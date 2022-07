Ideen, wie Mönchberg sich weiterentwickeln kann

Sieben Handlungsfelder auf einen Streich

Mönchberg 29.07.2022 - 13:55 Uhr 2 Min.

In das Handlungsfeld "Lebendiger Ortskern" fällt die Nachnutzung der alten Zimlich-Kleiderfabrik an der Marzellusgasse.

Das Insek ist ein übergeordnetes informelles Steuerungsinstrument, das für die nächsten 10 bis 15 Jahre Handlungsschwerpunkte in der Gemeinde darlegt und eine gesamtstädtische sowie nachhaltige Strategie zum Umgang mit den Herausforderungen aufzeigt. Es besteht aus den sieben Handlungsfeldern »Willkommen in Mönchberg«, »Lebendiger Ortskern«, »Neues Wohnen in Mönchberg«, »Infrastruktur attraktiv gestalten«, »Freizeit gestalten und Natur«, »Luftkurort zeitgemäß weiterentwickeln« und »Landschaft nachhaltig nutzen«.

Im Handlungsfeld »Willkommen in Mönchberg« sind die Aufwertung der Freizeitanlage und die Gestaltung des Parkplatzes am Schwimmbad enthalten. In das Handlungsfeld »Lebendiger Ortskern« fallen unter anderem Treffpunkte in der Ortsmitte, die Nachnutzung der alten Zimlich-Kleiderfabrik an der Marzellusgasse, die Umnutzung des Feuerwehrgeländes, die Entwicklung der Langgasse mit »Wohnen an der Mauer« und die Aufwertung und Sanierung von Scheunen und Nebengebäuden.

Das Handlungsfeld »Neues Wohnen in Mönchberg« beinhaltet Aktives Flächen- und Leerstandsmanagement und ein Baulückenkonzept. Schwerpunkt des Handlungsfeldes »Infrastruktur attraktiv gestalten« sind die Qualifizierung als Schulstandort, die Realisierung des Waldkindergartens, der Neubau der Sport- und Mehrzweckhalle, der Ausweichparkplatz Schwimmbad und der Gewerbestandort »Am Hohen Bild«. Im Handlungsfeld »Freizeit, gestalten und Natur« geht es um die Gestaltung eines Jugendtreffgartens, ein Freizeitband um die Ortsmauer und die Aufwertung des Spielplatzes Golfstraße. Im Handlungsfeld »Luftkurort zeitgemäß weiterentwickeln« sollen die Mauergärten aufgewertet und das Radwegenetz ausgebaut werden. Ein Wohnmobilstellplatz soll gebaut und der Reittourismus gefördert werden. Auch das Übernachten an historischen und einzigartigen Orten soll möglich sein. Im letzten Handlungsfeld »Landschaft nachhaltig nutzen« geht es um den Ausbau erneuerbarer Energien, das Grünflächenpflegekonzept und die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes.

Jeder Gemeinderat soll aus der Liste mit den Handlungsfeldern seine vier wichtigsten Punkte auswählen. Der Gemeinderat soll dann die Vorschläge abwägen. Im September und Oktober finden zu dem Thema Experteninterviews und eine Gemeinderatsklausur statt. Laut Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) gibt es einige Projekte, die recht schnell und kostengünstig umgesetzt werden können. Als Beispiel nennt er den Jugendtreffgarten am Pavillon oder das Thema Tiny House, wo es immer wieder Anfragen gebe. Im Altort besitze die Gemeinde ein Grundstück, auf dem vier oder fünf solcher Minihäuser aufgestellt werden könnten. Interessant werde in ein paar Jahren auch das Projekt Pfarrhof, sofern die Diözese die Immobilie verkaufe. Der Bürgermeister betonte, dass man das Insek als langjähriges Projekt sieht.

Martin Roos

Gemeinderat in Kürze Kita Mönchberg: Für die Bauendreinigung des Neubaus der Kita wurden drei Firmen angeschrieben. Aus Kapazitätsgründen hatte lediglich eine Firma ein Angebot abgegeben. Nach erfolgter technischer, rechnerischer und wirtschaftlicher Prüfung durch Architekt Bertwin Kaufmann wurden die Reinigungsarbeiten für 3057 Euro an die Firma Leimeister (Aschaffenburg) vergeben. Der Auftrag für Abschnitt 1 der Pflasterarbeiten der Außenanlage ging an die Firma Klaus Fischer aus Obernburg. Kosten: 57.994 Euro. Darlehen: Ein Darlehen der Gemeinde bei der BayernLaBo hat zum 15. August einen Zinsablauf. Die Restschuld beläuft sich auf 162.489 Euro. Beschlossen wurde, ein Darlehen über 16.489 Euro aufzunehmen. Ein Darlehen über 600.000 Euro soll erst aufgenommen werden, wenn es im zweiten Sanierungsabschnitt des Kindergartens benötigt wird.