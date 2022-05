Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Seniorenpflege »Leidersbach« eröffnet

Gesellschaft: 20 der insgesamt 73 Plätze belegt

Leidersbach 22.05.2022 - 20:04 Uhr < 1 Min.

Wurde neu eröffnet: die Seniorenpflege »Leidersbach«. Foto: Hans Zajic

Und nun seien nicht einmal neun Monate nach dem Spatenstich bereits 20 der 73 Plätze belegt.

Manfred Schüssler (Stiftung Altenhilfe), Michael Schüßler (Bürgermeister), Udo Schwetlick (Bauträger) und Karin Fleischer (Volksbank Franken eG) hoben in ihren Begrüßungsansprachen die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor. Sie habe es möglich gemacht, das Projekt in schönster Lage oberhalb von Leidersbach zu verwirklichen. Nicht einmal drei Jahre, nachdem man erstmals zusammen gesessen habe und ob der Planung belächelt worden sei, so Bürgermeister Schüßler, bedeute das Projekt nun ein neues Zuhause für bis zu 73 und einen Arbeitsplatz für bis zu 55 Personen.

Gesanglich umrahmt wurde die Eröffnungsfeier durch Sammy Trautmann. Die Segnung der Räumlichkeiten nahm Pfarrer Martin Wissel vor.

