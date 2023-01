Sicherheit und Gesundheit haben in Mömlingen oberste Priorität

"Müm­ling, He­lau!"-Ru­fe, fei­ern­de Men­schen, feucht-fröh­li­che vergnüg­te Nar­ren, strah­len­de Kin­derau­gen. So wird es am Fa­schings­di­ens­tag, 21. Fe­bruar, ab 14.11 Uhr beim Kreis­kar­ne­vals­zug in Möm­lin­gen zu­ge­hen. Das dies­jäh­ri­ge Mot­to lau­tet "Des is doch, was ihr al­le wollt, der Zuch wär­rer dosch Müm­ling rollt.". Doch be­vor die Nar­ren fei­ern kön­nen, steckt noch viel Ar­beit an, vor al­lem für Flo­ri­an Heg­mann. Heg­mann, seit 2011 Mit­g­lied beim Möm­lin­ger-Car­ne­val-Ve­r­ein (MCV), ist als Zug­mar­schall in die­sem Jahr wie­der für die Pla­nung, Or­ga­ni­sa­ti­on und den Ablauf des Kreis­kar­ne­vals­zu­ges zu­stän­dig.