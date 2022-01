Ute Härtel aus Miltenberg und ihr Labrador Nele haben schon viel zusammen erlebt vom Krallenverlust bis zur Vergiftung

»Sie macht mein Leben reicher und hält mich fit«

Ute Härtel und ihre schwarze Labradorhündin Nele haben eine sehr enge Bindung. Auch deshalb, weil die beiden schon viel miteinander erlebt haben.

»Wer nie einen Hund gehabt hat, weiß nicht, was Lieben und Geliebtwerden heißt.« Arthur Schopenhauer spricht mit diesen Worten Ute Härtel (63) aus Miltenberg aus dem Herzen.

Keine Angst vor Hunden

Seit sechseinhalb Jahren ist Nele, eine schwarze Labradorhündin, an ihrer Seite. Und die Erzieherin möchte sie nicht missen - außer vielleicht, wenn Nele sich gewälzt hat und später »müffelnd« neben ihr auf dem Sofa liegt. Ute Härtel ist in einem Jägerhaushalt groß geworden, in dem es immer Hunde gab. Angst vor den Vierbeinern kennt sie deshalb nicht, obwohl sie schon mit einigen Hundegebissen Bekanntschaft gemacht hat.

Ute Härtel und Nele haben schon viel miteinander erlebt. 2020 sei für sie und Nele ein schlimmes Jahr gewesen, berichtet sie. Nele hatte am Faschingsdienstag Gift gefressen und lag eine Woche in der Tierklinik im Koma. Bei der Ankunft war ihre Überlebenschance nicht sehr hoch. Komischerweise hatte Ute Härtel nie das Gefühl, dass ihre Hündin sterben könnte.

Als Nele nach einer Woche ihre Zunge einrollte, als der Arzt einen Tropfen Wasser darauf träufelte, war das ein Zeichen, dass sie überleben will. Danach ging es langsam bergauf. Ute Härtel ist heute noch ihren Freunden dankbar, dass sie ihr in dieser schweren Zeit beistanden. »Das werde ich ihnen nie vergessen.«

Als Labrador liebt Nele alles Fressbare, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Nele macht es Spaß, mit anderen Hunden zu spielen, und sie schwimmt gerne im Main. In den Sommermonaten ist das die tägliche Anlaufstelle. Angler zählen übrigens nicht zu Neles engen Freunden, denn sie klaut auch mal gerne den einen oder anderen Fisch.

Im Tausch gegen Leckerli

»Nele ist einfühlsam und merkt, wenn es einem nicht gut geht«, sagt Ute. Sie ist nie bösartig, liebt ihre Stofftiere und trägt diese auch gerne nach draußen. Gegen ein Leckerli von Frauchen tauscht Nele sie aber gerne ein. Nele war die Kleinste im Wurf und musste zugefüttert werden. Ihre Mutter wurde krank und konnte sie nur kurz säugen. »Ich wollte einen Hund, der nicht ängstlich ist«, sagt Ute. Zweimal in der Woche besuchte sie den Welpen. Als sie Nele mit nach Hause nehmen durfte, hörte sie schon auf ihren Namen. Das Abenteuer begann.

Nele ist Utes Härtels Lebensinhalt und ihr Freund. Mit ihr hat sie viele Menschen kennengelernt. »Sie macht mein Leben reicher und hält mich fit«, sagt sie. »Ich freue mich über jeden Tag, den ich mit ihr verbringen kann.«

In den Urlauben an der Nordsee macht Nele das Toben am Strand mit anderen Hunden sehr viel Spaß. Auch Salzwasser ist kein Problem für sie. Abends liegt sie abgekämpft und zufrieden bei ihrem Frauchen und träumt von weiteren Abenteuern am Strand. »Ist der Hund glücklich, geht es auch dem Menschen gut«, sagt Ute Härtel. Als Nele einmal eine Verletzung am Fuß hatte, hat Ute für ihren Hund sogar ein Gedicht geschrieben (siehe Hintergrund).

Hintergrund: Gedicht von Ute Härtel über ihren Hund Nele Die Kralle war's, nun ist sie weg, liegt irgendwo herum im Dreck. Der Hof ist rot, schwillt mächtig an, da darf nicht mal die Mama ran. Schnell ins Auto mit dem "Kind" und zu Mareike ganz geschwind. Sie hilft auch schnell, schneidet ab das Fell und schmiert die gute Salbe Jod, auf Neles Wunde dick und rot. Etwas Watte und ein Verband, dann ist's geschafft, Mareike sei Dank. Zum Schluss die Spritze gegen den Schmerz, die Mama schwitzt und Nele pocht das Herz. Als "Dreibein" dann ins Auto springt, die Mama mit der Fassung ringt. Das Fressen schmeckt trotz aller Pein, später passt sogar noch ein kleiner Knochen rein. Nun ist es Zeit, das Bett ruft laut, während Nele noch die Reste kaut. Bevor ich schlaf', denk ich an morgen, wünsch' mir einen Tag mal ohne Sorgen. Brauch starke Nerven, nicht zu knapp, denn am nächsten Tag ist der Verband schon wieder ab. ro