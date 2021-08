Sie können mehr als nur Lemon Tree

Konzert: Fools Garden zeigen beim Bikes- & Kultur-Event in Großheubach, dass sie großartige Songwriter sind

Großheubach 15.08.2021 - 16:31 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Überzeugten in Großheubach mit Abwechslung: Fools Garden. Foto: Marco Burgemeister

Den gestalteten am Samstag im Rahmen der Bikes & Kultur-Eventreihe auf der Chicken Ranch (Nudelfabrik Repp) auf künstlerischer Seite die Band Fools Garden.

Diese leistete trotz ihrer weltweiten Bekanntheit von Anfang an ein Paradebeispiel leidenschaftlicher »Überzeugungsarbeit«: Auf die Nachfrage an das Publikum, wer nur den »einen« Song kenne, meldeten sich zwar einige der Anwesenden. Doch auch die waren vom ersten Song an aktiv dabei, klatschten, feierten, tanzten.

Hohe Qualität - Auch als Trio

Um dies als Gruppe zu schaffen, braucht es Grundzutaten wie Qualität und Authentizität - beides vermittelten Fools Garden ab den ersten Tönen. Dazu kam, dass die Musiker trotz ihrer Bekanntheit »auf dem Boden geblieben sind«, wie es so schön heißt, von Anfang an den Draht zum Publikum suchten und fanden.

Fools Garden traten in Großheubach nicht in ihrer gewohnt sechsköpfigen Formationen, sondern in Trio-Besetzung mit Sänger Peter Freudenthaler, Gitarrist Volker Hinkel, der an diesem Abend zusätzlich für Synthesizer zuständig war, und Keyboarder Thorsten Kiefer, der in der »kleinen« Bandkonstellation nun Gitarre spielte und dazu ebenfalls Synthesizer/Elektronik übernahm, auf. Alleine diese Flexibilität verdeutlichte, wie vielfältig und kreativ die einzelnen Bandmitglieder sind.

Freudenthaler und Hinkel riefen Fools Garden als Gründungsmitglieder 1991 ins Leben, Kiefer stieß 2016 hinzu - sie harmonierten bestens. Mit atmosphärischen Flächen- und Synthesizerklängen wurde ein Intro zum Song »Still Running« vom 2018 erschienenen Album »Rise And Fall« gezaubert, was den idealen Einstieg in eine mehrstündige Achterbahnfahrt darstellen sollte. »Einen wunderschönen Guten Abend!« schickte Freudenthaler an das bereits rhythmisch unterstützende Publikum. Seine im Anschluss gesungenen Textzeilen erschufen mit dem musikalischen Fundament seiner versiert musizierenden Kollegen Hinkel und Kiefer ein großes Ganzes erschufen.

Das sorgte nochmals für ein Gefühl: dass da drei Personen auf der Bühne stehen, die lieben, was sie tun. Das gefühlvolle »I Burn« setzte die Präsentation des aktuellen Albummaterials fort, bestach durch perfekte Balance aus Gesangslinien und Gitarren, war bereits ein gut gesetzter Kontrastpunkt zur ersten Nummer und zeigte, dass es bei Fools Garden im Kern auf den Song ankommt: Ob bei der Umsetzung Synthies oder Gitarren im Vordergrund stehen, ändert nichts am hohen Niveau.

»Outta Love«, die im September 2020 veröffentlichte Single, wurde ebenfalls dankbar aufgenommen, bevor mit »Wild Days« tief in das eigene, rund zwölf (Studio-) Alben umfassende Repertoire gegriffen wurde: Wie Freudenthaler mitteilte, sei es der erste Song gewesen, der von Fools Garden jemals im Radio gespielt wurde, was 1993 ein »unfassbares Erlebnis« für die Band gewesen sei.

Ein tolles Gespür

Immer mehr wurde deutlich: Fools Garden sind exzellente Songwriter mit tollem Gespür für Melodie, Abwechslung und beeindruckende Gesangsdarbietungen, die das an soundtechnischen Ausdrucksmitteln verwenden, was zu einem Stück passt.

Der Auftritt war ein Querschnitt durch das Gesamtwerk der Band, darunter »Man Of Devotion« (2005), »Innocence« (2012) und der eingangs erwähnte »eine« Song: ihr Welthit »Lemon Tree« (1995). Einen Vorgeschmack auf das neue Album, das noch dieses Jahr erscheinen soll, gab es ebenfalls. Bis zum Zugabenblock ein einfach schönes Konzert, von einer fannahen Band, die deshalb ihrerseits auf ein dankbares Publikum zählen konnte. Veranstalter Andreas Löffelad und Christoph Repp boten den Gästen erneut eine super Organisation.

mab