Serie: Ein Frühlingsspaziergang in Klingenberg

Vom Main bis hoch zum Aussichtsturm

Ingrid und Karl Grubmüller aus Groß-Umstadt genießen mit Hund Cora die Sonne und den Blick über das Maintal. Kristin Hill aus Aschaffenburg hat den Anstieg zur Clingenburg geschafft. Wolfram Eckern aus Heusenstamm genießt den Tag bei strahlendem Sonnenschein. Auf dem Weg zur Clingenburg kann man bereits die Aussicht genießen.

Schmale und verwinkelte Gässchen mit Fachwerkhäusern und Kopfsteinplaster zeichnen die Klingenberger Altstadt aus. Wer genau hinschaut entdeckt, kunterbunt bepflanzte Sandsteintröge. Auf einer Mauer sitzt ein Junge mit seiner Mutter und lässt sich sein Eis schmecken. In der Rathausstraße sticht eine Telefonzelle ins Auge: Bunt bemalt und zu einem Bücherschrank umfunktioniert, ist sie ein richtiger Hingucker. Viele Fahrradfahrer sind unterwegs sowie Menschen mit Wanderrucksäcken, die hoch hinaus möchten und zu einer der vielen Wanderrouten aufbrechen.

Aussicht von der Burg

287 Stufen höher kann die Ruine der Clingenburg bestaunt werden - und zwar in naturbelassenem Zustand. Sonst kennt man die Location nur zu Veranstaltungen mit Tribüne. So hat auch Kristin Hill die Burg immer nur bei Musicalbesuchen gesehen und daher das Wetter genutzt, um mit einer Freundin einen Ausflug hierher zu machen. Die 28-Jährige freut sich auf den Frühling: »Ich fühle mich wacher, die Sonne gibt Kraft und man ist dadurch glücklicher«. An der Jahreszeit gefällt der Aschaffenburgerin, dass sie endlich mit Freunden draußen sitzen und die Sonnenstrahlen genießen kann.

Auf der Aussichtsplattform hinter der Ruine hat sich das Ehepaar Grubmüller einen Platz gesichert. »Es ist wunderschön hier«, findet Ingrid Grubmüller. Von der Bank aus haben sie den Blick auf das Maintal und genießen die Sonne bei leichtem Wind. Hund Cora sitzt zwischen den beiden und holt sich Streicheleinheiten ab. Jetzt, wo der Frühling in den Startlöchern steht, freut sich Ingrid Grubmüller »auf die Blumen, die Blätter und dass alles grünt«. Ihr Mann Karl fügt hinzu: »Auf das Bunte«. Die Groß-Umstädter erzählen, dass sie Zuhause einen Garten haben, indem bereits Krokusse wachsen. Sie kennen die Gegend und waren schon oft hier: »Wir hatten viele Jahre ein Wohnmobil«, verrät Karl Grubmüller. Seine Frau pflegt den Blick für die kleinen Dinge. So schaut sie im Alltag nach rechts und links und entdeckt so auch kleine Details: »Ich habe mich so gefreut, als ich die ersten Veilchen gesehen habe«, erzählt sie erfreut.

Im Wald ist der Frühling noch nicht richtig angekommen. Neben einigen grünen Flecken wirkt alles noch recht kahl. Doch wer kurz innehält, entdeckt erste Frühlingsboten: Hier und da blitzen kleine Blümchen hervor, die Vögel zwitschern und immer wieder schallt das laute Hämmern eines Spechtes durch den Wald. Begleitet von Vogelgesang geht es über Stock und Stein weiter nach oben.

Auf dem Kastanienweg

Angekommen am Aussichtsturm bricht das Ehepaar Eckern gerade auf. »Wir sind den Kastanienweg gelaufen und haben dann den Turm entdeckt«, so Wolfram Eckern. So haben es sich die beiden nicht nehmen lassen, hier eine Pause einzulegen. Auch ihnen ist beim Wandern etwas aufgefallen: »Die Natur ist im Aufbruch, man hört die Vögel und auch die anderen Tiere erwachen«, so der Heusenstammer. »Wir haben drei Eichhörnchen gesehen«, ergänzt seine Frau. Sie gehen regelmäßig wandern, auch in Klingenberg waren sie schon häufiger. Für das Ehepaar Eckern eine Auszeit und gleichzeitig ein Genuss, für den sie auch den weiteren Weg aus Heusenstamm gerne auf sich nehmen.

Gegenüber hat es sich eine Familie auf der Baumstamm-Sitzgruppe bequem gemacht. Sie vespern gemeinsam und die Kinder toben auf dem Spielplatz. Am Aussichtsturm gibt es auch ein Wanderheim: Perfekt um für eine Wanderpause einzukehren, sich zu stärken und Kraft zu tanken. Wer sich auf den Turm traut, kann eine tolle und weite Aussicht über Klingenberg und Umland genießen.

Christin Reiter

Tipp: Spaziergang in Klingenberg Ein Spaziergang am Main und durch die verwinkelten Gässchen der Altstadt lohnt allemal. Wer seinen Kreislauf in Schwung bringen möchte, kann den Weg zur Clingenburg bestreiten. Über die Rathausstraße gelangt man zur Seltenbachschlucht, wo bereits die 287 Sandsteinstufen warten. Wer den Weg zur Clingenburg gemeistert, die Aussicht genossen hat und noch nicht müde ist kann zu weiteren Abenteuern aufbrechen. Verschiedene Wege führen zum Aussichtsturm mit Wanderheim. Um zwei Möglichkeiten zu nennen: Der Esskastanien-Lehrpfad, über den man dort querfeldein über Stock und Stein hingelangt und währenddessen Infotafeln und Holzskulpturen (aus dem Holz der Esskastanie) bestaunen kann. Aber auch über den Sonnenweg in Richtung Wald ist der Aufstieg beschildert möglich.