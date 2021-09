Sie können quasi um die Ecke bohren: Wie das Zewis in Elsenfeld Unternehmen der Region unterstützt

Viktor Kreß, Mitarbeiter im Zewis, zeigt Besuchern im ICO, wie Kameras für selbstfahrende Autos die Bewegung von Passanten voraussehen können.

Für einen solchen Technologietransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft hat die Technische Hochschule ein »Zentrum für wissenschaftliche Services und Transfer« (Zewis). Dessen Sitz ist im Industrie Center Obernburg (ICO) zwischen Elsenfeld und Erlenbach. Dorthin lud die Hochschule am Mittwoch, um die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Vor Ort zeigten Professoren und ihre Mitarbeiter ihre Arbeit mit den teuren Geräten Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Studenten der TH konnten sich online zuschalten.

Offen für Ideen der Betriebe

Die TH Aschaffenburg versteht sich als »Motor in der Region«, sagte Eva Beck-Meuth, Präsidentin der Hochschule. Erstens bilden Hochschulen die Fachkräfte für Betriebe vor Ort aus. Zweitens arbeitet die TH mit Unternehmen zusammen und entwickelt Technologien weiter. Drittens öffnen im Zewis Wissenschaftler sogar ihre Labore und Maschinen für Unternehmen und ihre Vorhaben. Zewis-Leiter Hans-Georg Stark betonte: Unternehmen können dabei oft kurzfristig Ideen ausprobieren. Die Geräte und das Personal, das diese bedienen kann, seien schließlich vor Ort.

Benedikt Adelmann, Experte für 3D-Metalldruck, kann im Zewis besondere Düsen herstellen, die sich weder fräsen noch gießen lassen.

Wie zum Beispiel Benedikt Adelmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zewis und Experte für 3D-Druck mit Metall. Die besondere Düse ist ein Produkt des 3D-Druckers. Mit letzterem lassen sich solche Metallbauteile mit inneren Kanälen fertigen. »Man hat weniger Einschränkungen als beim Fräsen«, erklärt Adelmann. »Man kann zum Beispiel schlecht um die Ecke bohren.« Mit dem 3D-Drucker aber, der winzige Metallteilchen in Schichten aufeinander sprüht, lässt sich ein solcher Zuschnitt von Metall - quasi um die Ecke gebohrt - herstellen.

Studium auf Beruf ausgerichtet

Für die Unternehmen der Region ist die Zusammenarbeit mit der TH Aschaffenburg aus verschiedenen Gründen interessant, erklärte Stefan Prokosch, Senior Vice President bei Linde Material Handling. Einer davon ist, dass Studenten an der Hochschule »nicht ultratheoretisch, sondern praktisch orientiert« lernen. Die Kenntnisse aus dem Studium sind relevant für die Arbeitswelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen lasse sich sogar ein ganzes Studium an der TH auf ein bestimmtes Projekt in einem Betrieb hin gestalten.

Doch es geht nicht nur darum, sich künftige Fachkräfte in der Region auszubilden. Mit Blick auf die wissenschaftliche Arbeit sieht Prokosch auch beim Gabelstapler-Bauer »viele Forschungsthemen, die noch nicht bearbeitet sind«. Aktuell arbeitet Linde mit dem Zewis an einem Projekt, bei dem autonom fahrende Gabelstapler in einer Halle Menschen besser erkennen sollen, die womöglich zwischen die Fahrtwege laufen.

Was die Sensoren der TH Aschaffenburg können, zeigte Viktor Kreß den Besuchern im ICO. Dazu parkte ein Auto mit eingebauter Kamera auf dem Gelände. Auf einem Bildschirm daneben zeigte Kreß, was die Kamera erfasst. Ein Mann steht vor dem Auto, das System zeichnet ihn nach als Strichmännchen mit Punkten an Gelenken wie Schultern und Knien. Läuft der Mann los, zeigt der Bildschirm plötzlich nicht mehr nur das Strichmännchen: Mit roten Strichen in Laufrichtung des Mannes erkennt es auch, wo dieser hinläuft.

Stefan Rung ist Experte für hochpräzise Lasertechnologie. Die großen Geräte öffnet die Technische Hochschule Aschaffenburg im Zewis auch für Unternehmen der Region.

Für autonomes Fahren ist das eine wichtige Technologie, erklärt Kreß. »So erkennen wir zwei bis drei Sekunden im Voraus, wohin sich eine Person bewegt.« Das soll ermöglichen, dass zum Beispiel selbstfahrende Autos an einem Zebrastreifen rechtzeitig erkennen, wenn ein Passant sich darauf zubewegt.

Nachhaltigkeit wird mitgedacht

Bei aller Technologiekompetenz kam auch die Frage aus dem Online-Publikum: Wie kann das Zewis womöglich in Zukunft zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen? Klaus Zindler, Professor und Vizepräsident für den Bereich Forschung an der TH, antwortete: »Das ist für uns kein Zukunftsthema, das passiert jetzt schon.« Wissenschaftler der TH beschäftigten sich etwa mit der Frage, wie sich ein Energiespeicher sinnvoll in ein Stromnetz einbinden lasse. Oder damit, wie sich Ressourcen schonen ließen.

Auch das zeigt sich an Produkten wie der besonderen Düse, zeigt Benedikt Adelmann: Statt für solche Gegenstände 90 Prozent eines Metallblocks abzufräsen, lassen sie sich mit dem 3D-Drucker ohne großen Materialverlust Schicht für Schicht aufbauen.

Kevin Zahn

Hintergrund: Das Zewis und das »Open Innovation Lab« Das Zewis ist ein Zentrum für Technologietransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. Es ist vor rund zehn Jahren an der Technischen Hochschule Aschaffenburg gegründet worden. Sein Sitz ist am Industrie Center Obernburg bei Elsenfeld. Die Räume stellt die Betreiberfirma Mainsite kostenlos bereit. Das Zewis finanziert sich vor allem aus Geldern des Freistaats und aus »Drittmitteln«, die Forscher mit Vorhaben einwerben. Das »Open Innovation Lab« ist Teil des Zewis. In diesem offenen Labor stellen die Forscher ihre teuren und großen Geräte auch Unternehmen der Region zur Verfügung. Da gibt es etwa Laser-Apparate, die schneiden, schweißen und strukturieren können. Vor Corona seien über 100 Firmen pro Jahr auf die Forscher zugekommen, berichtete Ingenieur Stefan Rung. Das Zewis mit seinem offenen Labor soll Unternehmen Innovationen ermöglichen, die mit einem hohen Forschungsrisiko verbunden sind. Mitarbeiter am Zewis entwickeln dafür Konzepte und erstellen Machbarkeits-Analysen. ()