Seit 30 Jahren Gesundheitssport im Team mit Spaßfaktor

Hintergrund: Kurse beim TVE

Osteoporose-Kurs: Mittwoch, 11. Januar 2023, kleiner Saal im Bürgerzentrum (Anmeldung bei Klaus Ballmann, Tell: 06022/4653).

Cardio-Fit: Montag 20 Uhr bis 21.30 Uhr in der Janusz-Korczak-Halle.

Rücken-Fit (Wirbelsäulengymnastik): Dienstag, 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr in der Schulturnhalle oder mittwochs, 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr im kleineren Saal im Bürgerzentrum.

Walking: Dienstags und donnerstags 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, Treffpunkt am Parkplatz am Schützenhaus oder am Waldsportplatz. ro