte dem Papa gefallen«, hörte man aus der Familie.

Miriam Weitz