Sensationelle Anfrage aus Indien für Buchener Hip-Hop-Gruppe

Blick in den Odenwald

NECKAR-ODENWALD 01.11.2022 - 11:34 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Buchener Hip-Hop-Formation "Next Level" hat eine Einladung zu einem Festival in Indien erhalten.

Hip-Hop-Gruppe: Eine sensationelle Anfrage aus Indien beflügelt seit Juli die Buchener Streetdance-Gruppe »Next Level« des TSV 1863 Buchen. Dieses Mal geht es nicht um eine Meisterschaft, sondern um zwei Show-Auftritte der vielfachen Deutschen Meister und der Weltmeister aus dem Jahr 2018 auf Indiens größtem Kulturfestival »Mood Indigo«. Es wird auch liebevoll »Moodi« genannt.

Dieses Festival veranstalten seit 1971 Studenten jährlich Ende Dezember auf dem Universitätscampus in Mumbai vom indischen »Institute of Technology«. Das gemeinnützige Festival hat im Laufe der Jahre eine beachtliche internationale Medienaufmerksamkeit und zahlreiche Sponsoren für sich gewinnen können.

Die Buchener Tänzer erhoffen sich im Anschluss weitere Auftritte nicht nur in Indien. Hochmotiviert haben die Tänzer, der Choreograph Kevin Sauer und der Projektleiter Volker Schwender der Teilnahme an diesem Festival zugestimmt. Die Verträge sind inzwischen unterschrieben, Hin- und Rückflug sowie das Hotel, das sich auf dem großen Campus befindet, gebucht. Mit Konzerten und verschiedenen Künstlern, die über vier Tage hinweg auftreten, legt »Mood Indigo« Wert darauf, die Besucher ständig zu unterhalten. Außerdem fördern die Organisatoren soziale Projekte.

Sanierung: Die Stadt Walldürn will nach und nach ihre drei in die Jahre gekommenen Brücken über den Marsbach sanieren. In der Sitzung am Montag stellte Daniel Schäfer vom Ingenieurbüro ALS aus Würzburg ein Sanierungskonzept für die Marsbachbrücke »Heideblick« im Breiten Gässchen, nahe dem Wohnmobilabstellplatz, vor. Die Kosten für die Sanierung sollen nach Angaben der Stadtverwaltung bei rund 420 000 Euro liegen. Ein möglicher Zuschuss könnte 50 Prozent der Kosten ausmachen. Mit dem ersten Bauabschnitt soll im April oder Mai 2023 begonnen werden. Schäfer rechnet damit, dass die Sanierung Anfang 2024 abgeschlossen sein wird.

Windkraft: Auf Gemarkungen von Walldürn, Wettersdorf und Glashofen könnten in den nächsten Jahren bis zu sieben Windkraftanlagen entstehen. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten von einer Informationsveranstaltung der Firma »Windenergie S&H« aus Buchen-Hettigenbeuern. Die am Projekt Beteiligten informierten darüber, dass sie mit 1200 Meter den Mindestabstand zur Wohnbebauung deutlich überschritten.

Wie viele Windräder sich am Ende im Wald drehen werden, hängt vom Verlauf der Genehmigung ab. Dazu müsste »S&H« einige Gutachten einreichen. Bürgermeister Markus Günther (CDU) betonte, dass der Gemeinderat der Stadt das Projekt nur dann genehmigen werde, wenn es die Mehrheit der Einwohner der betroffenen Ortsteile unterstützen würden.

BER