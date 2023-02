Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sichtbare Unterstützung für "einen echten Odenwälder"

Umweltschutz: Neue Tafel in Windischbuchen klärt über Feuersalamander auf

Eichenbühl 25.02.2023 - 00:00 Uhr 1 Min.

Enthüllen die Tafel am Dorfplatz gemeinsam (von links): Landrat Jens Marco Scherf, Jutta Weber, Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz und Bürgermeister Günther Winkler.

Bürgermeister Günther Winkler, Landrat Jens Marco Scherf als Vorstand des Unesco-Geoparks Bergstraße-Odenwal, Geschäftsführerin Jutta Weber sowie Steffen Scharrer, Vorsitzender der Kreisgruppe Miltenberg beim Bund Naturschutz hatten sich dafür in der kleinen Gemeinde getroffen. Scharrer erklärte, dass der Feuersalamander ein "echter Odenwälder" sei. Sein Lebensraum sei aber bedroht. "Für ihn gibt es keine heile Welt", so Scharrer.

Die schwarz-gelben Tiere bräuchten Laub- und Mischwälder mit Moos und Sträuchern zum Verstecken. Wenn im Frühjahr Weibchen Larven absetzten, seien sie auf saubere Quellbäche angewiesen. Diese müssten Wasser führen, bis sich Tiere aus Larven entwickeln. Der Klimawandel habe viele Quellen versiegen lassen. Die Trockenheit im Wald setze dem Bestand zu. Auch das Auto sei ein Feind der Feuersalamander. Hinzu komme eine Pilzkrankheit, die vom Menschen übertragen werde. "Tun wir also dem Feuersalamander einen Gefallen, wenn wir ihn nun in den Blickpunkt der Menschen rücken?", fragte Scharrer. Er sagte aber auch, dass den Tieren nichts besseres als die Solidarität eines ganzen Dorfes passieren könne.

Die Informationstafel auf dem Dorfplatz hält Wissenswertes für Naturfreunde bereit. Landrat Scherf betonte die Bedeutung des Geoparks mit seinen 102 Mitgliedsgemeinden, zu denen nun auch Windischbuchen zähle. Die recht große Population, die sich an der Schulzenmühle aufhalte, gelte es zu schützen. Weber betonte, dass man die Population seit 2021 beobachte. So sei bereits die Geschwindigkeit auf der Straße begrenzt worden. "Für die Weibchen, die auf dem Weg zu einem Gewässer zum Absetzen der Larven sind, ist die Straße die größte Gefahr", verdeutlichte sie. Wenn die Menschen wüssten, warum sie an der Stelle langsamer fahren sollen, seien die Feuersalamander sicherer.

Mit Eichenbühls Bürgermeister Winkler wurde die Infotafel feierlich enthüllt. Die Jagdhornbläser Miltenberg sorgten für den musikalischen Rahmen. Einen Feuersalamander bekamen die Gäste nicht zu Gesicht - aber vielleicht wird Windischbuchen ja bald umbenannt zur "Feuersalamanderstadt" im Landkreis Miltenberg.

asz