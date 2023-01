Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Siegerentwurf für Ortskernkindergarten vorgestellt

Elsenfelder Museumsscheune wird für Neubau abgerissen

Elsenfeld 17.01.2023 - 15:56 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Innenhof des Anwesens Hauptstraße 26. Das Fachwerkhaus wird generalsaniert. In ihm wird ein Beratungsstützpunkt eingerichtet. Die Scheune sowie einige Nebengebäude werden abgebrochen und es wird ein drei bis viergruppiger Kindergarten errichtet.

Grund für den Neubau ist der große Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Elsenfeld. Geplant sind zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe. Das Projekt sieht vor, dass die derzeit bestehende Museumsscheune in das gemeindeeigene Anwesen Rathausstraße 10 verlagert wird. Die Museumsscheune und die Scheune des Anwesens Hauptstraße 26 sowie einige Nebengebäude werden abgebrochen.

Anstelle der beiden Scheunen wird ein Kindergarten mit drei bis vier Gruppen errichtet. Das Fachwerkhaus Hauptstraße 26 wird generalsaniert. Dort wird ein Beratungsstützpunkt eingerichtet. Die Streuobstwiese hinter dem Anwesen Hauptstraße 26 wird als Außenbereich und Spielplatz des Kindergartens genutzt. Redelbach betonte in der Ratssitzung, dass ihm natürliche Baustoffe für die Kita am Herz liegen.

Martin Roos