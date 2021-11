Serie Winzer der Region: So arbeitet die Familie Stich in Bürgstadt

Der hauseigene Sekt als Sahnehäubchen

In diesem Fachwerkhaus war das ehemalige Gasthaus "Zum Löwen", jetzt ist es das Weingut Stich "Im Löwen" Philipp Stich mit Helfern bei der Spätburgunder-Lese. Drei Weinbauexperten: Helga, Gerhard und Philipp Stich. Der selbst produzierte Sekt reift neun Monate in der Flasche und wird im 21-Tage-Prozess abgerüttelt.

Neben vielen Fachwerkhäusern fällt in Bürgstadt ein Haus besonders ins Auge: das ehemalige Gasthaus »Zum Löwen«, ein historisches Haus aus der vorletzten Jahrhundertwende, auffällig mit gelben Klinkersteinen und Verzierungen aus rotem Sandstein. Das einzigartig erhaltene Haus mit seinem vom ausgehenden Jugendstil geprägter Charakter wurde von der Familie behutsam renoviert und hat dem Weingut den Namen gegeben: Weingut Stich »Im Löwen«.

»Die Traditionsgaststätte war früher Treff der Bürgstädter. In dem dazugehörigen großen und sehenswerten Festsaal wurden die unterschiedlichsten Feste gefeiert oder Veranstaltungen durchgeführt«, erklärt Gerhard Stich bei unserem Besuch auf dem Weingut. Für ihn sei die Nachhaltigkeit und das Bewahren von Bewährtem eine selbstverständliche Wirtschaftsweise des Weingutes, das in der jetzigen Struktur seit 1986 bestehe, aber stetig erweitert werde. Das Wissen vom schonungsvollen Umgang mit den Ressourcen und der Respekt gegenüber der Natur sei Basis ihrer Arbeit.

Traditionsreiche Küferfamilie

In der traditionsreichen Holzküferfamilie Stich wurden über viele Generationen Holzfässer gefertigt und im Nebenerwerb Wein an- und ausgebaut. Verkauft wurde er ausschließlich in der Häckerwirtschaft. Nach der Ausbildung von Gerhard Stich zum Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft mit dem neuen Schwerpunkt Weinanbau wurde die Struktur des Betriebes verändert. Mit seiner Frau Helga, die die gleiche Ausbildung absolviert hat, kam neben der weinbaulichen auch gastronomische Kompetenz ins Haus. Ihre eigenen zwei Hektar Rebenfläche in Prichsenstadt wurden in das Weingut mit jetzt insgesamt zehn Hektar Fläche integriert. Ihr Elternhaus, der Gasthof Grüner Baum, wird von ihrer Schwester weiter geführt. In Bürgstadt wird in naher Zukunft der Betrieb des Weingutes in die nächste Generation überführt. Der Familienbetrieb lebt von der Weitergabe des Wissens der älteren an die jüngere Generation und erneuert sich dabei stetig. Mit Sohn Philipp, der den Studiengang Weinbau und Oenologie in Geisenheim absolvierte, wird dann die Weinbautradition fortgesetzt.

Der respektvolle und nachhaltige Umgang mit den Ressourcen der Natur sei eine Selbstverständlichkeit. So wird zum Beispiel neben eigener Stromerzeugung und Kompostierung die Bodenfruchtbarkeit mit stickstoffbindenden Pflanzen gefördert und damit Zusatzdüngung vermieden. Eine Besonderheit ist die eigene Sektherstellung als einziger Winzerbetrieb in Bürgstadt, also vom Wein über den Gärvorgang, den Rüttelprozess, das Degorgieren bis hin zum Verkauf.

Über Jahrhunderte kultiviert

Die Weinwelt der Stichs ist das Terroir des Centgrafenbergs und des Hundsrück. Auf diesen über die Jahrhunderte kultivierten Lagen mit ihren kunstvollen Trockenmauern aus Buntsandstein wachsen sonnenliebende Spätburgunderreben zu großen Gewächsen heran. Ihre Weine kennzeichneten eine hohe Dichte, Fülle und Eleganz. Die Rotweine seien geprägt von feinfruchtigen Aromen und einer samtigen Struktur, die Weißweine zeichneten sich durch eine feine elegante Fruchtausprägung aus. Die Gutsweine seien die Basisweine des Weinguts, unkompliziert und fein strukturiert für den täglichen Weingenuss. Passend zu den verschiedensten Anlässen des Lebens und zur feinen Küche. Aus den anspruchsvollen Gewächsen stammten die Lagenweine, originäre klassische Frankenweine im typischen Bocksbeutel. Premiumqualität habe die Löwenlinie, wo nur die besten, handverlesenen Trauben ausgewählt und mit viel Ruhe in Barriques oder großen Holzfässern aus Spessarteiche heranreiften. Der Traditionsbetrieb Stich folgt seinem Leitspruch: »Weine mit Charakter für Menschen mit Charakter.«

Zaheln und Fakten: Weingut Stich Das Weingut Stich baut auf einer Rebfläche von zehn Hektar Weinreben an, acht in Bürgstadt und zwei in Prichsenstadt im Landkreis Kitzingen. Nach ihrer betrieblichen Bedeutung haben bei den Rotweinen den größten Anteil der Spätburgunder, gefolgt von Frühburgunder, Schwarzriesling und Domina. Bei den Weißweinen sind es vorwiegend Silvaner und Müller-Thurgau sowie Weißburgunder, Gewürztraminer, Kerner und Bacchus. Ganz nach traditioneller Häckerwirtschaftskultur ist der Gutsausschank im "Löwen" jeweils 14 Tage im Frühjahr, Sommer und Winter geöffnet.