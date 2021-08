Sie hilft Kindern in Mömlingen, stark zu werden

Jugendsozialarbeit: Natalia Marrero ist seit Januar an der Grundschule aktiv

Durch die Pandemie wurden alle aus ihrer gewohnten Ordnung herausgerissen. Nicht zuletzt Kinder mussten sich umstellen: Unterricht fand plötzlich vor dem Bildschirm statt. Man konnte keine Freunde mehr treffen. »Es gab Kinder, die aufgrund mangelnder sozialer Kontakte in eine depressive Stimmung geraten sind«, schildert Natalia Marrero. Die Eltern dieser Schüler seien sehr besorgt gewesen. Die Jugendsozialarbeiterin vermittelte an Fachleute: »In zwei Fällen gelang es innerhalb von acht bis neun Wochen, eine Erstvorstellung beim Psychologen zu bekommen.« Alleine hätten dies die Eltern kaum geschafft. Denn das psychosoziale Versorgungssystem ist überlastet.

In der Schule lernt man nicht nur, zu schreiben, die Quadratwurzel aus einer Zahl zu ziehen, geschichtliche Ereignisse zu interpretieren und eine fremde Sprache zu sprechen. Schulen sind zugleich soziale Lebensräume. Jugendsozialarbeiter an Schulen kümmern sich schwerpunktmäßig um dieses Soziale in allen seinen Facetten. So lernen auch die Mömlinger Grundschüler bei Natalia Marrero, was nicht explizit im Lehrplan steht. Und doch so wichtig ist, um das Leben zu meistern. Das betrifft zum Beispiel Konflikte. Die wollen gelöst sein - in der Familie, in der Schule und später im Beruf.

Doch nicht jedes Kind hat die dazu notwendigen Fertigkeiten bei seinen Eltern erworben. Im Augenblick müssen laut Natalia Marrero überhaupt sehr viele Jungen und Mädchen neu lernen, konfliktfrei in einer Gruppe klarzukommen. Im nächsten Schuljahr wird es deshalb ein Bündel an Maßnahmen zum sozialen Lernen geben. »Durch Kooperationsübungen und Übungen zur Teambildung wollen wir das gegenseitige Vertrauen stärken«, so Marrero.

Für ein Kind aus reichem Haus, heißt es oft, ist das Leben in der Pandemie leichter. Das jedoch kann Natalia Marrero nicht pauschal bestätigen. In Mömlingen seien auch Erstklässler aus wohlhabenden Familien stark von der langen Zeit des Distanzunterrichts betroffen gewesen, berichtet sie. Einige weigerten sich im Juni gar, wieder zur Schule zu gehen. In einem Fall war die Verweigerungshaltung so stark, dass sich die Jugendsozialarbeiterin jeden Morgen auf den Weg in die Familie machte, um das Kind abzuholen und in die Schule zu begleiten. Erst nach zwei Wochen löste sich die Blockade.

Über Probleme soll in Mömlingen nicht der Mantel des Schweigens gebreitet werden: Jugendsozialarbeit zielt darauf ab, Schwierigkeiten auf eine gute, kreative Weise anzupacken. Die Grundschüler lernen bei Natalia Marrero vor allem auch, mit Fehlern konstruktiv umzugehen. Die Sozialarbeiterin ermutigt dazu, Fehler offen zuzugeben, statt sie zu vertuschen. Und sie hat Tipps auf Lager, wie man etwas, was man verbockt hat, wieder gutmachen kann. Das kann in einem Gespräch unter vier Augen geschehen. Vielleicht schreibt man auch einen Entschuldigungsbrief: »Letztlich erproben die Kinder selbst, was für sie persönlich am besten passt.«

Konflikte können für lange Zeit einen Schatten auf das Verhältnis zweier Menschen werfen. Doch das muss und das soll nicht so sein. Jeder Mensch macht mal Fehler, vermittelt Natalia Marrero. Das ist nicht schlimm. Schlimm wäre es nur, so zu tun, als wären Fehler etwas, was normalerweise nicht vorkommt. Und als wäre das Zugeben von Fehlern ein Zeichen von Schwäche. Gut mit Ausrutschern und Missgeschicken umgehen zu können, macht im Gegenteil stark: »Kinder erleben dadurch, dass sie handlungsfähig sind.« Das nimmt Druck und entlastet. Zur eigentlichen Belastung wird ja immer das Gefühl, einer Situation hilflos ausgeliefert zu sein.

Fühlt sich ein Kind belastet, geht es in der Schule oft langsam, aber sicher bergab. Natalia Marrero, die im Auftrag des Landratsamts, finanziert von der Gemeinde, an der Mömlinger Grundschule im Einsatz ist, sorgt dafür, dass Belastungen nicht zu Leistungseinbrüchen führen. Jugendsozialarbeiter, sagt sie, helfen aus Teufelskreisläufen heraus. Die beginnen damit, dass Negatives, etwa ungelöste Konflikte oder schlechte Leistungen, zu Frust führen. Der Frust verstärkt die Belastungen. Dadurch nehmen die Leistungen weiter ab: »Solche Kreisläufe zu durchbrechen, genau dafür bin ich da.«

Ganz schwierig wird das Lernen, ist ein Kind schwer traumatisiert. Das betrifft vor allem Kinder aus geflüchteten Familien, die oft Schlimmes in ihrem Heimatland, auf der Flucht oder in ihrer neuen Heimat erlebt haben. Nun gibt es an der Mömlinger Grundschule nur vergleichsweise wenige Kinder mit Migrationshintergrund: »Doch gerade auch für sie bin ich als Ansprechpartnerin da.« Und zwar als eine sehr versierte. Natalia Marrero ist zum einen systemische Beraterin. Von 2014 bis 2016 kümmerte sie sich im Landkreis Miltenberg außerdem um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: »Aus dieser Zeit habe ich noch viele Kontakte zu Hilfsangeboten.«

Stichwort: Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) wurde ursprünglich mit Blick auf sozial benachteiligte junge Menschen eingeführt. Die Verantwortung für diese Leistung liegt bei der Jugendhilfe, nicht bei der Schule, obwohl die Leistung von der JaS-Fachkraft direkt an der Schule erbracht wird. Die Jugendhilfe erfüllt mit JaS ihren präventiven Auftrag. Sie will problematischen Entwicklungen rechtzeitig begegnen und möglichst früh Hilfe anbieten, wenn die gesellschaftliche Integration aufgrund von Benachteiligungen gefährdet ist. pat