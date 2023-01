Hobbywinzer Albert und David Karrer bewirtschaften Rebfläche in Großwallstadt

Häckerwirtschaft, Weinberghüttenfest und eine wahre Perle

Ggroßwallstadt 23.01.2023 - 13:07 Uhr 3 Min.

Albert (links) und David Karrer in ihrer Häckerwirtschaft

Trotz einer langen Tradition in der Familie, kam Albert Karrer 1994 eher zufällig zum Weinbau. Vor einem Handballspiel spazierte er oft zur Entspannung durch die Weinberge. Irgendwann kam er zu der Überzeugung: »Wein herzustellen wäre auch was für mich.« Als er mit seinem Schwiegervater, der noch einen Weinberg verpachtet hatte, über seine Idee sprach, habe dieser spontan seine Unterstützung gesagt, wenn er das machen wolle. Ein günstiger Zeitpunkt, denn der Pachtvertrag für den 1000 Quadratmeter großen Weinberg war gerade abgelaufen und ruck, zuck war er Hobbywinzer.

Wissen schrittweise angeeignet

Das dazu benötigte Wissen hatte er sich nach und nach angelesen und bei anderen Winzern erfragt. Der Schwiegervater hatte als junger Mann seine Mutter im Weinbau unterstützt, da deren Ehemann nicht aus dem Krieg zurückkehrte. Nach ihrem Tode beendete er seine Tätigkeit im Weinbau und verpachtete die geerbten Flächen. Bereits der Urgroßvater seiner Frau Christina, Johann Scherer, war ebenfalls Winzer.

Schaut man in die Vergangenheit der Familie von Albert Karrer, lässt sich ebenfalls eine lange Winzertradition feststellen. Der Urgroßvater vonseiten seiner Mutter, Emanuel Scheer, war Winzer und Gründungsmitglied des Winzervereins Großwallstadt, ging selbst im hohen Alter seiner Weinbau-Tätigkeit nach. Unter seinen zwölf Kindern wurde das Erbe aufgeteilt. Allerdings erbte seine Mutter keinen Weinberg, weil sein Vater durch sein Engagement im Handball auch wenig Zeit dafür gehabt hätte. So erbten die Brüder der Mutter die Weinberge, von denen er einige jetzt bewirtschaftet. In der langen Weinbautradition in der Familie von ihm und seiner Frau war lediglich die unmittelbare Vorgängergeneration nicht mehr aktiv tätig.

Handball mit Hauptrolle

Auch bei den beiden jetzigen Generationen spielte Handball als aktiver Spieler oder Trainer eine entscheidende Rolle, so dass meist nur das Wochenende für die Arbeit im Weinberg blieb. Waren Spiele angesetzt, fiel für den aktiven Sportler auch der Samstag weg. Nur gemeinsam schafften sie es so, die Weinberge zu bewirtschaften.

Für Albert Karrer war es von Anfang an wichtig, den kompletten Produktionsprozess seiner Winzertätigkeit in Eigenregie zu bewältigen, auch den Wein selbst auszubauen. Dazu hatte er sich die komplette dafür notwendige Ausrüstung angeschafft. Die Weinberge liegen weniger in Steillagen, so dass sie mit maschineller Unterstützung die Bodenbearbeitung tätigen können. Lediglich zwei der von den Onkeln gepachteten Flächen sind Terrassenlagen mit Querteilung und somit nur in Handarbeit zu erledigen.

Lesen, pressen, abfüllen

Im Weinberg vom Schwiegervater wurden die alten Rebstöcke herausgerissen und Hochstamm Müller-Thurgau-Reben neu angepflanzt. Die sind etwas teuerer in der Anschaffung, aber einfacher in der Aufzucht, da nicht ständig am Stamm nachgeschnitten werden muss, weil er weniger Austriebe habe.

»Wir lesen die Trauben mit Unterstützung der ganzen Familie, fahren sie nach Hause, pressen sie dort, pumpen den Most in den Keller, filtrieren und füllen selber ab.« Auch wenn David aus gesundheitlichen Gründen keinen Alkohol trinkt, verfügt er über einen ausgeprägten Geschmacksinn. »Er schmeckt alles raus«, sagt sein Vater. Eine Gabe, die Gold wert ist bei der Weinherstellung.

Selbstvermarkter

Eine klassische Häckerwirtschaft mit 40 Sitzplätzen wird einmal im Jahr an zehn Tagen, meistens zwei Wochen vor Fasching, im Keller geöffnet. An vier Tagen Ende Juli ist Weinbau Karrer auch mit zwei Ständen beim jährlichen »Weinberghüttenfest« mit dabei, das aktuell nicht mehr im Weinberg, sondern am Main stattfindet.

Nächste Folge: Weinbau Büttner. Alle Folgen im Dossier »Winzer der Region« auf https://www.main-echo.de.

Christel Ney

Hintergrund: Rebsorte Perle - eine Rarität Der Weinbau Karrer kultiviert auf einer Fläche von 300 Quadratmetern noch die inzwischen seltene Rebsorte Perle, baut davon in guten Jahren etwa 120 Liter Wein aus. Die seit 1961 zugelassene Kreuzung aus Gewürztraminer und Müller-Thurgau bedeutet viel Arbeit und wenig Ertrag. Vorteil der Sorte: sie ist weniger anspruchsvoll, frostunempfindlich und auch für Problemlagen geeignet. Der Austrieb erfolgt extrem spät, so dass ihr die Zeit der Eisheiligen mit den späten Frösten wenig anhaben kann. Um 1980 waren in Franken noch etwa 100 Hektar mit der Rebsorte Perle bepflanzt, reduzierte sich dann bis 2017 auf acht Hektar, was zu diesem Zeitpunkt etwa 0,1 Prozent der gesamten Rebfläche Bayerns entsprach. Durch die Kompaktheit der Reben neige sie allerdings zur Fäulnis, was dann die Erntemenge drastisch reduziert. Die kleinen Trauben mit niedriger Säure, die daher sehr gut magenverträglich sind, werden eher halbtrocken oder lieblich ausgebaut. Durch die geringe Anbaufläche ist die Rebsorte Perle eine Rarität, wegen der einige Gäste auch aus weiterer Entfernung die Häckerwirtschaft Karrer aufsuchen. ney