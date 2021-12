Serie "Zukunft denken": Weihnachtsbäume großzuziehen ist alles andere als ein Selbstläufer

Regionale Nadelgewächse mit besserer Ökobilanz - Thorsten Helmstetter verkauft in Großwallstadt Tannen in Töpfen

Miltenberg 10.12.2021 - 16:00 Uhr Kommentieren 5 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

20.000 Nordmanntannen wachsen auf den Ackerflächen der Familie Röchner in Mainbullau. Am dritten Advent kann man sich seinen Baum hier selbst aussuchen – und wenn gewollt: auch selbst schlagen.

In seiner Baumschule in Großwallstadt züchtet der 48-Jährige Tannen und Fichten. Allesamt im Topf, allesamt ohne Chemie. Gleich zwei Pluspunkte in Sachen Nachhaltigkeit. Hinzu kommt der Transportweg. Der fällt weg, kauft man lokal. Dafür plädiert Helmstetter. »Es macht einfach keinen Sinn, Bäume quer durch Europa zu fahren, wenn es vor Ort genauso gute gibt.« Damit dass so ist, ist er das ganze Jahr beschäftigt. Denn: Weihnachtsbäume großzuziehen, ist alles andere als ein Selbstläufer.

Produziert in seiner Baumschule ausschließlich Tannen und Fichten im Topf: Thorsten Helmstetter.

20.000 pieksige Nadelgewächse auf drei Hektar

Das weiß auch Rainer Röchner. Der 56-Jährige baut in Mainbullau Nordmanntannen an. In dem Miltenberger Stadtteil wachsen auf drei Hektar etwa 20.000 pieksige Nadelgewächse. So naturbelassen sie auch sind: Fröhlich vor sich hin wachsen, wie es ihnen beliebt, können sie nicht. Immerhin haben »die Kunden genaue Vorstellungen, wie ein Baum auszusehen hat«, sagt er.

Das Gros wolle einen schmalen Baum. Weil das aber »nicht unbedingt die natürliche Wuchsform ist, müssen wir viel mit der Schere korrigieren«. Sonst werden sie zu breit, ausladend. Zudem bevorzugen einige eine dichte Tanne, andere eine mit sichtbarer Astgrenze - um echte Kerzen anzubringen. Generell gehe der Trend zur kleineren Tanne. »Zumindest bei uns.«

Keine Spitze? Undenkbar!

Lichter, dichter, schmaler, breiter: »Es muss von allem etwas da sein«, sagt Röchner. Formschön sollen sie alle sein. »Die ersten Bäume, die wir gepflanzt haben, haben wir erst einmal sechs, sieben Jahre wachsen lassen.« Heute geht's früher los mit den Schönheitskorrekturen, nach etwa der Hälfte der Zeit. Der Fachmarkt spricht von Formschnitt.

Damit nicht genug: Treibt eine Tanne keine Spitze aus, muss ein Ast her. Mithilfe eines Bambusstabs bindet Röchner ihn hoch, sorgt so für Ersatz. Ein Weihnachtsbaum ohne Spitze? Undenkbar. Nicht zuletzt muss der 56-Jährige regelmäßig das »Unkraut in Schach halten«, wie er sagt. Die Nadelgewächse brauchen Licht und Luft. Dafür muss irgendwann auch der untere Astkranz weichen. »Es braucht viele Arbeitsschritte, bis aus einer Tanne ein Weihnachtsbaum wird.«

Zehn bis zwölf Jahre stehen die Tannen - die vierjährig eingepflanzt werden – in Mainbullau, bevor die Säge zum Einsatz kommt. Röchner verkauft sie vor Ort auf seinem Hof, liefert sie aber auch an Standbetreiber.

Die Nordmanntannen zu verkaufen, ist bei den Röchners Familiensache: Auch die Nichte von Rainer Röchner lässt sich nicht lange bitten.

Geschlagene Bäume aus dem Sinntal

Helmstetter bringt seine Bäume ausschließlich selbst an den Mann und die Frau. Der 48-Jährige baut aber auch deutlich weniger an. Etwa 2000 Quadratmeter Fläche hat er für Tannen und Fichten reserviert. Etwa 800 bis 1000 Exemplare unterschiedlichen Alters gedeihen dort. Auch Helmstetter achtet auf »schönes Wachstum«. Darauf, »kompakte, dichte Bäume zu bekommen«, wie er sagt. Auch er schneidet, mäht, pflegt. Seine Kunden sind nicht weniger anspruchsvoll. Neben seinen eigenen Bäumen bietet er geschlagene Bäume aus dem Sinntal an. Seine eigenen verkauft er ausschließlich im Topf. Das spart Platz und Zeit.

Bedeutet aber auch, dass er sie alle drei bis vier Jahre umpflanzen muss. Der Effekt: Die Wurzeln bleiben kompakt, wuchern nicht wild in der Erde. Kommt der Baum schließlich in den Topf, gehen wenig Wurzeln verloren – und er kann im heimischen Garten »gut anwachsen«, erklärt Helmstetter. Wenn das denn der Plan ist: »Einige Kunden stellen den Baum auf die Terrasse und holen ihn beim nächsten Weihnachtsfest wieder ins Zimmer. Andere verpflanzen ihn im Garten, um ihn im Folgejahr wieder auszugraben, andere warten ein paar Jahre und sägen ihn dann ab.« Der Möglichkeiten sind da viele. Im Sinne der Nachhaltigkeit sind sie alle ein Plus.

Damit die Tannen nach dem Weihnachtsfest im Garten seiner Kunden gut anwachsen, pflanzt Thorsten Helmstetter sie alle drei bis vier Jahre um. Dadurch bleiben die Wurzeln kompakt.

Baumschule kommt ohne Pestizide aus

Ein Plus ist auch, dass Helmstetter bei seinen Tannen und Fichten auf Pestizide verzichtet. »Weihnachtsbäume sind ohnehin nicht so anfällig für Schädlinge und Krankheiten«, sagt er. Und meint: Es braucht keine Insektizide, Fungizide, Herbizide. Besser so. Immerhin stehen Pflanzenschutzmittel in der Kritik. Sie gelangen in Gewässer und Böden, schädigen und töten Insekten, gasen letztlich im Wohnzimmer aus. Das ist weder nachhaltig noch gesund.

Helmstetter hält es bei all seinen Pflanzen so: »In der Baumschule verwenden wir nichts«, sagt er. Nur im äußersten Notfall, wenn im Verkaufsraum etwa ein Eichenprozessionsspinner am Werk ist, macht er eine Ausnahme. Die Raupen seien eine gefährliche Sache. Bevor sich Kinder die Haut verbrennen, werde er lieber tätig. Darüber hinaus »regelt die Natur das meiste selbst, wenn man sie nur machen lässt«.

Spurennährstoffe für die Tannen

Auch Röchner lässt die Natur machen. Er hilft nach, wenn seinen Tannen Spurennährstoffe fehlen. Alle zwei bis drei Jahre nimmt er Bodenproben, schickt diese an ein Labor. Lässt ermitteln, woran es mangelt. Sehr selten, wenn die Bodenprobe nicht ausreicht, folgt eine Nadelprobe. Das Resultat lautet meist: zu wenig Eisen. Ein bisschen wie beim Menschen.

Haben die Nordmanntannen davon zu wenig – und sei es nur minimal –, wachsen sie nicht wie sie sollen, entwickeln zudem nicht die gewünschte, dunkle Nadelfarbe. »Da sind sie sehr empfindlich«, weiß Röchner. Und ergänzt: »Außerdem müssen wir die Böden kalken.« Die Tannen brauchen einen gewissen pH-Wert, das sei bei allen landwirtschaftlichen Kulturen so. Also hilft der 56-Jährige nach, maximal zweimal im Jahr. Und »immer nur, wenn wirklich etwas fehlt«.

Grundsätzlich müsse er wenig nachhelfen, um die Bäume optimal zu versorgen, sagt Röchner. Er habe die Ackerflächen rausgefiltert, die am besten passen. Letztlich haben die Pflanzen jedoch »einen großen Bedarf an Nährstoffen. Auf einem Feldstück wächst so viel Tonnen Grünmasse auf, da muss dann schon was im Boden sein. Sonst wird das nichts.«

Bitte kein Plastik-Exemplar

Bodenproben, Nährstoffe, pH-Wert: So umfangreich ist die Pflege einer Tanne im Topf glücklicherweise nicht. Man brauche keinen grünen Daumen, um sie gut durch die Weihnachtszeit und in den Garten zu bekommen, sagt Helmstetter. Wichtig sei, sie gut zu wässern, damit die Wurzeln nicht austrocknen. Außerdem sollte man sie behutsam an die warme Wohnung gewöhnen, sie erst einmal zwei, drei Tage in einer Garage oder einem kühlen Treppenhaus stehen lassen, bevor man sie ins Zimmer holt. Dasselbe gelte, wenn der Umzug in den Garten oder zurück auf die Terrasse ansteht.

Helmstetter selbst greift nicht zum Topf, sondern zu einem geschlagenen Exemplar aus dem Sinntal. »Wir haben gerne einen größeren Baum«, sagt er. Gute zwei Meter dürfen es schon sein. »Das wäre ein riesiger Wurzelballen, alles in allem mit einem Gewicht von 150 Kilo: Da braucht man dann einen Stapler, um den ins Zimmer zu bekommen«, lacht er. Wichtig ist zudem, dass es ein echter Baum ist. »Der ist natürlicher, duftet, ist einfach schöner«, findet er. Heißt: Bitte kein Plastik.

Auch hässliche Bäume verdienen ein schönes Fest

Ob die so viel ökologischer sind, bezweifelt er. »Die lebenden Bäume produzieren zumindest Sauerstoff, während sie wachsen. Sie bieten Platz für Insekten und werden oftmals auf Flächen angebaut, die für den normalen Ackerbau ohnehin nicht geeignet sind.« Dass die Weihnachtsbäume aus dem Wald kommen, sei lange vorbei. »Dafür brauchen wir einfach zu viele.« Kaum jemand mag zum Fest der Liebe auf die schöne alte Tradition verzichten.

Apropos Fest der Liebe: Da scheint das Mitgefühl bei einigen groß - so groß, dass sie explizit einen »hässlichen Baum« suchen, wie Helmstetter sagt. »Damit auch der ein Zuhause kriegt.« Und nicht einfach traurig im Häcksler landet. Auch hässliche Bäume verdienen ein frohes Fest. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch ziemlich mitfühlend, gnädig, besinnlich. Ganz im Sinne von Weihnachten.

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER

Hintergrund: Baum-Spender und Entsorgung Zahlreiche Landkreis-Kommunen suchen Jahr für Jahr Spender von Weihnachtsbäumen für ihre Plätze. Melden tun sich Leute, denen die Tanne oder Fichte im eigenen Garten vielleicht zu groß geworden ist. Gefällt werden sie dann zwar trotzdem, aber immerhin anstatt eines großen Waldbaums. Diese Praxis ist nicht nur bewährt, sondern auch nachhaltig. Ist das Fest vorbei, können die Bäume bei den gemeindlichen Grünabfallsammelplätzen, der Kreismülldeponie Guggenberg (Kompostieranlage) oder beim Grünabfallsammelplatz Erlenbach angeliefert werden, teilt das Landratsamt mit. Vie­ler­orts sammeln auch Ve­r­ei­ne die ausgedienten Bäume ein. In der Regel ist die Anlieferung kostenfrei, da die Bäume von Anwesen stammen, die an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen sind. Welche Menge an Christbäumen jährlich entsorgt wird, wird nicht erfasst, da die Christbäume als holzige Gartenabfälle gelten und gemeinsam mit diesen zerkleinert und entsorgt werden. Holzige Gartenabfälle werden energetisch verwertet und für die Erzeugung von Strom beziehungsweise Fernwärme genutzt, so das Landratsamt. (kwo)