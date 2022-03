Seit Januar keine Cordenka-Betriebsrenten

Pensions-Sicherungs-Verein springt ein

Erlenbach a.Main 08.03.2022 - 10:00 Uhr

Dies hängt mit dem Antrag auf ein Schutzschirmverfahren zusammen, den die Firma am 19. Januar gestellt hatte. Das teilt Matthias Braun, der Pressesprecher der Kanzlei Schultze und Braun, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Kanzlei unterstützt Cordenka im Rahmen des Schutzschirmverfahrens, das eine besondere Form des deutschen Insolvenzrechts darstellt.

Sobald das Hauptverfahren eröffnet ist, was derzeit für den 1. April geplant sei, übernehme der Pensions-Sicherungs-Verein (PSVaG) mit Sitz in Köln die Sicherung der Renten. Dieser Verein kommt auch für rückständige Leistungen auf. "Die Betriebsrentner erhalten ihre Rentenzahlungen also rückwirkend und haben daher in der Regel keine finanziellen Nachteile", schreibt Braun unserer Redaktion.

Bei Cordenka arbeiten aktuell rund 600 Personen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist Rayon, eine hochfeste Faser auf Cellulosebasis. Sie wird unter anderem in Hochleistungsreifen eingesetzt. juh

Julie Hofmann