Silbermedaille für Götzingen bei Landesentscheid

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 05.07.2022 - 15:51 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jürgen Türschel, stellvertretender Ortsvorsteher, präsentierte gemeinsam mit anderen Rednern Götzingen von seiner schönsten Seite.

Dorfentwicklung: Der Buchener Stadtteil Götzingen hat es nicht geschafft, sich für die Bundeebene des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" zu qualifizieren. Am vergangenen Mittwoch hatte die Landesjury das Baulanddorf unter die Lupe genommen. Götzingen zeigte sich zwar von seiner besten Seite und beeindruckte mit seinem kulturellen Angebot und seiner Naherholungsanlage Nächstweiher. Es reichte allerdings nur für die Silbermedaille. Landrat und Bürgermeister lobten den Einsatz der Dorfgemeinschaft. Und auch Ortsvorsteherin Daniela Gramlich ist stolz auf die Dorfgemeinschaft.

Festival: Erstmals hat in Buchen am Wochenende ein Fest auf der "Alla-Hopp-Anlage" stattgefunden, einer Art Spielplatz für alle Generationen. Das Grenzenlos-Festival wurde von der Initiative "Herz statt Hetze" gemeinsam mit der Stadt Buchen veranstaltet. An zwei Tagen präsentierten sich Musiker und Künstler unterschiedlicher Kulturkreise auf einer Bühne. An Ständen informierten Vereine und Initiativen über ihre Arbeit. Und auch im kulinarischen Angebot bildete sich Vielfalt ab. Der Erlös der Veranstaltung kommt der "Lebenshilfe Buchen", dem Odenwald-Hospiz und dem Frauen- und Kinderschutzhaus zugute. Bei idealen äußeren Bedingungen fanden sich sehr viele Besucher auf dem Gelände ein und genossen die ungezwungene Atmosphäre. Ob das Festival in den kommenden Jahren wiederholt wird, ist noch offen.

Umwelt: Die Stadt Buchen plant, auf dem Stadtgebiet insgesamt 90 Hektar für Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Verfügung zu stellen. Ein Fachbüro soll dabei helfen, geeignete Grundstücke herauszufinden. In der vergangenen Woche informierte die Stadt die Bürger bei einer Versammlung über diese Pläne. Zuvor hatte der Gemeinderat bei einer Klausurtagung Kriterien für die Genehmigung solcher Anlagen aufgestellt. Bei seiner Sitzung am Montag änderte er diese: Statt maximal auf zehn Hektar Fläche dürfen die Anlagen jetzt 20 Hektar einnehmen. Auch der Abstand zum Ortsrand wurde geändert: Dieser beträgt jetzt 350 statt 500 Meter. Allerdings dürfen die Anlagen von der Wohnbebauung aus nicht einsichtig sein wegen möglicher Spiegelungen und Blendwirkungen.

Feuerwehr: Die Buchener Feuerwehr ist gut aufgestellt, sollte sich aber in den nächsten Jahren verstärkt um Nachwuchskräfte bemühen. Das ergab der kürzlich aufgestellte Brandschutzbedarfsplan. Demnach scheiden in den nächsten zehn Jahren rund 100 Feuerwehrleute wegen ihres Alters aus der aktiven Wehr aus. Zwar könnten rechnerisch in diesem Zeitraum ebenso viele Jungfeuerwehrleute in die aktive Wehr wechseln. Doch aus Erfahrung weiß man, dass viele der jungen Leute wegen Ausbildung und Beruf aus Buchen wegziehen werden.

Martin Bernhard