Seit Kriegszeiten wie Schwestern verbunden

Freundschaftsgeschichten: Lissi Wöber und Hilma Curtis seit 77 Jahren befreundet - Zwölf Flugstunden kein Hindernis

Ein Foto aus dem Jahr 1949: Lissi Wöber (damalige Greim) und Freundin Hilma Curtis (Mädchenname Meister) Die Freundinnen Lissi Wöber und Hilma Curtis bei einem Treffen mit Kaffee und Kuchen im Jahr 2009.

Alles fing zu Kriegszeiten an. 1944 wurde Frankfurt zerbombt - Hilma Curtis (Mädchenname Meister) und ihre Familie flohen und wurden von Gudrun Kabels Großeltern, Philipp und Maria Greim, in Lützelbach aufgenommen. Hier trafen die Mädchen Lissi und Hilma aufeinander. »Da die Tochter so alt war wie meine Mutter, ergab sich eine enge Freundschaft«, erzählt Gudrun Kabel (67).

Briefe nach räumlicher Trennung

Die Mädchen verbrachten viel Zeit miteinander, gingen gemeinsam in die Schule und wurden 1945 konfirmiert. Als der Krieg zu Ende war, zog es Familie Meister zurück nach Frankfurt, doch die Verbindung zwischen den Freundinnen blieb bestehen. Lissi Wöber (damalige Greim) fuhr oft mit dem Bummelzug von Wörth nach Frankfurt, um ihre Freundin zu besuchen. Die 90-Jährige Lützelbacherin erinnert sich auch an gemeinsame Kerbbesuche in Haingrund zurück, bei denen sie gemeinsam tanzten. 1953 durfte Freundin Hilma auf der Hochzeit von Wöber natürlich nicht fehlen. Hilma Curtis lernte in Frankfurt einen stationierten Soldaten kennen, heiratete 1955 und ging der Liebe wegen knapp ein Jahr später mit nach Amerika. »Hier trennten sich die Wege zwar räumlich, aber per Brief waren sie immer in Verbindung,« verrät Tochter Gudrun.

Zwölf Flugstunden liegen zwischen Deutschland und South-Carolina in den USA. Doch das war für die Freundinnen zu keinem Zeitpunkt ein Hindernis. So flatterten Briefe hin und her, und sie besuchten sich im Laufe ihrer 77-jährigen Freundschaft gegenseitig: Lissi Wöber flog mehrmals nach Amerika (alleine und mit Familie), und Hilma Curtis kam mit ihrer Familie zum Deutschlandurlaub. »Hier ist ihre zweite Heimat«, erzählt Lissi Wöber über ihre Freundin. Hilmas Mann war beim Militär beschäftigt - so war er hin und wieder auch in Deutschland stationiert, und Besuche waren möglich. »Was staunten damals die Nachbarn, da ein Straßenkreuzer zu Besuch war«, erinnert sich Gudrun Kabel an die Zeit zurück.

Neben Urlauben waren sie auch gemeinsam im Landkreis unterwegs - Ausflüge nach Miltenberg oder zum Kloster Engelberg durften nicht fehlen. Der Kontakt blieb trotz der weiten Entfernung immer bestehen und das Band zwischen den Frauen ist bis heute beständig. Egal welche Lebensumstände eintraten - sie konnten sich immer vertrauen, alles erzählen, sich gegenseitig unterstützen und fühlten sich immer zusammengehörig. Streit gab es nie.

Auch Tochter Gudrun Kabel (67) hat regelmäßigen Kontakt zur Wahlamerikanerin, die vor einem halben Jahr von South-Carolina nach North-Carolina zog: »Ich nenne sie noch immer Tante und sie sagt, ich wäre ihre deutsche Tochter«, so Kabel. Gerne erinnert sich die 67-Jährige an Hotelurlaube in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz mit ihrem Mann und Tante Hilma zurück. Was 1944 als Freundschaft zwischen zwei Mädchen begann, ist mittlerweile auf die nächste Generation übergeschwappt. Auch die Töchter der Freundinnen halten Kontakt.

Zeitverschiebung kein Problem

Alle Beteiligten können sich ein Leben ohne diese Verbundenheit nicht mehr vorstellen. Viele Momente und Erinnerungen haben sie in den vergangenen 77 Jahren gemeinsam geschaffen. Heute sind Lissi Wöber und Hilma Curtis stolze 90 Jahre alt und können sich aufgrund des Alters nicht mehr persönlich treffen. Umso wertvoller ist der Austausch an der Strippe: Regelmäßig telefonieren sie miteinander - auch die Zeitverschiebung ist hier kein Problem.

Auf die Frage, was ihr die Freundschaft bedeutet, antwortete Hilma Curtis wie aus der Pistole geschossen: »Alles!« Freundin Lissi Wöber erklärt die Verbundenheit mit den Worten: »Wir zwei sind wie Geschwister«.

CHRISTIN REITER

