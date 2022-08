Sieben Konzerte und ein Orgelseminar

Kultur: Kirchenmusiktage vom 24. September bis 1. Oktober in Miltenberg bieten ein hochrangiges, reichhaltiges Programm

Miltenberg 24.08.2022 - 13:37 Uhr 4 Min.

Der erfolgreiche Organist und Komponist Mathias Rehfeldt dürfte mit seinem Crossover-Konzert zwischen Klassik und Elektronik am 24. September für eine vollbesetzte Pfarrkirche sorgen. Foto: Emanuel A. Klempa Michael Bailer - hier im Garten des Pfarrhauses - freut sich auf die Kirchenmusikwoche vom 24. September bis zum 1. Oktober. Foto: Heinz Linduschka

Das Programm in chronologischer Reihenfolge: Am Samstag, 24. September, eröffnet eine ganz besondere Matinee um 11.30 Uhr die Woche: Das Gesangsensemble Quattrucelli aus Aschaffenburg mit den Sängerinnen Ulrike Matheis, Elke Koch, Maria Oberhäußer und Sabine Michel begeistert die Zuhörer seit zwei Jahrzehnten mit seinem homogenen Klang im Spannungsfeld zwischen hohem Sopran und tiefem Alt.

Einen attraktiven Höhepunkt verspricht um 20 Uhr am 24. September das Eröffnungskonzert in St. Jakobus. Mathias Rehfeldt wird eine farbenfrohe und spannende Kombination aus Klassik und elektronischer Musik in seinem Crossover-Konzert "Dark Matter" präsentieren - ein hoch gelobtes Projekt des Organisten und Komponisten.

Am Sonntag, 25. September, ist ab 11.30 Uhr in St. Jakobus ein Familienkonzert zu erleben. Als Märchenerzählerin Ilsebill liest Susanne Breitweg Michael Endes "Ophelias Schattentheater", ein sehr erfolgreiches Kinderbuch des Autors der "Unendlichen Geschichte", das inzwischen in 14 Sprachen übersetzt wurde. Michael Bailer wird an der Orgel durch Improvisationen die Geschichte in einer Art Programmmusik untermalen und damit sicher die Fantasie von kleinen und großen Zuhörern anregen.

Um 16 Uhr am Sonntag, 25. September, sollten sich Musikfreunde rechtzeitig um einen der knappen Plätze in der Kapelle St. Laurentius bemühen. Ab 16 Uhr wird dort als Neuerwerbung die Hermann-Fischer-Gedächtnisorgel mit Musik von Bach, Händel, Mozart und Dvorák durch das Streichensemble der Familie Fischer und durch Peter Schäfer an der Orgel eingeweiht, die in Zukunft in der Kapelle genutzt werden kann. Für Interessenten empfiehlt sich eine Voranmeldung - telefonisch unter 09371 2330 oder per Mail: pfarrei.miltenberg@bistum-wuerzburg.de.

Am Dienstag, 27. September, dürfte ab 19.30 Uhr die Pfarrkirche sehr gut besucht sein. Denn im Konzert mit dem Titel "Devotio Moderna" von Ars Choralis Coeln wird die Reformationszeit lebendig, die in Miltenberg viele Spuren hinterlassen hat. Das international besetzte sechsköpfige Frauenensemble widmet sich seit fast zwei Jahrzehnten mit großem Erfolg der Alten Musik und wird die Zuhörer in frühere Zeiten zurückversetzen mit stimmungsvollen und atmosphärisch dichten Sätzen unter anderem aus dem Liederbuch der Anna von Köln um 1500 und dem Wienhäuser Liederbuch, einer spätmittelalterlichen Papierhandschrift, die um 1470 im Zisterzienserinnenkloster Wienhausen aus Vorlagen des 14. und 15. Jahrhunderts zusammengestellt wurde.

Der Ensemble der sechs Frauen hat 20 Lieder der Anna von Köln erstmals auf CD eingesungen, und die Kritik war ziemlich euphorisch: "Die reinen Frauenstimmen von Ars Coralis Coeln unter Maria Jonas begeben sich zurück in den Geist der neuen Frömmigkeit." Vielleicht kann man sich nach diesem Konzert auch noch besser in die Atmosphäre in Miltenberg zur Zeit der Wirren und Auseinandersetzungen in der Reformation versetzen.

Gäste aus Polen, die Sopranistin Jolanta Kaufmann und der Organist Michal Dabrowski, kommen am Freitag, 30. September, aus Warschau um ab 19.30 Uhr nach St. Jakobus, um neben Werken von Bach und anderen bekannten Barockkomponisten auch Kompositionen aus Polen vorzustellen, die hier kaum jemand kennt, die aber Aufmerksamkeit verdienen.

Nach dem Seminar Orgelmusik, das am Samstag, 1. Oktober, ab 14 Uhr von Professor Klomp aus Wertheim geleitet wird und sich auch mit der Kombination Orgel mit Soloinstrument beschäftigt, beschließt am Samstagabend, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche der Würzburger Domorganist Stefan Schmidt die Kirchenmusiktage. Das Programm ist noch nicht bekannt, dass man eine hohe Qualität erwarten darf, steht aber außer Zweifel.

Anmeldung für das Seminar bis Donnerstag, 29. September, um 17 Uhr unter Telefon 09371 2330 oder per Mail: pfarrei.miltenberg@bistum-wuerzburg.de

hlin

Drei Fragen: "Es ist am Untermain schon etwas ganz Besonderes" Michael Bailer, 1977 geboren, stammt aus Rastatt und absolvierte nach seiner Lehre als Orgelbauer in der Nähe von Bühl an der Katholischen Hochschule für Kirchenmusik in Aachen ein Diplomstudium. Seit 1. August 2013 ist er Dekanatskantor für das Dekanat Miltenberg und Kirchenmusiker in St. Jakobus. Nach zweijähriger Pause freut er sich, heuer wieder die Kirchenmusiktage organisieren zu können - und das im Jubiläum 500 Jahre Pfarrei Miltenberg. Mit Bailer sprach unser Mitarbeiter Heinz Linduschka. Herr Bailer, was ist für Sie die Besonderheit an den Kirchenmusiktagen in St. Jakobus und was wünschen Sie sich für diese Woche? Wir haben ein großartiges, hoch engagiertes Team und freuen uns alle darauf, nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder diese Konzerte anbieten zu können. Dass das im Jubiläumsjahr möglich ist, ist umso schöner, und natürlich hoffen wir, dass wir nun wieder im traditionellen Zweijahresabstand diese Konzertreihe für das Publikum organisieren können - schließlich ist das am Untermain schon etwas ganz Besonderes. Und wir sind uns - schon nach den ersten Reaktionen - sicher, dass sich auch die Musikfreunde sehr auf diese Woche freuen und sie gut annehmen werden. Ganz bewusst haben wir darauf verzichtet, mit einem Eintrittsgeld eine Art finanzielle Hürde aufzubauen und sind uns sicher, dass die Besucher angemessen, ja großzügig spenden werden. Sie bieten ja fünf hochinteressante und sehr facettenreiche Konzerte. Gibt es darunter eines, das sie vor allem jungen Zuhörern empfehlen wollen? Ich könnte natürlich alle sechs Konzerte nennen, weil ich sicher bin, dass alle von hoher Qualität und von großem Interesse sind. Nennen will ich hier aber den ersten Abend in der Konzertwoche, das "Dark Matter" von Mathias Rehfeldt am 24. September. Der Komponist und Organist aus Tübingen, Sohn des ehemaligen Domorganisten aus Rottenburg, ist mit Filmmusik und Musik zu Stummfilmprojekten sehr bekannt geworden und verbindet - auch in St. Jakobus - auf unvergleichliche Weise und oft zu faszinierender Beleuchtung klassische und elektronische Musik. Nicht nur, aber vor allem junge Besucherinnen und Besucher sollten sich davon ganz besonders angesprochen fühlen. Zum Schluss noch eine Frage zur traditionellen Matinee an den Samstagen um 11.30 Uhr: Wie waren Sie heuer mit dem Besuch zufrieden und gibt es schon konkrete Pläne für das kommende Jahr? Wir waren mit dem Besuch und auch mit den zahllosen durchgängig positiven Reaktionen der Besucher absolut zufrieden. Offenbar gibt es tatsächlich durch die lange Pause einen großen Nachholbedarf. Diese inzwischen schon traditionelle Konzertreihe hat sich als Angebot der Kirche ohne jede Bevormundung rundum bewährt, sie ist in jedem Sinn "barrierefrei". Wir hoffen, dass die Planung für das kommende Jahr mit noch etwas größerer Sicherheit als in diesem Jahr erfolgen kann. Denn natürlich wollen wir diese Reihe fortsetzen, und ich habe die Idee, im Anschluss an das jeweils nur halbstündige Konzert möglichst eine Art "Begegnung" der Musikerinnen und Musiker mit den Zuhörern zu ermöglichen - einen lockeren Austausch, vielleicht bei Wein oder Kaffee, denn es hat sich auch heuer immer wieder gezeigt, dass ein großes Bedürfnis besteht, sich über die Hörerfahrungen auszutauschen und gemeinsam über die Eindrücke zu reden, die die Musik hervorgerufen hat. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, ist dafür das Interesse auf beiden Seiten sehr hoch - bei denen, die Musik machen, und bei denen, die sie hören. hlin