Seit 50 Jahren die Entwicklung in Sulzbach mitgestaltet

FWG blickt bei Jubiläumsfeier zurück und in die Zukunft

Sulzbach 02.02.2023 - 12:10 Uhr 1 Min.

Vorsitzenden Alfred Sommer erinnert bei der 50-Jahr-Feier an die Geschichte der Sulzbacher FWG.

Vorsitzender Alfred Sommer erinnerte zunächst an die Gründung des Vereins im Jahr 1972. Der Gemeinderat Johann Woller habe die Initiative übernommen, eine parteiunabhängige Gruppierung zu gründen, die sich zum Wohle der neu geschaffenen Gemeinde mit den Ortsteilen Soden und Dornau engagiert, so Sommer. Damals seien nur CSU und SPD im Marktgemeinderat vertreten gewesen. Die Gruppierung habe bei der Gemeinderatswahl auf Anhieb, drei der 20 Sitze erringen könne. Ins Gremium zogen Dietmar Malcher, Alfred Ziemlich und Hermann Spinnler ein. In folgenden Wahlen wurde laut Sommer das Ergebnis stets gesteigert und die Fraktion wuchs an.

Zwei Bürgermeister in Folge

Als nächsten Höhepunkt für die FWG nannte der Vorsitzende 1994 die Wahl von Hermann Spinnler gegen zwei Mitbewerber zum Bürgermeister. Sein Nachfolger wurde 2006 Peter Maurer (FWG), der das Amt bis 2018 innehatte. Alfred Sommer hob in seiner Ansprache die Verdienste der beiden für die Marktgemeinde hervor. Zu den Erfolgen zählten der Kanalausbau in Soden, das Bürgerhaus Braunwarthsmühle, das Gewerbegebiet und der Abriss der ehemaligen Feuerzeugfabrik Ibelo.

In seinen weiteren Ausführungen legte Sommer überdies großen Wert darauf, dass die FWG Sulzbach-Soden-Dornau nicht Mitglied der Partei der Freien Wähler sei, keine Berührungspunkte mit der Landes- und Bundespolitik habe und sich daher auch nicht auf Landes- und Bundesebene engagiert.

Herausforderung »Verkehr«

Der Fraktionsvorsitzende im Marktgemeinderat, Markus Krebs, richtete den Blick nach vorne. Auch in Sulzbach gebe es noch viel zu tun. Der geplante Ibelo-Platz müsse belebt, die Verkehrsproblematik gelöst und die Straßen müssten saniert werden. Besonders liege ihm das Thema Streuobst am Herzen. »Hier muss die Marktgemeinde eine aktive Vermittlerrolle einnehmen, damit alte Bäume erhalten und noch mehr neue Bäume gepflanzt werden«, wird er von der FWG zitiert.

Krebs bedankte sich in seiner Rede bei Bürgermeister Martin Stock und den anderen Fraktionen für die konstruktive und gute Zusammenarbeit. Diese bestätigten auch die Grußworte von Bürgermeister Stock, Alexander Hess (ZAG) und Norbert Seitz (CSU).

Thomas Zöller (Freie Wähler Kreisverband) und Katharina Hotz (Freie Wähler Mömlingen) hoben in ihren Grußworten den wichtigen Beitrag der Sulzbacher FWG für das Kreisergebnis hervor. Sabine Lemke vom Förderverein der Herigoyen-Volksschule bescheinigte gute Zusammenarbeit und ein stets offenes Ohr der FWG für die Belange der Schule. Norbert Elbert, Vorsitzender des St. Johanniszweigvereins, dankte in seiner Rede für die Unterstützung bei allen Projekten der vergangenen Jahre.

