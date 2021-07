Seniorenheime im Kreis Miltenberg lockern Vorschriften mit Vorsicht

Freude – aber auch Mahnung, Hygienevorschriften weiterhin zu beachten

Bild aus dem Pflegeheim St. Elisabethenstift in Großheubach: Marion Birkholz (Mitte) freut sich ihre Eltern wieder einfacher besuchen zu können.

»Wir müssen weiterhin vorsichtig sein, aber wir haben aufgemacht - seit Pfingsten brauchen Besucher keinen Test und auch keine Anmeldung mehr, sie müssen nur noch Masken tragen«, sagt Andreas Zöller, Einrichtungsleiter des Pflegeheims im St. Elisabethenstift in Großheubach. Das entlaste sowohl Verwaltung als auch Pflegepersonal sehr. »Wir kommen jetzt wieder zu unserer normalen Arbeit, die lange Zeit liegengeblieben ist.«

Fotoshooting und Friseurtermin

Auch während der Pandemiezeit habe es ein Programm für die Bewohner gegeben, allerdings ohne Gäste. Dass das nun im Sommer wieder möglich ist, freut Zöller sehr. Los geht es mit einem Fotoshooting für die Bewohner, das eigentlich als Weihnachtsgeschenk gedacht war, aber coronabedingt verschoben wurde. Zuvor wird noch die Friseurin ins Haus kommen. »Die Senioren freuen sich schon sehr darauf und wer nicht porträtiert werden will, kann ein künstlerisches Foto der Hände bekommen«, erzählt er.

Besucher waren im Pflegeheim im St. Elisabethenstift im Rahmen der Vorschriften immer zugelassen gewesen, auch der Besucherkreis war nicht eingeschränkt, die Angehörigen hatten lediglich Termine vereinbaren müssen, da die Besucherplätze begrenzt waren. Getestet wurden Besucher anfangs von den Pflegeheimangestellten, später, als überall Testzentren entstanden waren, mussten Tests mitgebracht werden. Nun seien alle erleichtert, dass es langsam zurück zur Normalität geht. »Die meisten informieren sich über die Homepage, andere riefen schon am Wochenende an, wenn Lockerungen in der Zeitung angekündigt wurden«, erzählt Zöller, »aber wir mussten natürlich warten, bis es offiziell war.«

Matthias Schiller, Einrichtungsleiter vom Haus Maria Regina der Caritas in Miltenberg begrüßt die Lockerungen, freut sich über mehr Aktivität im Caritas-Wohnheim, warnt aber auch vor Gefahren. »Wir sehen hier Alarmstufe Rot, da viele die Lockerungen im öffentlichen Leben eins zu eins auf Pflegeheime übertragen«, gibt er zu bedenken, »damit ist die Gefahr von Infektionen bei den besonders gefährdeten Senioren sehr hoch, wenn nicht mehr auf die besonderen Hygienevorschriften in Heimen geachtet wird«.

Trotz zweifacher Impfung eines Großteils der Bewohner - im Haus Maria Regina sind rund 90 Prozent der Bewohner und 70 Prozent der Mitarbeiter geimpft oder genesen - könne sich Corona in Heimen rasant ausbreiten und zu Quarantäne mit Besuchsverboten und Auflagen des Gesundheitsamtes führen. »Das ist bei vielen Menschen gar nicht mehr im Blick, aber leider bittere Realität«, betont Schiller.

Besucherregeln angepasst

Für Bewohner gibt es nun wieder Gruppenaktivitäten wie Sitztanz, Singen oder Gedächtnistraining, Hausgottesdienst wird in größerem Rahmen gefeiert. Für Besucher gibt es keine Testpflicht mehr, zusätzliche Besuchstage wurden eingerichtet und pro Bewohner sind nun zwei Besucher, die nicht aus einem Haushalt stammen müssen, zugelassen. »Für viele Angehörige ist es nach wie vor ein nicht akzeptables System in Deutschland, wir bekommen viel Frust der Angehörigen ab«, erzählt Schiller, »aber wir sind dankbar, dass wir eins der wenigen Heime sind, die keinen Ausbruch hatten«. Er sieht es so, dass das christliche Haus Maria Regina unter besonderem Schutz stehe.

Eine Rückkehr zur Normalität sei dringend notwendig, weil bei vielen Bewohnern Vereinsamung spürbar sei. Jeder wünsche sich nun wieder die Normalität, die jedoch noch weit entfernt sei. »Wir müssen das richtige Maß finden«, findet Schiller, »auf der einen Seite geltende Hygieneregeln einhalten und andererseits trotzdem alle Möglichkeiten für Mitarbeiter und Bewohner nutzen.«

Ohne Ausbrüche oder Todesfälle gut durchgekommen ist das Rohe'sche Altenheim in Kleinwallstadt. Dank des großen Außengeländes hatten die Bewohner viel Bewegungsraum und seien keineswegs auf ihre Zimmer beschränkt gewesen, erzählt Angelika Drinhaus, Leiterin Soziale Dienste. Auch Aktivitäten in Kleingruppen habe es immer gegeben, ebenso Gottesdienste im Haus, die mit weniger Anwesenden, dafür Übertragung in die Wohnbereiche gefeiert wurden.

Feste noch in Warteschleife

Jetzt können auch wieder größere Gruppenangebote stattfinden, nur das Sommerfest und Projekte mit Schulen und Kindergärten müssen noch warten. Auch Ehrenamtliche dürfen wieder im Haus Aktivitäten anbieten. »Normalität ist es noch nicht, aber schon ein großer Schritt dorthin«, sagt Drinhaus.

Eigentlich sei die vom Landkreis getragene Einrichtung ein offenes Haus. Derzeit sind die Besuchszeiten jedoch noch auf den Nachmittag beschränkt.

Neue Kontakte geknüpft

Auch für die Verwaltung herrscht noch nicht wieder Alltag, denn die Bürokratie war und ist enorm. »Die Verwaltung weiß nicht, was sie zuerst tun soll«, sagt Geschäftsführerin Kerstin Weckwerth, denn der Personalschlüssel sei seit 20 Jahren nicht erhöht worden. Zusätzlich zur normalen Arbeit kamen Dokumentation und/oder Abrechnung von Tests, Quarantänezeiten und Impfungen.

Ein Gutes hat die Pandemie gebracht - die Bewohner hätten sich mehr wahrgenommen. »Es wurden neue Kontakte geknüpft und Spielrunden gegründet«, erzählt Drinhaus und Weckwerth ergänzt, »sie sind mehr zusammengewachsen, haben sich gegenseitig mehr wahrgenommen«.

Andrea Hammerl